CFOtrends  »  AI vstupuje do právní agendy firem. Pomáhá s orientací v zákonech i kontrolou smluv

AI vstupuje do právní agendy firem. Pomáhá s orientací v zákonech i kontrolou smluv

Autor: Apertia Tech
Firmy dnes pracují s obrovským množstvím právních dokumentů, od obchodních smluv přes pracovní dokumentaci až po interní směrnice nebo compliance pravidla. Orientace v legislativě přitom bývá časově náročná a často vyžaduje opakované vyhledávání konkrétních ustanovení zákonů či kontrolu smluvních formulací. Právě v této oblasti začíná stále větší roli hrát umělá inteligence.

„Moderní AI nástroje dokážou během několika minut pomoci s orientací v legislativě, dohledat relevantní paragrafy, analyzovat text smlouvy nebo upozornit na potenciálně riziková ustanovení,” vysvětluje AI specialista a architekt Apertia.ai David Strejc.

Velká část právní agendy ve firmách není strategická, ale spíše rutinní. Patří sem například dohledávání relevantních ustanovení zákonů, kontrola smluv od obchodních partnerů, příprava základních dokumentů nebo právní rešerše k obchodním nebo pracovním otázkám. Tyto činnosti často zabírají mnoho času manažerům, administrativním pracovníkům nebo podnikatelům, kteří nemají vlastní právní oddělení.

Pomocník, ne náhrada advokátů

Právě zde může umělá inteligence výrazně pomoci. AI nástroje dokážou pracovat s velkým množstvím textu, rychle vyhledávat informace v legislativě a analyzovat dokumenty.

Mezi nejčastější využití AI v právní agendě patří například rychlá orientace v zákonech a paragrafových zněních, analýza a kontrola smluv, generování základních právních dokumentů, například NDA nebo smluv o dílo nebo třeba právní rešerše k obchodním či pracovněprávním otázkám. „AI může zásadně zrychlit práci s dokumenty a snížit náklady na rutinní právní úkony,” shrnuje Strejc.

Přestože technologie dokáže s právními informacemi pracovat velmi rychle, není náhradou právníka. Strategická rozhodnutí, soudní spory nebo komplexní právní poradenství zůstávají jednoznačně v rukou advokátů. Velmi důležité je také to, že informace získané pomocí AI je vždy nutné ověřovat. Legislativní prostředí se neustále mění a konkrétní ustanovení zákonů se navíc mohou vztahovat pouze na určité situace.

AI může výrazně pomoci s orientací v právních informacích nebo s přípravou dokumentů, ale vždy je nutné si ověřit, že se konkrétní zákony nebo paragrafy skutečně vztahují na danou situaci. Právní informace je proto vždy vhodné zkontrolovat v aktuálním znění legislativy nebo konzultovat s právníkem,“ upozorňuje Strejc.

Nové právní AI nástroje

Na podobném principu začínají vznikat nové digitální nástroje zaměřené na práci s právními informacemi, které využívají AI pro orientaci v českém právu, generování základních smluv a analýzu právních dokumentů. Podle společnosti Apertia nejde o náhradu advokátů, ale o nástroj, který může podnikatelům a firmám pomoci rychleji pracovat s právními informacemi a zjednodušit běžnou právní administrativu.

S rostoucím množstvím regulací a legislativních povinností lze očekávat, že podobné nástroje budou ve firmách stále častější. Zejména malé a střední podniky, které nemají vlastní právní oddělení, mohou díky nim získat rychlou orientaci v právních otázkách nebo pomoc při práci s dokumenty. Umělá inteligence tak pravděpodobně nezmění samotnou podstatu právní profese, ale může výrazně proměnit způsob, jakým firmy s právními informacemi pracují.

  • 23. 3.  Česká ekonomika loni rostla nejrychleji za poslední tři roky

    Českou ekonomiku v roce 2025 hnala vpřed především domácí poptávka. Spotřebu podpořil zejména pokračující solidní reálný růst výdělků spojený se zklidněním inflace. Loni se dařilo zejména službám a stavebnictví, konec roku ale přinesl oživení i v průmyslu.

    Domácí poptávka byla hlavním tahounem hospodářského růstu v roce 2025 včetně jeho závěrečné čtvrtiny. Stabilní oživení spotřeby domácností souviselo se zklidněním růstu cen a solidním reálným navýšením mezd. Posílení investiční aktivity, která v předchozích letech klesala, bylo loni spojeno s pozitivním obratem ve stavebnictví. Dařilo se řadě odvětví služeb a ve 4. čtvrtletí příznivější výsledky ukázal i průmysl,“ říká místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

  • 19. 3.  ČNB zůstává ve vyčkávacím módu

    Bankovní rada České národní banky na svém dnešním pravidelném měnověpolitickém zasedání rozhodla o zachování základní úrokové sazby na stávající úrovni, tedy na 3,5 %. Sazba tak zůstává nezměněna od května roku 2025. Tento výsledek byl na trhu všeobecně očekáván a nepředstavuje tedy žádné překvapení.

    Zatímco ještě donedávna někteří členové bankovní rady signalizovali otevřenost debatám o možném snížení úrokových sazeb, inflační rizika plynoucí z válečného konfliktu budou diskusi pravděpodobně stáčet spíše opačným směrem. „Pokud se konflikt a následně i logistika v Perském zálivu neuklidní v nejbližších několika týdnech, považujeme za pravděpodobné, že tuzemská inflace vzroste o vyšší desetiny až nízké jednotky procentního bodu a vyžádá si ještě v letošním roce zvýšení základní úrokové sazby o 0,5 až 1,0 procentního bodu,“ dodává hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

  • 19. 3.  Česká inflace je třetí nejnižší v EU

    Podle únorových údajů Eurostatu se česká harmonizovaná inflace snížila na rovné 1 %, a byla tak třetí nejnižší v rámci celé EU. Níže už bylo jen Dánsko a Kypr. Pro nás často vzorové Německo má inflaci na 2 % a úspěšně euroizované Slovensko, jako druhá nejhorší země EU, dokonce na 4 %.

    Harmonizovaná inflace v ČR je výrazně nižší než ta národní, protože se do ní nezapočítává tzv. imputované nájemné, tedy ceny bytů na trhu. Nicméně podle expertů je to jediné číslo, které má smysl srovnávat. I bez eura se tak Česko propracovalo do skupiny nejméně inflačních ekonomik.

