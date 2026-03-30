CFOtrends

AI mění strukturu firem a organizace práce. Nastupují takzvané Tiny teams

redakce
Dnes

Sdílet

Umělá inteligence opět posouvá způsob, jakým lidé pracují. Stále více firem či jejich vybraných oddělení totiž funguje s menším počtem zaměstnanců. Ti díky nástrojům využívajícím AI zvládnou práci, na kterou dříve bylo potřeba někdy i dvakrát nebo třikrát více lidí.

Tento model se označuje jako Tiny teams – tedy velmi malé týmy, někdy jen o několika lidech. AI v nich funguje jako digitální pomocník, který dokáže generovat texty, analyzovat data, vytvářet grafiku, pomáhat s programováním nebo komunikovat se zákazníky. Produktivita jednotlivých zaměstnanců se tak výrazně zvyšuje.

AI jako výkonný kolega

Důležitou roli v tomto trendu hrají zejména nástroje generativní umělé inteligence. Ty dnes dokážou připravovat texty, vytvářet prezentace, automaticky odpovídat na dotazy zákazníků, ale i programovat.

Tichý rozklad zaměstnanců. Fenomén „quiet cracking“ se objevuje i v Česku Přečtěte si také:

Tichý rozklad zaměstnanců. Fenomén „quiet cracking" se objevuje i v Česku

„Pro malé firmy to znamená zásadní změnu. Místo budování velkých organizovaných týmů mohou řadu úkolů automatizovat a soustředit se na klíčové činnosti, jako je vývoj produktu, obchod nebo strategie. AI tak stále častěji funguje jako jakýsi virtuální výkonný kolega, který pomáhá velmi efektivně zvládat rutinní a často i velmi odborné úkoly,“ říká analytik portálu JenPráce.cz Michal Španěl.

Malé týmy, velká flexibilita

Firmy fungující s malým počtem lidí mají výhodu v rychlosti rozhodování a flexibilitě. Menší tým dokáže rychleji reagovat na změny na trhu, upravovat produkty nebo služby a testovat nové nápady. Roste tak jejich efektivita.

Nástroje pro automatizaci marketingu, zákaznické podpory či analýzy dat umožňují zvládat agendu, která byla ještě nedávno dostupná spíše velkým organizacím. Zároveň roste význam digitálních dovedností. Firmy dnes nepotřebují jen nové technologie, ale i lidi, kteří je dokážou správně využít. Schopnost pracovat s AI nástroji se proto stává stále důležitější součástí profesních dovedností.

Trend proniká i do Česka

Koncept takzvaných Tiny teams se postupně prosazuje i v Česku, a to hlavně v digitálních a znalostních oborech. Řada menších firem i podnikatelů začíná využívat AI nástroje pro tvorbu obsahu, správu e-shopů, analýzu dat nebo automatizaci administrativy či další služby.

Čeští CFO řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI Přečtěte si také:

Čeští CFO řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI

„Tiny teams jsou typické například pro malé marketingové agentury, studia zaměřená na tvorbu obsahu nebo firmy poskytující online služby. Velmi časté jsou též v IT a vývoji softwaru, kde programátorům pomáhají nástroje pro generování kódu nebo testování aplikací. Malé týmy se prosazují rovněž v e-commerce, analytických službách nebo consultingu, kde lze díky AI výrazně automatizovat práci s daty, marketingem i zákaznickou komunikací. Právě v těchto segmentech tak mohou i velmi malé firmy fungovat efektivně a obsluhovat velké množství klientů,“ říká Španěl.

Konkrétní úspory podle segmentů

Míra úspor se liší podle typu práce, ale obecně platí, že firmy díky AI dokážou snížit potřebu lidských kapacit zhruba o 30 až 80 %, přičemž jde vždy o kombinaci oboru a konkrétní agendy. Největší dopad je vidět v oblastech, jako je marketing, obsah nebo zákaznická podpora, kde lze automatizovat 40 až 70 % činností, případně až 80 % rutinní práce u podpůrných rolí.

V analytice a administrativě se úspory pohybují kolem 50 až 70 % času, zatímco v IT a vývoji jde spíše o zvýšení produktivity o 20 až 50 % než o přímé snižování počtu lidí. V praxi to znamená, že týmy o deseti a více lidech dnes často nahrazují výrazně menší skupiny doplněné o AI nástroje, které zvládnou stejný objem práce rychleji a efektivněji.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 30. 3.  Dění dominuje válka v Íránu

    Důvěra v ekonomiku eurozóny sice dopadla v souladu s tržním konsenzem, ve srovnání s únorem se však jednalo o výrazně horší výsledek. Doléhá na ni válka v Íránu a s tím spojený růst cen energetických surovin.„Ani začátek tohoto týdne nepřinesl naděje na ukončení konfliktu na Blízkém východě. Naopak, s prodlužující se dobou trvání se investoři začínají více obávat o hospodářský růst než o inflaci, a výnosy dluhopisů začínají klesat,“ uvádí analytička Komerční banky Jana Steckerová s tím, že cena ropy se vyšplhala na 115 dolarů za barel, přičemž ceny plynu se drží kolem 54 eur za MWh. Ztratila dnes společná evropská měna a riziková averze nesvědčila ani regionálním měnám. Oslabil též kurz české koruny oslabil a polský zlotý.

  • 29. 3.  V únoru zbankrotovalo jen 54 firem, bylo však podáno 103 návrhů na bankrot

    V únoru soudy v Česku vyhlásily 54 bankrotů obchodních společností. Oproti stejnému měsíci loňského roku jich bylo o jeden méně. Zároveň bylo podáno 103 insolvenčních návrhů, meziročně o 12 více. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

    Počet firemních bankrotů byl v únoru zhruba stejný jako v lednu. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského března do konce února, zbankrotovalo 747 obchodních společností. Oproti předchozímu období se jejich počet zvýšil o 9 %. Minimálně v posledních šesti letech je to nejvyšší počet v období od března do února. Počet insolvenčních návrhů se zvýšil o 8 % na 1 186. Navzdory vcelku dobrým podmínkám pro podnikání počet bankrotů firem nadále roste. Počet nových firem se zvyšuje nebývalým tempem, které je v porovnání s tempem růstu zaniklých firem téměř trojnásobné. Zvyšuje se i objem podnikových úvěrů a zároveň klesá podíl nevýkonných firemních úvěrů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

  • 24. 3.  Indikátory důvěry se překvapivě zlepšily, navzdory konfliktu na Blízkém východě

    Březnové indexy PMI z průmyslové oblasti pozitivně překvapily jak v Česku, taki v Německu a eurozóně. Zde se již zřejmě pozitivně odráží německý fiskální balíček. „K udržení dobré nálady by však bylo třeba co nejrychlejší ukončení konfliktu na Blízkém východě. Jeho delší trvání a s tím spojené vyšší ceny surovin, případně narušení dodavatelských řetězců by mohlo křehké oživení energeticky náročného průmyslu zbrzdit,“dodává analytička Komerční banky Jana Steckerová s tím, že i ve Spojených státech indikátor PMI skončil mírně nad tržním očekáváním.

    Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku v březnu stoupl o jeden bod na hodnotu 102,1 b., přičemž pozitivně se vyvíjely obě jeho složky. „Nálada mezi podnikateli se zlepšovala již třetí měsíc v řadě a poprvé od října loňského roku se dostala nad svůj dlouhodobý průměr. Meziměsíčně se zvýšila i důvěra spotřebitelů, a přiblížila se tak úrovni z konce roku 2025,“ uzavírá Steckerová.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce