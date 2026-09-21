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AI už používá 83 procent českých firem. Další rozvoj brzdí lidé, pravidla a data

Jana Chuchvalcová
Včera

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Generální ředitelka SAP ČR Hana Součková
Autor: SAP ČR
Generální ředitelka SAP ČR Hana Součková
Firmy se v Česku během jediného roku posunuly od experimentování s umělou inteligencí k jejímu systematičtějšímu využívání. Zatímco loni nasadilo AI do svých softwarových nástrojů 41 % firem, letos je to už 83 %. Současně se více než ztrojnásobil podíl podniků, pro které je AI klíčovou součástí dlouhodobé strategie – z 9 % na 28 %. Dalších 54 % firem ji má ve strategii, zatím ale s AI především experimentuje.
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Rychlejší adopci AI nicméně stále brání nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nejasná pravidla a legislativa i nejednotné zdroje dat. Vyplývá to z průzkumu SAP mezi 200 vedoucími pracovníky, který společnost zveřejnila na konferenci SAP NOW v Ostravě.

AI během jediného roku posílila svou pozici v českých firmách. Manažeři dnes dokážou mnohem jasněji říct, jakou roli má umělá inteligence v jejich organizaci a kam ji chtějí posouvat. Zatímco minulý rok si při otázce na začlenění AI do strategie firmy nebyla jistá desetina manažerů, letos takto neodpověděl prakticky nikdo. To je důležitý signál, že se AI stává součástí agendy top managementu a firmy začínají hledat konkrétní způsoby, jak z ní vytvořit dlouhodobou konkurenční výhodu,“ říká generální ředitelka SAP ČR Hana Součková.

Konference SAP NOW v Ostravě

Konference SAP NOW v Ostravě

Autor: SAP ČR

S nasazením AI nepočítá už jen zlomek firem

Výrazně ubývá firem, které s dalším nasazením AI vůbec nepočítají. Jejich podíl klesl z loňských 20 % na letošní 4 %. Využití umělé inteligence naopak meziročně roste napříč jednotlivými částmi firem. Nejčastěji ji podniky nasazují v logistice, zákaznické zkušenosti a výrobě. Výrazný posun je patrný také v oblasti HR. Podíl firem, které zde AI využívají, meziročně vzrostl ze všech sledovaných oblastí nejvíce, a to o 13 procentních bodů.

HR už není okrajovou součástí digitalizace, letos poprvé není oddělením s nejnižší prioritou pro využití moderních technologií. Tento trend vidíme i u zákazníků v Česku, se kterými se o využití AI bavíme. Firmy zjišťují, že když si zpřehlední a propojí personální data, mohou je kromě reportingu využívat i pro další oblasti, jako je plánování nástupnictví nebo práce s talenty,“ vysvětluje Součková.

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Silné zastoupení průmyslu v české ekonomice se odráží i v plánech firem do budoucna. Největší potenciál pro další zavádění nebo rozšíření AI vidí podniky v logistice a výrobě, následují finance, prodej a zákaznická zkušenost. U výroby vzrostl podíl firem, které zde plánují AI dále rozšířit, meziročně o 18 procentních bodů, u logistiky a financí shodně o 13 procentních bodů.

Propojená data jako podmínka dalšího rozvoje

AI může firmám pomáhat s rozhodováním jen tehdy, pokud má přístup ke kvalitním datům. Ta přitom často vznikají v různých částech podniku a v různých systémech. Přesto se situace v tuzemských firmách postupně zlepšuje. Nedostatečné nebo nejednotné zdroje dat letos mezi největšími překážkami při zavádění AI uvádí 31 % firem, o šest procentních bodů méně než loni. Méně často firmy zmiňují také neochotu managementu nebo zaměstnanců. Největší překážkou však nadále zůstává ve více než třetině případů nedostatek kvalifikovaných pracovníků, následovaný chybějícími pravidly a legislativou.

Cyber26

Největší obavy se týkají firemních dat. Jejich zneužití nebo úniku se obává zhruba každý druhý manažer. Dalšími nejčastěji uváděnými riziky jsou výpadek nebo technická porucha, která by mohla ochromit chod firmy (41 %), a absence pravidel a legislativního rámce pro využívání AI (30 %).

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Ačkoli podíl firem, které jako jednu z největších překážek uvádějí nedostatečná či nejednotná data, meziročně klesl, stále jde téměř o třetinu. Právě kvalitní a propojená data přitom mohou firmám zásadně pomoci snížit riziko nekvalitních výstupů z AI nebo že nástroje s umělou inteligencí negativně ovlivní chod společnosti. Zlepšování práce s daty proto bude pro další rozmach AI klíčové,“ uzavírá expert na umělou inteligenci v SAP Martin Dudek.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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