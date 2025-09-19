CFOtrends  »  AI v českých firmách? Část zaměstnanců ji používá potají

AI v českých firmách? Část zaměstnanců ji používá potají

redakce
Včera

Umělá inteligence
Autor: Depositphotos
Umělá inteligence
Umělá inteligence pronikla do českých firem napříč obory, přičemž nejvíce pomáhá v kancelářích. Podle posledních průzkumů využívá AI v práci přes 40 % firem, další část ji testuje. Ne všude však mají zaměstnanci jasno, zda a jak ji mohou používat. A právě to otevírá prostor pro stínové využívání AI, tedy bez vědomí zaměstnavatele.

Podíl firem, které AI zapojují do pracovních procesů, se dle odhadů během posledního roku téměř ztrojnásobil. Více než 40 % středních a velkých podniků ji aktivně nasazuje – nejčastěji k automatizaci rutinních úkolů, vytěžování dokumentů, zákaznické podpoře nebo prediktivním analýzám.

Průzkum společnosti eD system ukázal, že 38 % firem zaměstnance v práci k využívání AI podporuje. Čtvrtina firem ale její používání výslovně zakazuje, nejčastěji kvůli obavám z úniku dat nebo nedostatečné kvality výstupů. Zvlášť ve velkých firmách jsou pravidla často přísnější než v menších podnicích. Každopádně podle analýzy společnosti EY patří Češi v zavádění umělé inteligence mezi nejaktivnější ve střední a východní Evropě.

Nejvíce používaným nástrojem u nás je ChatGPT podporovaný společností Microsoft, nicméně pomalu ho dohánějí další AI, jako je Google Gemini, Anthropic Claude či Grok a čínský Deepseek,“ zmiňuje Michal Španěl ze společnosti JenPráce.cz.

Nejčastěji šetří čas a vyhledává

Firmy logicky hledají nástroje, které jim ušetří čas. „Aktivně používají ty nástroje AI, které jim v tom pomohou. Nejvíce oceňují, když jim nástroje pomohou s tvorbou zápisů z porad a následném vyhledávání v datech, jako to dokáže například technologie Cabolo. Všechna data jsou snadno dostupná díky fulltextovému vyhledávání,“ říká Michal Černý z Audiopro.

Češi si oblíbili také nástroje integrované do systémů, které jsou dlouhodobě zvyklí používat. „Pokročilé jazykové modely v podobě Copilota integrovaného v Outlooku získaly rychle popularitu při analýze e-mailových komunikací. Shrnou komunikaci na zadané téma třeba za poslední rok a vytvoří odstavec, ve kterém seskupí klíčové informace z těch 30 nebo 40 e-mailů,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

„U nás využíváme Chat GPT k pomoci s texty, slogany nebo s popisky produktů pro e-shop. Nahrajeme fotku a vložíme zadání pro tvorbu popisků. Text pak slouží jako vodítko pro copywritera. Když přijde nový zaměstnanec, stačí krátké zaškolení a je schopen samostatně s nástroji pracovat,“ dodává Adam Rožánek z Trenýrkárny.

Zaměstnanci si pomáhají sami

Tam, kde chybí jasná pravidla, vzniká fenomén tzv. shadow AI. Část zaměstnanců používá generativní AI potají – například k překladu textů, psaní e-mailů, tvorbě prezentací nebo programování. Někteří si dokonce sami platí prémiové verze nástrojů, protože jim je zaměstnavatel neposkytuje.

Zatímco část firem zaměstnance v používání AI podporuje a školí, někde ji zakazují. Vzniká tak šedá zóna, kde lidé AI používají potají. Budoucnost ukáže, zda se české podniky rozhodnou pro aktivní přístup – a nabídnou svým zaměstnancům jasná pravidla a školení – nebo zda budou dál přehlížet realitu, že AI se už v kancelářích i dílnách stala každodenním pomocníkem,“ dodává Jan Dvořák.

