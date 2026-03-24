AI vstupuje do právní agendy firem. Pomáhá s orientací v zákonech i kontrolou smluv

„Moderní AI nástroje dokážou během několika minut pomoci s orientací v legislativě, dohledat relevantní paragrafy, analyzovat text smlouvy nebo upozornit na potenciálně riziková ustanovení,” vysvětluje AI specialista a architekt Apertia.ai David Strejc.
Velká část právní agendy ve firmách není strategická, ale spíše rutinní. Patří sem například dohledávání relevantních ustanovení zákonů, kontrola smluv od obchodních partnerů, příprava základních dokumentů nebo právní rešerše k obchodním nebo pracovním otázkám. Tyto činnosti často zabírají mnoho času manažerům, administrativním pracovníkům nebo podnikatelům, kteří nemají vlastní právní oddělení.
Pomocník, ne náhrada advokátů
Právě zde může umělá inteligence výrazně pomoci. AI nástroje dokážou pracovat s velkým množstvím textu, rychle vyhledávat informace v legislativě a analyzovat dokumenty.
Mezi nejčastější využití AI v právní agendě patří například rychlá orientace v zákonech a paragrafových zněních, analýza a kontrola smluv, generování základních právních dokumentů, například NDA nebo smluv o dílo nebo třeba právní rešerše k obchodním či pracovněprávním otázkám. „AI může zásadně zrychlit práci s dokumenty a snížit náklady na rutinní právní úkony,” shrnuje Strejc.
Přestože technologie dokáže s právními informacemi pracovat velmi rychle, není náhradou právníka. Strategická rozhodnutí, soudní spory nebo komplexní právní poradenství zůstávají jednoznačně v rukou advokátů. Velmi důležité je také to, že informace získané pomocí AI je vždy nutné ověřovat. Legislativní prostředí se neustále mění a konkrétní ustanovení zákonů se navíc mohou vztahovat pouze na určité situace.
„AI může výrazně pomoci s orientací v právních informacích nebo s přípravou dokumentů, ale vždy je nutné si ověřit, že se konkrétní zákony nebo paragrafy skutečně vztahují na danou situaci. Právní informace je proto vždy vhodné zkontrolovat v aktuálním znění legislativy nebo konzultovat s právníkem,“ upozorňuje Strejc.
Nové právní AI nástroje
Na podobném principu začínají vznikat nové digitální nástroje zaměřené na práci s právními informacemi, které využívají AI pro orientaci v českém právu, generování základních smluv a analýzu právních dokumentů. Podle společnosti Apertia nejde o náhradu advokátů, ale o nástroj, který může podnikatelům a firmám pomoci rychleji pracovat s právními informacemi a zjednodušit běžnou právní administrativu.
S rostoucím množstvím regulací a legislativních povinností lze očekávat, že podobné nástroje budou ve firmách stále častější. Zejména malé a střední podniky, které nemají vlastní právní oddělení, mohou díky nim získat rychlou orientaci v právních otázkách nebo pomoc při práci s dokumenty. Umělá inteligence tak pravděpodobně nezmění samotnou podstatu právní profese, ale může výrazně proměnit způsob, jakým firmy s právními informacemi pracují.