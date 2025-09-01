CFOtrends  »  AI se stává novým standardem, 70 % Čechů ji už pravidelně využívá

AI se stává novým standardem, 70 % Čechů ji už pravidelně využívá

Včera

AI, umělá inteligence
Autor: Shutterstock
Češi si na umělou inteligenci rychle zvykají. Podle aktuálního průzkumu realizovaného agenturou Ipsos pro společnost Visa a Komerční banku dnes pravidelně využívá nástroje AI 7 z 10 lidí. Loni to přitom byla jen polovina populace. Zásadně roste i frekvence – zatímco před rokem s AI denně pracovalo jen 16 % uživatelů, letos je to 24 %.

Češi podle průzkumu nejčastěji AI využívají k osobním činnostem (88 %), práci (48 %) nebo škole (14 %). Nejotevřenější přístup k AI vykazují mladší uživatelé ve věku 18–26 let, kde využití dosahuje 86 %. Právě tato skupina přináší impuls pro nové typy služeb, které kombinují jednoduchost, digitální přístup a přehlednost.

Cyber25 Early

V oblasti bankovnictví lidé stále u většiny činností preferují kontakt s lidským pracovníkem. Nejvíce by lidé svěřili umělé inteligenci sledování účtu kvůli neobvyklým aktivitám a prevenci podvodů (42 %). Naopak nejméně by s ní chtěli řešit konfliktní situace – až 80 % dotázaných dává v těchto případech přednost kontaktu s člověkem.

Podle Komerční banky bude klíčovou oblastí rozvoje umělé inteligence v bankovnictví především kybernetická bezpečnost. Chytré systémy dokážou v reálném čase odhalit neobvyklé chování a zabránit podvodům ještě dříve, než by mohly ohrozit klienta. Právě spojení inovací a maximální ochrany dat považuje banka za základ důvěryhodného digitálního bankovnictví budoucnosti.

Krátce

  • 2. 9.  PMI ukazuje útlum průmyslu. Slabá poptávka i logistické problémy brzdí největší odvětví ekonomiky

    Podle očekávání se ani v srpnu index nákupních manažerů v tuzemském průmyslu nevrátil nad hranici 50 bodů, přičemž dosáhl 49,4 bodu, tedy o něco méně než o měsíc dříve (49,7). Index tak pro nejbližší období opět ukazuje na ochlazování průmyslové aktivity. Platí proto, že odvětví je stále ve fázi mírného útlumu, i když vývoj zakázek byl tentokrát lehce povzbudivý.

    K hlavnímu problému, s nímž se firmy dlouhodobě potýkají – slabé poptávce, se tentokrát přidávají i komplikace v logistice. Zahlcenost dopravních tras v důsledku přípravy na americká cla si vybírá daň v podobě zdržení subdodávek. „Na druhou stranu firmy mohly sáhnout do skladů, a to jak vstupů, tak hotových výrobků, a zbavit se části zásob. Současně ovšem i nadále propouštěly zaměstnance a přizpůsobovaly se tak neutěšeným podmínkám, navzdory faktu, že jsou stále co do svých výhledů optimistické,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Nový PMI tak neukazuje žádnou změnu trendu největšího tuzemského odvětví k lepšímu. Spíš je potvrzuje dosavadní stav a víru, že se situace snad časem zlepší. S ohledem na nákladové podmínky, zejména pak nekonkurenční ceny energií a byrokracii, to nebude vůbec jednoduché. „Velkou neznámou v tuto chvíli představuje naplnění optimistických očekávání, která jsou zřejmě spojena s německým rozpočtovým balíčkem. Ten by totiž měl nakopnout dlouhodobě stagnující největší evropskou ekonomiku, nicméně nakolik je to pravděpodobné, je ve hvězdách,“ uzavírá Dufek.

  • 1. 9.  Představenstvo skupiny ČSOB posílí Karin Van Hoecke, zaměří se na inovace

    Novou členkou představenstva skupiny ČSOB se od 1. listopadu stane Karin Van Hoecke. Přichází z belgické divize mateřské skupiny KBC, kde byla posledních sedm let výkonnou ředitelkou pro digitální transformaci a data. Zároveň se od 1. října změní strategické zodpovědnosti členů představenstva ČSOB.

    Prioritou Karin Van Hoecke budou primárně inovace, dohlížet bude i na strategii nového rozvojového útvaru „Ecosphere“, který zahrnuje také budování partnerství s externími partnery. Převezme také zodpovědnost za oblasti daily banking a mezinárodní acquiring a společnosti Skip Pay, Igluu a Ušetřeno.cz.

    Do skupiny KBC přišla Karin Van Hoecke v roce 1998, kdy začínala v trainee programu. Postupně prošla řadou rolí, byla výkonnou ředitelkou retailového segmentu, ředitelkou retailové pobočky KBC nebo vedla Trade Finance. Vystudovala na Univerzitě v Gentu a získala titul MBA na Univerzitě v Antverpách.

  • 29. 8.  Česká ekonomika zrychlila, ve druhém čtvrtletí rostla o 2,6 %

    Zpřesněný odhad ČSÚ vylepšil meziroční růst české ekonomiky ve druhém kvartále na 2,6 %, díky čemuž činil mezičtvrtletní růst 0,5 %. Tuzemská ekonomika tak vykazuje v evropském kontextu nadprůměrnou výkonnost, což potvrzuje i zlepšený výhled ministerstva financí, které optimisticky očekává celoroční růst tempem 2,1 %.

    Hospodářský růst bude podle analytika PwC Dominika Kohuta i ve zbytku roku tažený silnou spotřebou domácností stimulovanou rostoucími reálnými mzdami a také vládními investicemi, které standardně akcelerují ve druhé polovině roku. Tento rok je navíc volební a jakkoliv se tato vláda zaříká rozpočtovou odpovědností, na vládních investicích dle svých slov šetřit nechce.

    „Pozitivním růstovým faktorem pro druhou polovinu roku může být také zahraniční obchod, který ve druhém kvartále zaostával. Přestože podle MF zavedení cel poškodí českou ekonomiku o 0,2 procentního bodu, silný pozitivní impuls očekáváme díky ukončení dlouhého období nejistot o budoucí celní politice USA. Hospodářskému růstu naopak nepomohou nižší úrokové sazby, které podle všeho zůstanou na současných 3,5 % nejméně do konce roku,“ uzavírá Kohut.

Další krátké zprávy

