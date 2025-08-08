CFOtrends  »  Češi preferují práci v kanceláři a v menší soukromé firmě

Češi preferují práci v kanceláři a v menší soukromé firmě

Jana Chuchvalcová
Včera

Práce
Téměř trojnásobek zaměstnanců dá přednost práci v menší firmě než velké korporaci. Korporaci si vybralo sotva dvanáct procent účastníků průzkumu, zatímco menší firmu třetina. Vyplývá to z společnosti Předvýběr.cz, pro který data sbírala agentura Talk Online Panel.

Zajímavé je, že výrazně větší zájem o práci v korporacích mají obyvatelé Plzeňska, kde je to každý čtvrtý,“ zmiňuje šéf Předvýběru.cz František Boudný. Naopak větší popularitu malých zaměstnavatelů hlásí lidé na Liberecku (55 %) a Zlínsku (52 %).

Preferovaný zaměstnavatelAutor: Předvýběr.CZ (publikováno se svolením)

Rozdíl mezi online a offline firmou v tuzemsku není velký ‒ 23 % lidí radši pracuje v kanceláři, zatímco téměř 21 % dotázaných upřednostňuje práci „na dálku“. Větší je rozdíl mezi veřejným a soukromým sektorem. Stát, veřejné instituce či neziskovky upřednostňuje 17 % lidí, přičemž téměř 24 % zaměstnanců dává přednost soukromé firmě.

Průzkum také ukázal popularitu rodinných firem, které preferuje 14 % respondentů. Pro živnostníka radši pracují jen necelá dvě procenta lidí ‒ ale téměř 13 % dotázaných uvedlo, že radši pracují sami na sebe.

Jana Chuchvalcová

Krátce

  • 8. 8.  Změna v Direct auto. Ředitelem značky Birne se stává Pavel Prouza

    Ke změně na nejvyšší pozici v rámci značky Birne specializující se na operativní leasing došlo od 1. srpna 2025. Vedení týmu přebírá Pavel Prouza, který se bude podílet i na klíčovém směrování Direct auta. V roli CEO značky Birne střídá Lukáše Černa. Ten ale Direct group neopouští, bude se věnovat projektům v rámci investičního pilíře.

    Pavel Prouza přichází s dlouholetými zkušenostmi z řízení digitálních projektů a růstových firem. Stál třeba za vstupem německého Flixbusu na český trh a posléze řídil jeho aktivity v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zkušenosti sbíral rovněž ve firmách BlaBlaCar, Socialbakers nebo Leo Burnett. Studoval na Anglo-americké univerzitě v Praze a na International School of Helsinki.

  • 7. 8.  Průmysl zaostal v červnu za očekáváním. Čelí poklesu zakázek i exportních rizikům

     Průmyslová výroba v červnu meziročně vzrostla o 0,2 %, v meziměsíčním srovnání byla nižší o 1,1 %. Druhé čtvrtletí tak uzavřel tuzemský průmysl slabým výkonem, zčásti kvůli odeznívajícímu efektu silné americké poptávky poháněné celním předzásobením, což naznačoval i komentář k bleskovému odhadu HDP, který podle předběžného odhadu vzrostl ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,4 %. Oproti květnu navíc došlo k citelnému propadu hodnoty nových zakázek, což snižuje šance na výraznější oživení průmyslu ve druhé polovině roku.

    Napříč průmyslovým sektorem se v červnu nejvíce dařilo automotivu, v plusu skončila také výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména výrobků určených pro stavebnictví. Výroba elektřiny naopak poklesla, podobně jako produkce v páteřních odvětvích zpracovatelského průmyslu jako je chemický nebo strojírenský,“ uvádí hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko a dodává: Ve druhé polovině letošního roku proto očekáváme jen velmi pozvolené oživení průmyslové produkce, které bude závislé na vývoji na našich hlavních exportních trzích. Dokud nedojde k viditelnému nárůstu globální poptávky po průmyslových výrobcích, zůstane tuzemská výroba jako celek pod tlakem.“

  • 6. 8.  Obermeyer Helika posiluje tým. Pavel Subally nastupuje jako nový TECH & BIM manažer

    Projekční a stavebně poradenská kancelář Obermeyer Helika oznámila posílení svého týmu o nového TECH & BIM manažera, kterým se stal Pavel Subally. Tento krok je součástí strategie společnosti zaměřené na rozvoj a inovace v oblasti BIM a moderních technologií.

    Pavel Subally přináší praktické zkušenosti ze svého předchozího působení ve společnosti YIT Slovakia, kde se specializoval na práci s CDE aplikací Dalux a jejímu významnému přínosu v oblasti digitalizace procesů přímo během výstavby. Svoji kariéru začal v bratislavském ateliéru Compass jako modelář v softwaru Revit a postupně se vypracoval na pozici stavebního inženýra, až se stal hlavním manažerem BIM projektů.

    Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, kde vystudoval obor stavební inženýrství. Během své kariéry získal cenné zkušenosti mimo jiné díky pracovní stáži v kalifornském ateliéru TCA Architects a studijnímu pobytu na Technické univerzitě v Rize.

Další krátké zprávy

