AK Weinhold Legal jmenovala Terezu Hoškovou do pozice Associate Partner

Tereza Hošková působí ve Weinhold Legal od roku 2013, kdy začala s kanceláří spolupracovat již během studia práv. V průběhu své kariéry se specializovala zejména na obchodní právo, správu obchodních korporací a soudní spory, následně pak na oblast veřejných zakázek a regulatorní otázky spojené s technologickým rozvojem a proměnou podnikatelského prostředí.
Ve své praxi poskytovala právní poradenství řadě významných českých i mezinárodních společností, mimo jiné v oblasti obchodního práva, regulatoriky, veřejných zakázek a technologií. Významnou část její praxe tvoří také poradenství v oblasti veřejných zakázek a projektů financovaných z veřejných prostředků, kde pracovala pro řadu subjektů veřejné správy, samosprávy, zdravotnických a dalších organizací.
Hošková se věnuje rovněž přednáškové a publikační činnosti. Pravidelně připravuje odborné semináře a školení zejména k tématům ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence a veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně získala také vzdělání v oblasti ekonomie. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.