Životopis byl dlouhou dobu jedním ze základních nástrojů náboru. Dnes ale jeho podoba může být do značné míry výsledkem práce s AI. Ta dokáže nejen opravit stylistické nedostatky, ale také přizpůsobit obsah konkrétní pracovní pozici a zdůraznit zkušenosti, které chce kandidát potenciálnímu zaměstnavateli představit. Otázkou proto není pouze to, zda recruiter pozná text vytvořený AI, ale především zda má smysl se na životopis jako hlavní zdroj informací vůbec spoléhat.
„CV jsou přežitek. Představte si, že si vybíráte nového dodavatele, například malíře pokojů. Podle čeho ho budete vybírat? Budete se ho ptát na CV nebo délku praxe? Asi ne. Budou vás zajímat reference, hodnocení, ukázky práce, cena a termín, kdy může začít,“ říká CEO společnosti myHeRoes Zuzana Paulová s tím, že při vyhledávání kandidátů se vyplatí zaměřit především na jejich předchozí zkušenosti a aktuální kompetence. To, zda si uchazeč při přípravě životopisu pomohl umělou inteligencí, není zásadní. Důležitější je, co skutečně umí a jak dokáže své schopnosti uplatnit v praxi.
LinkedIn jako důležitější profesní vizitka
Pokud životopis přestává být spolehlivým zdrojem informací, kde hledat relevantnější obraz kandidáta? Jedním z důležitých vodítek je profesní profil na LinkedInu. Ten je veřejný a lidé proto mají větší tendenci prezentovat své zkušenosti a profesní dráhu pravdivěji. Vypovídající hodnotu navíc nemá pouze samotný profil, ale také aktivita jeho majitele, například komentáře, odborné příspěvky nebo způsob, jakým se zapojuje do profesních diskusí.
Opatrnější je naopak přístup k referencím. Pozitivní doporučení může podle Paulové získat prakticky každý, a proto je důležité přistupovat k jejich ověřování obezřetně. Smysl mají zejména tehdy, pokud je provádí zkušený odborník a informace získává z více nezávislých zdrojů.
Osobní setkání a praktické úkoly získávají na významu
Rozvoj umělé inteligence nemusí znamenat, že firmy musí od základů měnit své náborové procesy. Pokud při výběru postupují smysluplně, mohou nadále využívat osvědčené metody. AI však znovu připomíná význam nástrojů, které se v digitální době mohly dostat trochu do pozadí – především osobního kontaktu.
Stále větší roli proto hrají osobní setkání a praktické úkoly. Místo dlouhých rozhovorů o důvodech odchodu ze zaměstnání, které kandidát opustil před deseti lety, dává větší smysl otevřít konkrétní pracovní či byznysový problém a sledovat, jak k němu uchazeč přistupuje.
AI tak nemusí být pro nábor hrozbou. Spíše odhaluje limity dosavadních postupů a nutí zaměstnavatele více se soustředit na to, co kandidát skutečně umí, nikoliv pouze na to, jak dokáže své zkušenosti popsat. Dokonalý životopis totiž ještě neznamená dokonalého zaměstnance.