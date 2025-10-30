CFOtrends  »  Česká ekonomika překvapuje dynamickým růstem, ta evropská si víceméně drží tempo

Česká ekonomika překvapuje dynamickým růstem, ta evropská si víceméně drží tempo

Jana Chuchvalcová
Včera

Růst HDP
Autor: Depositphotos
Růst HDP
Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl tuzemský HDP ve třetím čtvrtletí o 0,7 % mezičtvrtletně a o 2,7 % meziročně. Jde o poměrně výrazné pozitivní překvapení, protože trh počítal s růstem jen o 2,3 %. Meziroční růst byl tažen hlavně spotřebou domácností a tvorbou hrubého kapitálu, mezičtvrtletně pak pomohla i zahraniční poptávka. Z pohledu jednotlivých odvětví hlásí meziroční i mezičtvrtletní růst hlavně stavebnictví, obchod, doprava, ubytování a pohostinství.

Dnešní data představují pro českou ekonomiku jednoznačně dobré zprávy. Mezičtvrtletní růst o 0,7 % je na tuzemské poměry sympatický a pokud by byl udržen, posouval by Česko bezpečně do teritoria ekonomické konjunktury. V rámci zemí Evropské unie se pak budeme s největší pravděpodobností řadit mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky,“ komentuje aktuální data hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil s tím, že pozitivně lze vnímat i samotnou strukturu růstu, který podle očekávání nadále stojí na obnovené chuti a schopnosti domácností utrácet. Za příjemné překvapení lze podle něj označit výkon zahraničního obchodu, který si navzdory těžkostem průmyslového sektoru drží slušnou kondici.

Vzhledem k nadále dobré situaci na tuzemském trhu práce a vidině na blížící se vzpamatování německé ekonomiky lze navíc předpokládat, že i výhled do nejbližší budoucnosti zůstává spíše optimistický. Tomu ostatně nasvědčují i „měkké“ indikátory nálady mezi spotřebiteli i podnikateli. „Za celý letošní rok by tak mohl růst tuzemského HDP dosáhnout solidních 2,6 %, v příštím roce pak i mírně zrychlit na 2,8 %,“ dodává Hradil.

Evropa zaostává za Spojenými státy

Kromě již dnes zveřejněného předběžného českého odhadu HDP přichází na řadu i evropské statistiky. Ty ukazují, že pokračuje stagnace německé ekonomiky, která se nachází na stejné úrovni jako v roce 2019. „Je to až na hranici ekonomického zázraku, že s tak mizerným výkonem se stále drží nezaměstnanost v Německu nízko. Nebo je to vlastně jen realita klesající produktivity a bobtnajícího veřejného sektoru,“ zmiňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a dodává, že Itálie balancuje na hranici recese, zatímco Finsko už v recesi je.

Francie jako druhá největší unijní ekonomika si ve třetím kvartále sice polepšila, ale s ani ne procentním meziročním růstem jí to na hladké zvládnutí rozpočtových problémů stačit nebude. „Pokles oproti předchozímu kvartálu hlásí také Irsko, ale tamní data moc vážně brát nelze. Zvlášť, když meziroční růst překonává hranici 12 % a výrazně zkresluje celounijní statistiky. Po ‚vyloučení‘ Irska z celkových statistik vypadá výkon unijní ekonomiky podstatně hůře, než napovídají prezentované výsledky 1,5 %. Fakticky by bylo tempo růstu HDP EU ani ne poloviční,“ míní Dufek.

Inflace blízko cíle, ale důvod k oslavám zatím není

Inflace blízko cíle, ale důvod k oslavám zatím není

ČR si podle jeho slov aktuálně drží třetí místo v rámci patnácti zemí, které jsou v roce 2025 schopny HDP včas odhadnout. S výsledkem 2,7 % se řadí za Irsko (12,3 %) a Španělsko (2,8 %). Je zajímavé, že to zdaleka to neumí ani všechny země eurozóny.

A jak aktuální data shrnout? „Výkon evropské ekonomiky stále zaostává za Spojenými státy, i když jej nadlepšují kreativní data z Irska. Je vidět, že zvláště velké země EU ztratily ‚drive‘ poté, co se rozhodly nastoupit na cestu deindustrializace. Možná jen trochu zapomněly na to, čím průmysl v rámci ekonomiky nahradit,“ uzavírá Dufek.

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Mohlo by vás zajímat

Krátce

Krátce

  • 30. 10.  Tým Cushman & Wakefield v oblasti pronájmu obchodních center doplňuje Michaela Peštová

    Do týmu pronájmu maloobchodních nemovitostí realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield v České republice nastoupila Michaela Peštová na pozici Associate se zaměřením na pronájem obchodních center. Ta přináší bohaté zkušenosti ze společností Unibail-Rodamco-Westfield, Tesco a Cushman & Wakefield, kde se věnovala pronájmu a provoznímu řízení předních retailových projektů.

