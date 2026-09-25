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AK Weinhold Legal jmenovala Terezu Hoškovou do pozice Associate Partner

redakce
25. 9. 2026

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Tereza Hošková, Associate Partner Weinhold Legal
Autor: Jan Berghauer
Tereza Hošková, Associate Partner Weinhold Legal
Do pozice Associate Partner jmenovala v září advokátní kancelář Weinhold Legal advokátku Terezu Hoškovou. Její povýšení odráží nejen její dlouhodobý profesní rozvoj a odbornou expertizu, ale také významný přínos k rozvoji klientských vztahů, obchodních příležitostí a posilování pozice Weinhold Legal na českém trhu.
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Tereza Hošková působí ve Weinhold Legal od roku 2013, kdy začala s kanceláří spolupracovat již během studia práv. V průběhu své kariéry se specializovala zejména na obchodní právo, správu obchodních korporací a soudní spory, následně pak na oblast veřejných zakázek a regulatorní otázky spojené s technologickým rozvojem a proměnou podnikatelského prostředí.

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Ve své praxi poskytovala právní poradenství řadě významných českých i mezinárodních společností, mimo jiné v oblasti obchodního práva, regulatoriky, veřejných zakázek a technologií. Významnou část její praxe tvoří také poradenství v oblasti veřejných zakázek a projektů financovaných z veřejných prostředků, kde pracovala pro řadu subjektů veřejné správy, samosprávy, zdravotnických a dalších organizací.

Hošková se věnuje rovněž přednáškové a publikační činnosti. Pravidelně připravuje odborné semináře a školení zejména k tématům ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence a veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně získala také vzdělání v oblasti ekonomie. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

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redakce

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