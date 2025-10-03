CFOtrends  »  AI operátoři frustrují zákazníky. Nečekaný pokles kvality asistence vrací do hry lidské operátory

AI operátoři frustrují zákazníky. Nečekaný pokles kvality asistence vrací do hry lidské operátory

Jana Chuchvalcová
Dnes

Call centrum
Autor: Shutterstock
Rok 2025 je rokem chatbotů a voicebotů s AI, které od začátku roku zavedlo mnoho firem a institucí. Mělo jít o revoluci v rychlosti vyřešení požadavku klientů, v poslední době ale pozorujeme kvůli nedokonalému zavedení AI operátorů pokles kvality služeb, a tím pádem i frustraci klientů, a to hlavně těch starších. Lidští operátoři tak opět přichází ke slovu, aby zachránili AI tam, kde selhává.

Většina lidí má zkušenost s chatboty, voiceboty nebo virtuálními asistenty. Ti dokážou okamžitě reagovat na požadavky klientů, v libovolný den a čas. Ani to však nemusí znamenat, že s nimi budou zákazníci spokojeni a nebudou se předem obávat, že po zavolání na zákaznickou linku budou muset absolvovat „výslechové kolečko s robotem“, který jim neporozumí.

„Kvůli úspoře času a financí zavádí leckterá firma do svých zákaznických služeb AI opetárory. Překotné nasazování se však často potkává s nekvalitní implementací. Ideální řešení leží uprostřed, kdy část dotazů zpracovává dobře nastavená AI a část lidští operátoři,“ říká Petr Studnička, ředitel největšího tuzemského provozovatele call center Conectart.

Klientům se pak stává, že při snaze vyřešit svůj požadavek jim AI nerozumí, nedokáže jim efektivně pomoci a pokud si nedokáže poradit, tak je zavčas sama nepřepojí na lidského operátora. Právě nepochopení problému je pro klienty důvodem číslo jedna k nespokojenosti s řešením. Druhým bývá zdržení, které AI operátor způsobí tím, že si od klienta jen přebere informace, ale pak ho přepojí na živého operátora a tyto informace nepředá. Řešení, které bude nejlepší pro klienty i firmy, tak leží v kompromisu mezi umělými a živými operátory.

První firma řízená pouze AI byla fiasko

Příklad toho, jak špatné výsledky AI může mít, pokud je nasazeno nedokonale a jedná zcela bez dozoru člověka, ukázal start-up TheAgentCompany. Řízení IT firmy svěřil AI rozdělené do několika AI agentů, kteří samostatně vymyslely produkt, dále ho programovaly, navrhly a řídily celý projekt, řešily finance i sbíraly data. Vše řídily velké jazykové modely jako chatGPT 4 a Claude-3.5-Sonnet. A výsledek? AI vyhodnocovala své nesplněné úkoly jako již hotové, cyklila se v rozhodnutích a kvůli neschopnosti dlouhodobě plánovat udělala nepořádek ve financích.

To ukazuje, že AI řešení jsou jen tak chytrá, jak je sami lidé chytré udělají. „Při nasazování AI musíte postupovat po malých krůčcích a neustále sledovat metriky spojené se zákaznickou loajalitou a spokojeností Net Promoter Score a Customer Satisfaction Index, abyste viděli, jak na AI zákazníci reagují,“ vysvětluje Studnička.

Cyber25

AI pro rychlou pomoc, ne pro komplexní problémy

Správně nasazená AI rozpozná, kdy klient potřebuje rychlou odpověď na jednoduchý dotaz a kdy je naopak nutné přepojit na lidského kolegu – to může být ve chvíli, kdy AI nezná odpověď, klient je frustrovaný nebo je potřeba vyřešit citlivou záležitost, pro níž není chat vhodným řešením. Kvalitní AI řešení, kterých na trhu přibývá stejně jako těch špatných, samo při předání požadavku na lidského operátora dodá informace o klientovi, které nabralo během konverzace. Nenutí klienta, aby své údaje a požadavek opakoval a jedná rychle. Rozzlobený zákazník se totiž už nemusí vrátit.

