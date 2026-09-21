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André Kerremans je novým obchodním ředitlem 108 Real Estate

redakce
Včera

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Nový obchodní ředitel skupiny 108 Real Estate André Kerremans
Autor: 108 Real Estate
Nový obchodní ředitel skupiny 108 Real Estate André Kerremans
Novým obchodním ředitelem skupiny 108 Real Estate pro region střední a východní Evropy byl od září jmenován André Kerremans. Jeho mandát stojí na dvou rovnocenných pilířích: regionálním rozvoji obchodu a CEE koordinaci. V obchodní rovině bude rozvíjet přeshraniční zakázky a budovat vztahy s klíčovými kontakty na straně nájemců. Vedle obchodní role se bude podílet i na implementaci interních procesů a zavádění inovací do realitní praxe.
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Na trhu průmyslových prostor se André Kerremans pohybuje třicet let. Doposud působil především v regionu střední a východní Evropy, kde ve společnostech jako ILD, IIG nebo Van Moer Logistics zastával vysoké manažerské pozice, včetně představenstev. Zároveň má četné zkušenosti s inovativními informačními a komunikačními technologiemi, finančními procesy a nastavováním a řízením provozních systémů.

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Skupina 108 Real Estate má centrálu v Praze a postupně rozšiřuje svou síť poboček v zemích střední a východní Evropy. Developerským společnostem i nadnárodně působícím nájemcům už zpřístupňuje pozemky nebo moderní průmyslové prostory na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v regionu Adria. Mezi další úkoly Kerremanse proto patří posílení teritoriální pozice skupiny a propojení jejích kanceláří i trhů.

André Kerremans je držitelem bakalářského titulu v oboru informačních a komunikačních technologií z Gentu a magisterského titulu v oboru logistického managementu. Zkušenosti prohluboval na straně logistických operátorů, nájemců skladových hal i jejich developerů. Přes 13 let měl na starosti rozvoj logistického portfolia belgické developerské společnosti ILD, mimo jiné v regionu střední a východní Evropy. Vedl jednání s nájemci a po obsazení prostor i prodej institucionálním investorům.

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redakce

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