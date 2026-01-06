Björn Feuerstake míří do vedení společnosti Billa ČR, stává se jejím CFO

Björn Feuerstake zahájil kariéru po absolvování studia podnikové ekonomiky na univerzitě v Münsteru a více než 20 let působil na manažerských pozicích ve společnosti Metro, zejména v oblasti controllingu, řízení cen a výnosů, category managementu a vztahů s dodavateli, kde získal rozsáhlé mezinárodní zkušenosti.
V lednu 2019 nastoupil do skupiny REWE, nejprve jako vedoucí controllingu ve společnosti Bipa, kde se podílel na transformačních procesech firmy. V červenci 2020 přešel do Billa AG jako vedoucí controllingu, kde měl na starosti mimo jiné fúzi tří nezávislých controllingových oddělení.
Do týmu Billa ČR se Feuerstake zapojil již na podzim 2025, kdy probíhalo postupné předávání agendy v úzké spolupráci s předchozím finančním ředitelem Vincentem van Schagenem, který společnost opustil z rodinných důvodů.