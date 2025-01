71 % spotřebitelů chce generativní umělou inteligenci zahrnout do svých nákupních zvyklostí

„Vyplývá to ze zveřejněných dat ČSÚ. V listopadu meziročně reálně klesla o 2,7 %, meziměsíčně byla nižší o 1,5 %. Stejný propad přitom byl zaznamenán v průmyslové produkci už před rokem. Tehdy činil meziroční pokles také 2,7 %. Vypadá to tedy, že dva měsíce růstu, které česká průmyslová produkce zaznamenala v srpnu a září, byly v jejím celkovém vývoji spíše výjimkou,“ popisuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic, a pokračuje: „Nedařilo se ani zvyšovat hodnotu nových zakázek. Ta v listopadu klesla meziročně o 1,4 %. Tuzemské nové zakázky sice vzrostly o 3,1 %, vliv zahraničních zakázek byl však silnější. Meziročně byly nižší o 3,8 %. Velký nárůst zaznamenala hodnota nových zakázek naposledy v srpnu, tehdy meziročně vzrostla o 10,6 %, od té doby pozvolna klesala. V září byla meziročně vyšší o 5,1 %, v říjnu už jen o 2,0 %, nyní se dostala do záporných čísel. Předpokládám, že v prosinci bude její vývoj obdobný.“ U listopadové stavební produkce došlo k meziročnímu růstu o 2,5 %, ač byl do jisté míry ovlivněn nízkou srovnávací základnou z loňského roku. Vyšší byla stavební produkce i v meziměsíčním srovnání, a to o 1,8 %. Rostla hodnota vydaných stavebních povolení (o 2,6 % více), počet zahájených bytů (o 62,4 % více), méně naopak bylo dokončených bytů (o 38,1 % méně). „Ač by to mohlo vypadat, že se ve stavebnictví blýská na lepší časy, nemyslím si, že tomu tak bude,“ dodává Kymlička. „Pro rok 2025 očekávám zdražení bytů i nájmů, a tím pádem jejich vyšší nedostupnost. Propad bude pokračovat i ve výstavbě rodinných domů, kde hypotéky zůstanou kvůli vysokým sazbám pro mnoho zájemců nedosažitelné.“