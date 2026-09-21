André Kerremans je novým obchodním ředitlem 108 Real Estate

Na trhu průmyslových prostor se André Kerremans pohybuje třicet let. Doposud působil především v regionu střední a východní Evropy, kde ve společnostech jako ILD, IIG nebo Van Moer Logistics zastával vysoké manažerské pozice, včetně představenstev. Zároveň má četné zkušenosti s inovativními informačními a komunikačními technologiemi, finančními procesy a nastavováním a řízením provozních systémů.
Skupina 108 Real Estate má centrálu v Praze a postupně rozšiřuje svou síť poboček v zemích střední a východní Evropy. Developerským společnostem i nadnárodně působícím nájemcům už zpřístupňuje pozemky nebo moderní průmyslové prostory na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v regionu Adria. Mezi další úkoly Kerremanse proto patří posílení teritoriální pozice skupiny a propojení jejích kanceláří i trhů.
André Kerremans je držitelem bakalářského titulu v oboru informačních a komunikačních technologií z Gentu a magisterského titulu v oboru logistického managementu. Zkušenosti prohluboval na straně logistických operátorů, nájemců skladových hal i jejich developerů. Přes 13 let měl na starosti rozvoj logistického portfolia belgické developerské společnosti ILD, mimo jiné v regionu střední a východní Evropy. Vedl jednání s nájemci a po obsazení prostor i prodej institucionálním investorům.