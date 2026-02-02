Budoucnost firemních financí: efektivní řízení peněz jako zdroj růstu

Ukazuje to společný průzkum globální platební platformy Adyen a poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) mezi třemi sty finančními lídry z Evropy a Severní Ameriky. Jeho součástí bylo i více než 30 hloubkových rozhovorů s experty z finančního a platebního ekosystému.
Výzkum zároveň potvrzuje, že fragmentace se stala významnou zátěží pro celé finanční oddělení. Oblast správy hotovosti a finančních rizik se kvůli složitým procesům a neefektivním nástrojům často mění ze strategické opory růstu v administrativní brzdu. Rostoucí počet bankovních a platebních partnerů komplikuje přehled o dostupných prostředcích, zvyšuje provozní náročnost a snižuje výnosnost pracovního kapitálu, který je klíčový pro každodenní fungování firmy i další investice.
Skrytá cena složitosti
Současná praxe finančních týmů naráží na limity přebujelé komplexity. Typická firma spolupracuje s pěti až šesti bankami a využívá široké spektrum nástrojů pro příjem i odesílání plateb. Výsledná roztříštěnost má přímý dopad na hospodaření – část hotovosti tak zůstává nevyužitá, „uvězněná“ v různých systémech, takže výnosy z kladných zůstatků jsou nižší, než by mohly být. To omezuje finanční flexibilitu, zpomaluje inovace a v konečném důsledku se promítá i do zákaznické zkušenosti.
Nejcitelnější je tento problém u velkých podniků, kde každý čtvrtý zápasí s efektivním řízením likvidity a pracovního kapitálu. Právě konsolidace bankovních integrací se přitom ukazuje jako jeden z nejúčinnějších způsobů, jak uvolnit vázaný kapitál, snížit poplatky a zjednodušit provoz.
Fragmentace navíc zvyšuje i provozní rizika: finanční manažeři za nejkritičtější považují zdlouhavé schvalování plateb a složité párování transakcí v několika systémech zároveň. Pro 18 % finančních ředitelů je pak největší výzvou samotná rychlost příchozích a odchozích plateb.
Od administrativy ke strategickému řízení
Složitost současného nastavení nutí finanční odborníky věnovat značnou část času činnostem s nízkou přidanou hodnotou. Podle reportu tráví týmy asi deset procent času pouhým získáváním přehledu o stavech účtů a více než pětinu času zpracováním plateb. Sjednocení správy financí by přitom mohlo tyto nároky výrazně snížit a umožnit finančním týmům soustředit se na strategické řízení a podporu růstu.
„Finanční manažeři dnes už neřeší jen optimalizaci likvidity izolovaně. Stále častěji řídí celý tok peněz od přijetí platby až po její vyplacení a do centra pozornosti staví zákaznickou zkušenost. Právě tento přístup bude formovat další generaci finančního řízení,“ říká CFO společnosti Adyen Ethan Tandowsky.
Budoucnost správy firemních financí proto směřuje k unifikaci. Report ukazuje, že s růstem podniků se musí pohyb peněz stát zdrojem konkurenční výhody, nikoli překážkou. Integrovaná řešení pokrývající celý životní cyklus hotovosti plánuje využívat 74 % respondentů a 88 % z nich chce v rámci této transformace výrazně snížit počet svých současných finančních partnerů.
„Správa podnikových financí stojí na prahu zásadní změny. Moderní technologie, spolehliví partneři i ochota ke sjednocení už existují. Nastal čas, aby finanční ředitelé začali od svých systémů i partnerů požadovat mnohem víc,“ uzavírá šéf a partner BCG Stanislas Nowicki.