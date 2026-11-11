43 % firem neví, jaká kryptoaktiva chrání

Neochráním to, o čem nevím
Kryptografie se v podnikové infrastruktuře akumuluje desítky let a téměř nikdy se centrálně neeviduje. Je rozptýlená v aplikačním kódu, konfiguraci TLS, certifikátech vydaných různými CA, HSM modulech, IoT zařízeních, zálohovacích systémech a u desítek dodavatelů a SaaS služeb, do kterých jako zákazník organizace nevidí.
Bezpečnostní tým tak dokáže popsat, jaké servery firma provozuje (to řeší CMDB a asset management roky), ale nedokáže odpovědět na otázku, kterým algoritmem a jak dlouhým klíčem jsou chráněna konkrétní data nebo komunikace, nebo kde všude se ještě používá algoritmus, který má být dávno mimo provoz.
To je přesně mezera, kterou popisuje CIS Control 1 (Inventory and Control of Enterprise Assets), jeden ze základních bezpečnostních rámců, nesouvisející s kvantovými počítači. Jeho premisa je jednoduchá: organizace nedokáže bránit aktiva, o kterých neví, že existují (CIS, cisecurity.org). U kryptografie je tento princip o to naléhavější, protože slabé místo se neprojeví jako chybějící server v inventáři, ale jako tichá zranitelnost, která funguje roky, dokud ji někdo nezneužije nebo dokud nevyprší certifikát.
Na inventarizaci záleží i bez PQC
Jak jsme řekli v úvodu – vědět o svých aktivech má smysl i bez ohledu na PQC. PQC toto téma pouze zvýraznila a dala mu termín. Existují tři dobré praktické důvody, které s kvantovými počítači vůbec nesouvisí:
Rychlost reakce na incident. Když se objeví zranitelnost v konkrétním algoritmu, knihovně nebo certifikační autoritě, rozhoduje o rozsahu škody rychlost, s jakou firma zjistí, kde všude je dané aktivum použito. Firma bez inventáře tráví týdny ručním prohledáváním kódu a infrastruktury. Firma se strukturovaným přehledem dokáže odpovědět v řádu hodin.
Provozní stabilita. Prošlé certifikáty patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny neplánovaných výpadků služeb. Nejde o exotické riziko, ale o důsledek toho, že nikdo centrálně neeviduje, kdy který certifikát expiruje a kdo je za jeho obnovu odpovědný.
Regulatorní odpovědnost. Rámce jako ISO 27001 nebo směrnice NIS2 vyžadují prokazatelnou správu kryptografických kontrol, nejen jejich existenci. Bez inventáře nelze tuto správu doložit při auditu.
Jinými slovy i kdyby PQC standardy nikdy nevstoupily v platnost, inventarizace kryptografie by zůstala oprávněnou investicí do základní bezpečnostní hygieny.
Proč PQC zvyšuje potřebu řešení
PQC k výše uvedeným důvodům přidává termín a měřitelné riziko, které se dá kvantifikovat už dnes.
Harvest now, decrypt later. Útočníci mohou zachytávat šifrovaná data už teď a dešifrovat je později, jakmile bude kryptograficky relevantní kvantový počítač k dispozici. Gartner upozorňuje, že tento typ útoku pravděpodobně už probíhá, a je relevantní zejména pro data s dlouhou životností, např. zdravotní záznamy, biometrii, duševní vlastnictví, finanční a osobní údaje.
Regulatorní tlak má konkrétní termíny. Několik autorit nezávisle na sobě stanovilo harmonogramy, které mají společný první krok — inventarizaci:
Rozptyl termínů mezi 2027 a 2035 není rozpor, protože odráží různou citlivost dat a různou míru rizika, kterou jednotlivé autority akceptují. Pro plánování je důležitější jiné číslo: mezi „dnes“ a nejbližším relevantním termínem (2027–2029) zbývá méně času, než kolik typicky trvá jen inventarizace u organizace střední velikosti s heterogenní infrastrukturou.
Bez inventáře nejde prioritizovat. Migrace na PQC algoritmy (ML-KEM, ML-DSA) se nedá spustit plošně. Je to sled vln podle domény (PKI/HSM, síť, aplikace, OT/IoT, archivy) s různou naléhavostí. Prioritizace podle rizika (HNDL pro důvěrnost dat, riziko padělání podpisů pro integritu) je možná jedině tehdy, když existuje přehled, co, kde a jak dlouho firma chrání.
Inventarizace prakticky
Co se eviduje. Algoritmy a jejich parametry (typ, délka klíče, mód), certifikáty a jejich platnost, verze protokolů (TLS 1.0 vs 1.3), kryptografické knihovny v kódu, HSM a KMS konfigurace, natvrdo zakódované klíče v aplikacích a kryptografii používanou u třetích stran a SaaS dodavatelů. Poslední kategorii firmy typicky přehlíží nejvíc, protože ji nemohou přímo kontrolovat.
Zdroje dat. Statická analýza zdrojového kódu, network a TLS scanning, evidence certifikačních autorit a interních CA, konfigurace HSM/KMS, a dotazníkové šetření u dodavatelů tam, kde firma nemá přímý technický přístup.
Priorita, ne úplnost. Pokus o vyčerpávající inventarizaci celé organizace najednou obvykle projekt zastaví na měsíce (běžná organizace má ve své infrastruktuře i desítky tisíc certifikátů). Funkční přístup začíná u systémů s přímou expozicí na internet a u dat s dlouhou požadovanou životností. Tam je kombinace rizika a naléhavosti nejvyšší.
Vlastnictví. Inventář bez jasně přiřazeného vlastníka zastará během několika týdnů, protože infrastruktura se mění průběžně. Přiřazení odpovědnosti (RACI) není administrativní detail navíc, je to podmínka, aby inventář zůstal použitelný i za půl roku.
Začít nebo čekat?
Kryptografická inventarizace je první krok každého seriózního PQC přechodu, ale její hodnota tím nekončí. Řeší problém, který firmy mají nezávisle na kvantových počítačích a tím je neschopnost rychle reagovat na kryptografické incidenty a doložit správu bezpečnostních kontrol. Doporučení tedy je začít co nejdříve. PQC k inventarizaci pouze přidalo konkrétní termíny a kvantifikovatelné riziko formou harvest-now-decrypt-later útoků.
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Použité zdroje