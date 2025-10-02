CFOtrends  »  AI gramotnost českých firem roste, polovina ale stále zaostává

AI gramotnost českých firem roste, polovina ale stále zaostává

redakce
Včera

Autor: ASPEN PR
Využití umělé inteligence u českých firem a institucí meziročně vzrostlo zhruba o 20 procent, podíl firem s nízkou AI gramotností klesl během posledního roku ze 71 procent na 54 procent. Vyplývá to z Indexu připravenosti na AI (AIRI), který připravila Česká asociace umělé inteligence pro konferenci mesic.ai.

Ve veřejné správě se situace zlepšila z 76 na 62 procent. Průzkum probíhal na vzorku 1255 organizací se sídlem v ČR v období od loňského října do letošního září. Největší skok vpřed udělaly malé podniky v sektoru služeb a retailu. Jde o rodinné prodejny, e-shopy nebo advokátní kanceláře. Ty využívají jednoduché nástroje AI zejména v marketingu a zákaznické komunikaci, kde se výsledky projeví okamžitě a s minimálními náklady.

Data ukazují, že Česko dělá v AI pokrok, ale pořád spíše zdola. AI gramotnost roste, ale tempo zvyšování zůstává pomalé. Velcí hráči se bojí experimentovat, zatímco ti menší už experimentují po svém. To je dobrá zpráva i varování zároveň. Inovace může přijít odkudkoliv, ale pokud se nepřidají i klíčové instituce, nebudeme mít konkurenceschopnou ekonomiku,“ říká ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.

AI v kancelářích i v HR

Podle průzkumu se většina firem, které už AI aktivně využívají, soustředí na kancelářské činnosti. K nim patří psaní textů, analýza dat nebo tvorbu prezentací. Nejrychleji rostoucí oblastí je však HR, zejména nábor, psaní inzerátů a screening kandidátů. Hlavní překážky adopce AI zůstávají stejné, jsou to obavy z chyb a odpovědnosti (41 procent) a složitá regulace (35 procent).

Nestačí jen rychle vygenerovat aplikaci nebo postavit prototyp. Ty bývají často děravé a skutečná práce začíná až potom: čištění dat, testování, observabilita a dlouhodobá udržitelnost. Proto dnes roste význam profesionálů, kteří umí systémy navrhnout, ověřit a udržet jejich výkon, a to od prompt inženýrů a AI konzultantů až po datové storytellery,” říká spoluzakladatel a CEO Appliftingu Vratislav Kalenda.

„Základní dovednosti v oblasti AI jsou důležité pro úspěch na trhu práce. Již nyní 78 procent vedoucích pracovníků zvažuje vytvoření specifických pozic souvisejících s využíváním umělé inteligence. A co je zajímavé 83 procent vedoucích pracovníků věří, že umělá inteligence umožní mladším zaměstnancům dělat strategickou práci dříve, než bylo běžné v minulosti,“ říká ředitelka pro oblast školství pro region střední Evropy a centrální Asie Lenka Axlerová z Microsoftu s tím, že dle Work Trend Indexu v České republice uvádí jako primární důvody využívání umělé inteligence dostupnost 24/7 51 % respondentů, 24 % udává rychlost i kvalitu práce a 23 % nekonečný zdroj nápadů na vyžádání.

Edukace a mezinárodní rozšíření akce Měsíc.ai

Zvyšování AI gramotnosti podporuje také série konferencí mesic.ai, která se koná v říjnu v Praze na Rohanském nábřeží 19 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Hospodářské komory ČR. Nabídne přes 50 akcí zdarma.

Program zahrnuje komunitní setkání, odborné konference i praktické workshopy, které umožní účastníkům získat konkrétní zkušenosti s využitím AI v praxi. Na akci vystoupí přes 200 řečníků z Česka i zahraničí a součástí budou také kulaté stoly, panelové diskuse či transformační AI konference. Všechny hlavní události budou navíc dostupné i prostřednictvím živých streamů na YouTube.

Festival mesic.ai, který sdružuje odborníky, firmy i veřejné instituce, se letos poprvé rozšiřuje za hranice. Vzniká Mesiac.ai na Slovensku, čímž se z původně české iniciativy stává mezinárodní projekt.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Krátce

  • 2. 10.  Asociace ABSL s novým prezidentem, stal se jím Bohumil Říha

    Asociace ABSL, která v České republice sdružuje společnosti z oboru IT a podnikových služeb, má od září nového prezidenta. Stal se jím Bohumil Říha, který chce v čele asociace podpořit růst kompetencí a inovačního potenciálu oboru a připravit celý sektor na nové výzvy, které přináší éra umělé inteligence, digitalizace a proměňující se geopolitické prostředí.

    Bohumil Říha nastupuje do nové role s více než dvacetiletými zkušenostmi v oboru. Posledních osm let působí ve společnosti Johnson & Johnson Global Services, kde zastává pozici výkonného ředitele české pobočky a zároveň i ředitele nákupu pro region EMEA (Senior Director EMEA Procurement). V minulosti vedl v Accenture týmy až 200 pracovníků v České republice, Polsku, Indii a Číně. Dlouhodobě se zabývá rozvojem lidského potenciálu a od roku 2019 je certifikovaným koučem.

    Ve funkci Bohumil Říha nahradil Jaromíra Starobu, který v čele asociace ABSL stál poslední čtyři roky a významně se podílel na tvorbě její strategie i prosazování zájmů českého sektoru podnikových služeb v tuzemsku a věhlasu v zahraničí.

  • 30. 9.  Novým šéfem komunikace podniku Škoda Auto je Jozef Baláž, střídá Tomáše Koteru

    Novým vedoucím oddělení Komunikace podniku ve společnosti Škoda Auto se stává Jozef Baláž, který se tak vrací na pozici, v níž působil v letech 2011 až 2017. Nahradí tak dosavadního šéfa Tomáše Koteru, který se rozhodl po více než 25 letech ve společnosti Škoda Auto přijmout novou pracovní výzvu mimo koncern Volkswagen.

    Jozef Baláž má dlouholeté zkušenosti v oblasti komunikace společnosti Škoda Auto i koncernu Volkswagen. Do oddělení Komunikace automobilky Škoda Auto nastoupil v roce 2000, v letech 2009 a 2010 byl manažerem komunikace závodu Volkswagen Bratislava a od roku 2011 vedl oddělení Komunikace podniku Škoda Auto, do jehož čela se nyní znovu vrací. V letech 2017 až 2023 působil jako ředitel PR a komunikace, posléze i vedoucí značky Škoda ve společnosti Volkswagen Group China v Pekingu. Po návratu do Škoda Auto byl téměř dva roky vedoucím oddělení Zákaznické zkušenosti a interakce (Customer Experience & Engagement).

  • 29. 9.  Je třeba dohasit ohnisko inflace ve službách, míní Zamrazilová

    Podle viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové inflace stále ještě zcela neodezněla a je třeba dohasit zejména ohnisko, které přetrvává ve službách. Jak uvedla v pořadu Interview ČT24, nezanedbatelné množství položek spotřebního koše stále roste vyšším tempem, ponechání úrokových sazeb na 3,5 % je proto namístě.

    Během příštího roku odezní pozitivní efekt meziročně klesajících cen pohonných hmot a energií. To znamená, že by mohly nabírat na síle a na významu ty položky spotřebního koše, které rostou tempem nad třemi procenty. Tato ohniska potřebujeme dohasit a nemáme pro to lepší nástroj, než úrokové sazby,” uvedla v rozhovoru.

Další krátké zprávy