IT krize dopadá i na finanční ředitele. CFO tak řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI Přečtěte si také:

IT krize dopadá i na finanční ředitele. CFO tak řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI

„Firmy by měly vyhodnocovat kvalitu svých automatizovaných operátorů pravidelně a neustále zlepšovat proces předání mezi voicebotem či chatbotem a člověkem. Pokud na to nemají kapacitu, existují služby, které kvalitu zkontrolují za ně,“ uzavírá Studnička.

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Krátce

  • 3. 10.  Novou ředitelkou řízení rizik NN životní pojišťovny a penzijní společnosti se stala Hana Havlíčková

    Hana Havlíčková byla jmenována ředitelkou řízení rizik NN Životní pojišťovny s účinností od 1. října 2025. Po schválení Českou národní bankou bude jmenována členkou představenstva NN Penzijní společnosti. V rámci nové pozice je zodpovědná za oblast aktuárského reportingu, řízení finančních i nefinančních rizik, včetně rizik operačních a prevenci podvodů.

    Hana Havlíčková má více než 18 let zkušeností ve finančním sektoru, působila v konzultantské společnosti Deloitte. V NN Životní pojišťovně pracuje od roku 2014. Zastávala pozice, na kterých se věnovala zejména zavedení standardů Solvency II a IFRS17 a zrychlení a optimalizaci našeho reportingu. Naposledy byla ředitelkou aktuárského reportingu.

  • 2. 10.  Asociace ABSL s novým prezidentem, stal se jím Bohumil Říha

    Asociace ABSL, která v České republice sdružuje společnosti z oboru IT a podnikových služeb, má od září nového prezidenta. Stal se jím Bohumil Říha, který chce v čele asociace podpořit růst kompetencí a inovačního potenciálu oboru a připravit celý sektor na nové výzvy, které přináší éra umělé inteligence, digitalizace a proměňující se geopolitické prostředí.

    Bohumil Říha nastupuje do nové role s více než dvacetiletými zkušenostmi v oboru. Posledních osm let působí ve společnosti Johnson & Johnson Global Services, kde zastává pozici výkonného ředitele české pobočky a zároveň i ředitele nákupu pro region EMEA (Senior Director EMEA Procurement). V minulosti vedl v Accenture týmy až 200 pracovníků v České republice, Polsku, Indii a Číně. Dlouhodobě se zabývá rozvojem lidského potenciálu a od roku 2019 je certifikovaným koučem.

    Ve funkci Bohumil Říha nahradil Jaromíra Starobu, který v čele asociace ABSL stál poslední čtyři roky a významně se podílel na tvorbě její strategie i prosazování zájmů českého sektoru podnikových služeb v tuzemsku a věhlasu v zahraničí.

  • 30. 9.  Novým šéfem komunikace podniku Škoda Auto je Jozef Baláž, střídá Tomáše Koteru

    Novým vedoucím oddělení Komunikace podniku ve společnosti Škoda Auto se stává Jozef Baláž, který se tak vrací na pozici, v níž působil v letech 2011 až 2017. Nahradí tak dosavadního šéfa Tomáše Koteru, který se rozhodl po více než 25 letech ve společnosti Škoda Auto přijmout novou pracovní výzvu mimo koncern Volkswagen.

    Jozef Baláž má dlouholeté zkušenosti v oblasti komunikace společnosti Škoda Auto i koncernu Volkswagen. Do oddělení Komunikace automobilky Škoda Auto nastoupil v roce 2000, v letech 2009 a 2010 byl manažerem komunikace závodu Volkswagen Bratislava a od roku 2011 vedl oddělení Komunikace podniku Škoda Auto, do jehož čela se nyní znovu vrací. V letech 2017 až 2023 působil jako ředitel PR a komunikace, posléze i vedoucí značky Škoda ve společnosti Volkswagen Group China v Pekingu. Po návratu do Škoda Auto byl téměř dva roky vedoucím oddělení Zákaznické zkušenosti a interakce (Customer Experience & Engagement).

Další krátké zprávy