    Ve společnosti Cushman & Wakefield se zaměří především na klíčový projekt Dornych v Brně, který realizuje společnost CRESTYL. Díky své zkušenosti s jednáním s nájemci, strategickým pronájmem a hlubokým znalostem retailového trhu bude cenným přínosem pro tento prémiový multifunkční projekt.

    Michaela je držitelkou titulu MBA v oboru Business Management na Business Institut EDU.

  • 27. 10.  Říjnový průzkum ukazuje výrazné zlepšení nálad v české ekonomice

    Souhrnný indikátor důvěry ČSÚ v říjnu meziměsíčně mírně vzrostl o 2,1 bodu na hodnotu 104,0, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 1,8 bodu na hodnotu 103,4 a indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 3,9 bodu na hodnotu 107,4.

    U podnikatelů je patrné zlepšení především v průmyslu, který si v následujících měsících slibuje hodně od zahraniční poptávky. Měla by mu pomoci k rychlejšímu růstu výroby i exportu. Jestli se tak skutečně stane, je ovšem nejisté, protože ve statistikách zakázek přitom zatím nebyl vidět nějaký výrazný obrat k lepšímu. Navíc, téměř polovina průmyslových firem stále považuje poptávku za největší bariéru pro svůj růst ve třetím kvartále. Jen desetina firem se nyní potýká s nedostatkem lidí nebo materiálu,“ komentuje výsledky hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Ve stavebnictví naopak nálada ochabla, a to především s tím, jak firmy krotily svá očekávání ohledně zaměstnanosti. Pracovníci sice chybí více než třetině z nich, avšak náborové plány jsou nyní skromnější, a to nikoliv kvůli nadcházející zimě, protože data jsou sezónně očištěná. „Dlužno dodat, že stavebnictví letos prochází silným boomem, takže jistá obezřetnost firem může být na místě,“ dodává Dufek s tím, že stavebníci zřejmě vnímají, že jejich letošní úspěch stojí i na dostatku peněz z veřejných rozpočtů.

    Pozitivní nálada panuje ve službách, které jsou letos motorem růstu české ekonomiky. Téměř 45 % firem nevnímá žádné překážky pro svůj růst, tedy ani necítí slabou poptávku, nechybějí jim zaměstnanci ani je netrápí finanční problémy. Je to podobné jako v předchozích čtvrtletích a může to s ohledem na rostoucí kupní sílu zůstat i nadále. V obchodě bude samozřejmě zlomovým okamžikem vánoční sezóna.

    A nakonec lepší náladu mají i spotřebitelé. Čekají výrazné zlepšení celkové ekonomické situace i svojí vlastní finanční a výrazně méně se přitom bojí inflace i nezaměstnanosti. „Takto výrazná změna všech těchto ukazatelů oproti září jde připsat snad jen volbám a velkým očekáváním s nimi spojeným. Přesto, navzdory optimismu se spotřebitelé ani tentokrát nehrnou do velkých nákupů. Celkově vyznívá průzkum důvěry pozitivně. Vzhledem k některým meziměsíčním skokům však může být spojený s volbami. Dá se proto očekávat, že v dalších měsících tento optimismus mírně opadne. Na výkonu ekonomiky se ovšem nejspíš projeví jen zanedbatelně,“ uzavírá Dufek.

  • 23. 10.  Za tři čtvrtletí v ČR přibylo 12 060 firem, meziročně o 17 % více a nejvíce od roku 2018

    Do konce třetího čtvrtletí v České republice vzniklo 25 453 obchodních společností a 13 393 jich zaniklo. Tímto na trhu přibylo 12 060 firem. Oproti období od ledna do konce září loňského roku jich bylo o 17 % více. Na deset zaniklých firem v tomto období připadlo 19 založených společností. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „V září na trh vstoupilo 3 095 firem, což je zatím nejvyšší počet za měsíc v letošním roce. Stejně tak v září nejvíce firem zaniklo, a to 1 695. Tempo růstu počtu založených společností letos převýšilo dynamiku růstu počtu firem, které činnost naopak ukončily. Na trhu tak letos přibylo o 1 770 firem více než za období od ledna do konce září v roce 2024. Meziroční dynamika růstu počtu subjektů na trhu byla více než dvojnásobná oproti situaci na konci září minulého roku. Vyšší čistý přírůstek než letos byl naposledy v roce 2018, kdy na trhu přibylo 13 722 firem. Počet firem letos roste poměrně rychle, i když se zvyšuje také počet těch, u kterých soudy letos vyhlásily bankrot,“ říká analytička CRIF Věra Kameníčková.

    Více než polovina firem, které letos vstoupily na trh, má sídlo v Praze (13 275). Druhý nejvyšší počet nových obchodních společností byl v Jihomoravském kraji (3 163), po kterém následoval Středočeský (1 688) a Moravskoslezský kraj (1 660). Nejméně firem letos vzniklo v Karlovarském kraji (309).

Další krátké zprávy

