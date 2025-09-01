AI se stává novým standardem, 70 % Čechů ji už pravidelně využívá

Češi podle průzkumu nejčastěji AI využívají k osobním činnostem (88 %), práci (48 %) nebo škole (14 %). Nejotevřenější přístup k AI vykazují mladší uživatelé ve věku 18–26 let, kde využití dosahuje 86 %. Právě tato skupina přináší impuls pro nové typy služeb, které kombinují jednoduchost, digitální přístup a přehlednost.
V oblasti bankovnictví lidé stále u většiny činností preferují kontakt s lidským pracovníkem. Nejvíce by lidé svěřili umělé inteligenci sledování účtu kvůli neobvyklým aktivitám a prevenci podvodů (42 %). Naopak nejméně by s ní chtěli řešit konfliktní situace – až 80 % dotázaných dává v těchto případech přednost kontaktu s člověkem.
Podle Komerční banky bude klíčovou oblastí rozvoje umělé inteligence v bankovnictví především kybernetická bezpečnost. Chytré systémy dokážou v reálném čase odhalit neobvyklé chování a zabránit podvodům ještě dříve, než by mohly ohrozit klienta. Právě spojení inovací a maximální ochrany dat považuje banka za základ důvěryhodného digitálního bankovnictví budoucnosti.