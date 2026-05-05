AI agenti přidělávají vrásky kvalifikovaným zaměstnancům i tradičním výrobcům softwaru

Dlouho platilo, že čím více zaměstnanců firma má, tím více licencí daného softwaru potřebuje. Jenže právě tento vztah se začíná rychle měnit. Podle výzkumů společností, jako jsou Yahoo či Reuters, firmy napříč sektory stále častěji přiznávají, že AI dramaticky snižuje potřebu lidských uživatelů. V zákaznické podpoře, HR nebo účetnictví dnes není výjimkou, že automatizace převezme 50 i více procent rutinních úkolů.
„AI-first“
Mezi lídry současné inovace můžeme označit společnosti, jako je Shopify. Tato kanadská společnost v posledních měsících otevřeně deklaruje strategii „AI-first“, kdy automatizace nahrazuje rutinní práci a snižuje potřebu nových zaměstnanců, a tím nepřímo i tlak na růst počtu softwarových licencí. V ČR se touto cestou vydala společnost Direct. Společnost chce do konce roku propustit téměř třetinu ze zhruba 1 200 zaměstnanců.
Matematika je v tomto ohledu neúprosná: čím efektivnější AI, tím méně lidí je potřeba a tím méně licencí se prodá. Jenže změna nekončí u počtu uživatelů. Ještě zásadnější posun probíhá na úrovni samotného rozhraní. Uživatelé stále méně pracují přímo v jednotlivých aplikacích.
Nikdo nemá nic jisté
Místo toho komunikují s AI vrstvou, ať už jde o „copilota“ integrovaného v kancelářském softwaru nebo samostatného agenta, který za ně jednotlivé systémy obsluhuje. Technologičtí giganti jako Microsoft nebo Google přitom reportují prudký nárůst adopce těchto nástrojů.
Výsledkem je, že tradiční SaaS hráči postupně ztrácejí přímý kontakt s uživatelem. Jejich produkty se tak stávají nezbytnou, ale stále méně viditelnou součástí širšího ekosystému.
Akcie těchto firem prošly mohutnou korekcí v řádech desítek procent. Poslední zprávy pak říkají, že vývojáři v herním průmyslu budou mít rozhodně také méně práce. A to vzhledem k tomu, že pokročilé nástroje umělé inteligence by mohly pomoci snížit náklady na vývoj videoher téměř o polovinu dle analytiků Morgan Stanley. V žádném oboru tak nyní nikdo nemá nic jisté.