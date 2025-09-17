AI v životopisech. Rychlá pomoc pro uchazeče, těžší práce pro personalisty

Zaměstnanci dnes používají umělou inteligenci v běžné zejména kancelářské pracovní praxi stále častěji. AI se stala za poslední rok stále používanější a užitečnou součástí pracovních nástrojů – pomáhá při automatických překladech, vytváření titulků k videím nebo při přepisu a shrnování delších textů. „Novým trendem ale je, že lidé začínají AI využívat i při samotném získávání práce,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.
Proč lidé sahají po AI?
Vytvořit životopis, který zaujme, není jednoduché. „Kandidáti často nevědí, jak správně popsat svou praxi, jak zdůraznit výsledky nebo jak dokument graficky zpracovat. Umělá inteligence dokáže během několika minut sestavit přehledný text podle zadaných dat, upravit jej na míru konkrétní pracovní nabídce, odstranit chyby a nabídnout i vizuálně atraktivní podobu. Pro uchazeče, kteří nemají zkušenost s psaním životopisů nebo si nejsou jistí v češtině či angličtině, je to velká pomoc,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Co se firmám líbí
Personalisté oceňují, že životopisy vytvořené s pomocí AI bývají jasně strukturované a snadno čitelné. To je v době, kdy na jedno pracovní místo chodí desítky až stovky přihlášek, velké plus. Pokud umělá inteligence pomůže kandidátovi zformulovat dovednosti a zkušenosti přehledně, ušetří to čas na obou stranách a může to zvýšit šance uchazeče dostat se k pohovoru.
A kde je háček?
S rostoucím využíváním AI ale přicházejí i obavy. „Nic se nemá přehánět. Umělá inteligence dokáže vytvořit velmi působivý text, někdy až příliš. Stává se, že životopis vyznívá ambiciózněji, než odpovídá realitě, a při pohovoru se ukáže, že uchazeč nemá všechny schopnosti, které dokument popisoval. Druhým problémem je jistá unifikovanost. Pokud se kandidáti spoléhají jen na předpřipravené šablony, jejich životopisy vypadají podobně, nijak se neodlišují a je to na nich poznat,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS, s tím, že i s AI je třeba umět chytře zacházet.
Jak najít rovnováhu
„Určitě kandidátům doporučuji, využívat umělou inteligenci spíše jako pomocníka než jako náhradu vlastního psaní. Kandidát by měl dodat reálná data a zkušenosti, AI použít pro úpravu struktury a formy a finální text vždy osobně projít a doplnit vlastní přidanou hodnotu,“ vysvětluje Michal Španěl.
HR manažeři firem se naopak již často ptají, zda uchazeč AI při tvorbě životopisu použil a případně jak. I tato odpověď jim pomáhá posoudit, zda se daný člověk pro poptávanou pozici hodí nebo ne.
Personalistům AI životopisy komplikují situaci
„Řada personalistů si však na AI životopisy ztěžuje, je pro ně sice hezké, že informace o uchazeči mají v přehledné formě a grafice, nicméně nemohou nyní tak dobře odhadovat jaký typ uchazeče jim přijde na pohovor. CV a motivační dopis byly tradičně vizitkami uchazeče a také prvotní filtr výběru. Tento filtr v AI věku odpadá a už si na základě nich objektivní dojem neuděláte, nikdy nevíte, zda dané materiály připravil uchazeč či AI. Čím dál větší roli tak budou hrát úkoly, testy a případové studie uchazečů zpracovávané přímo při pohovoru bez použití AI, jako metoda zjištění reálných schopností uchazeče,“ dodává Michal Španěl.
Ať už se nám to líbí, nebo ne, AI generované životopisy se stávají běžnou součástí pracovního trhu. Personalisté se budou muset naučit s nimi pracovat a uchazeči by měli pamatovat, že technologie může pomoci otevřít dveře, ale rozhodující bude stále autenticita a skutečné schopnosti.