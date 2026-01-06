CFOtrends  »  Björn Feuerstake míří do vedení společnosti Billa ČR, stává se jejím CFO

Björn Feuerstake míří do vedení společnosti Billa ČR, stává se jejím CFO

Od 1. ledna 2026 se pozice finančního ředitele společnosti Billa Česká republika ujal Björn Feuerstake. Spolu s generálním ředitelem Markem Doležalem a COO Andreasem Jüterbockem bude tvořit nové vedení společnosti. Na této pozici vystřídal Vincenta van Schagena, který finančním ředitelem byl od března 2023.

Björn Feuerstake zahájil kariéru po absolvování studia podnikové ekonomiky na univerzitě v Münsteru a více než 20 let působil na manažerských pozicích ve společnosti Metro, zejména v oblasti controllingu, řízení cen a výnosů, category managementu a vztahů s dodavateli, kde získal rozsáhlé mezinárodní zkušenosti.

V lednu 2019 nastoupil do skupiny REWE, nejprve jako vedoucí controllingu ve společnosti Bipa, kde se podílel na transformačních procesech firmy. V červenci 2020 přešel do Billa AG jako vedoucí controllingu, kde měl na starosti mimo jiné fúzi tří nezávislých controllingových oddělení.

Do týmu Billa ČR se Feuerstake zapojil již na podzim 2025, kdy probíhalo postupné předávání agendy v úzké spolupráci s předchozím finančním ředitelem Vincentem van Schagenem, který společnost opustil z rodinných důvodů.

Krátce

  • 6. 1.  Domácnosti stále ve vyšší míře spoří

    Chování českých domácností se nijak výrazně nemění. Jejich sentiment sice zůstává velmi pozitivní s tím, jak opadl strach z budoucnosti a inflace, avšak stále ve zvýšené míře si ukládají peníze stranou. Míra úspor, která po začátku covidu prudce vzrostla, zůstává i nadále na vysoké úrovni a ve třetím kvartále dosáhla 18,4 %, zatímco před šesti lety (před začátkem pandemie) dosahovala jen tehdy obvyklých 12 %. „Zvýšené úspory si dle našich průzkumů vytváří jen zhruba polovina domácností. Pro ČNB je tato zvýšená míra úspor v podstatě brzdou pro rozvinutí poptávkové inflace,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 5. 1.  Investice firem brzdí opatrnost, růst táhne stát

    Podle aktuálních dat ČSÚ firmy ani ve třetím kvartále nezačaly více investovat. Meziročně míra investic nefinančních podniků poklesla o 1,1 % na necelých 27 %. „Úvěry sice zlevnily, avšak obavy z dalšího vývoje poptávky drží evidentně podniky v módu obezřetnosti. A to je ještě otázkou, kolik z toho tvoří ‚zelené‘ investice, které znamenají pouze výměnu technologií, a nikoliv budoucí potenciál,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že investiční aktivitu i nadále táhne hlavně veřejný sektor v oblasti dopravní infrastruktury.

  • 2. 1.  Nálada průmyslníků se v závěru loňského roku zlepšila

    Ukazatel průmyslové aktivity za prosinec pozitivně překvapil, když zakončil na úrovni 50,4 bodu. Nad hladinu 50 bodů, která indikuje zvyšování aktivity v sektoru, se index PMI dostal poprvé od května 2022. K růstu přispělo zvýšení objemů produkce, nových zakázek i zaměstnanosti.

    Průmyslu se v posledních pěti letech nedaří. „Celková produkce se v reálném vyjádření stále nachází ‚pouze‘ na předpandemické úrovni konce roku 2019. Kromě klesajícího Německa se tuzemský průmysl, zejména ten energeticky náročnější, potýká s relativně vyššími cenami energetických vstupů, roli sehrávají i strukturální změny a nejistoty související se zelenou tranzicí,“ uvádí hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek s tím, že aktuální PMI je příslibem toho, že letošní rok bude v českém průmyslu přece jen příznivější.

