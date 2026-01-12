CFOtrends  »  České banky jsou v úvěrech na komerční nemovitosti premiantem regionu

12. 1. 2026

Autor: Shutterstock
U bank ve střední a východní Evropě vzrostla v roce 2025 meziročně ochota financovat komerční nemovitosti, do kterých také přiteklo více investic. A český kapitál si na nich udržuje největší podíl. Tuzemské banky vynikají bezproblémovostí téměř všech svých úvěrů na komerční nemovitosti a spolu se slovenskými mají také nejnižší úrokové marže.

V oblasti nové výstavby financují banky v CEE i Česku nejraději rezidenční bydlení, ne jako dříve průmyslové a logistické nemovitosti. Zemí s nejnižším objemem financování nové výstavby zůstává Česko. Vyplývá to z 16. ročníku průzkumu Property Lending Barometer společnosti KPMG, kterého se zúčastnilo 47 bank (z Česka pět největších) z devíti zemí CEE a nově i Rakouska.

 Oživení investic táhne bankovní financování realit   

U oslovených bank v CEE patrné zvýšení zájmu o financování komerčních nemovitostí. Na 36 % (v Česku 40 %) stoupl podíl bank, pro které je úvěrování tohoto segmentu důležitější než v předchozím roce. Předloni se takto vyjádřilo 25 % (v Česku 20 %) finančních domů. Za poslední rok se také zmenšily rozdíly v tom, jakou důležitost přisuzují segmentu v jednotlivých zemích. Ve většině z nich ho dnes banky považují za strategicky významnou součást svého podnikání.

Zvýšená ochota bank financovat komerční nemovitosti v regionu je podpořena i výrazným oživením transakční aktivity. Meziročně v CEE opět sledujeme nárůst investic do komerčních nemovitostí a na těchto investicích si již několik let v řadě udržuje nejsilnější podíl český kapitál,“ upozorňuje partner KPMG Pavel Kliment.

Za první tři kvartály roku 2025 dosáhl objem investic do komerčních nemovitostí v CEE přibližně sedmi miliard eur. Podle předpovědí by na konci roku 2025 mohl být celkový objem vyšší než předloňských 8,8 miliardy eur, a to hlavně díky vývoji v Česku a Polsku.

Česko a Rakousko na chvostu

Nárůst průměrné výše poskytovaných úvěrů hlásí 59 % bank, z českých 60 %. Nejkonzervativnější jsou finanční domy v Rakousku, kde nárůst průměrné výše úvěrů potvrdilo jen 30 % bank.

Více než 66 % ze všech zúčastněných bankéřů (a 80 % českých) současně věří, že v příštím roce jejich úvěrové portfolio v komerčních nemovitostech ještě vzroste. Oproti roku 2024 je to optimističtější výhled, protože tehdy sdílelo tento názor 58 % respondentů.

Poměr mezi bankovním financováním nové výstavby a již hotových (příjem generujících) realitních projektů je na úrovni regionu vyvážený a meziročně se výrazněji nezměnil. Určité posílení podílu financování nové výstavby je patrné hlavně v Bulharsku a na Slovensku, kde tento trend navazuje i na vývoj z předchozího roku. Naopak v Polsku a Maďarsku podíl úvěrů na novou výstavbu v rámci celkového realitního portfolia bank nadále klesá. Česko zůstává zemí CEE s nejnižším objemem financování nové výstavby (v Rakousku je ale ještě nižší), přestože je zde patrný mírný meziroční nárůst. Předloni tvořily úvěry na novou výstavbu 29 % celkového realitního portfolia českých bank, loni 33 %.

V Česku se rozvolnily úvěrové podmínky

Na úrovni CEE i v Česku preferují banky při financování nové výstavby nejvíce rezidenční budovy, zatímco dříve to byly průmyslové a logistické nemovitosti. U maloobchodních projektů finanční domy upřednostňují retail parky před velkými nákupními centry. Nejnižší zájem napříč regionem vzbuzují hotely a resorty. Řada bank uvádí, že jejich výstavbu vůbec nefinancuje.

Stejné úrokové marže jako předloni hlásí 51 % finančních domů, nižší něco málo přes 40 % bank. U úvěrů na novou výstavbu i hotových projektů mají nejnižší marže finanční domy v Česku a Slovensku, nejvyšší ty v Srbsku, Bulharsku a Rumunsku.

Úvěrové podmínky zůstávají stabilní, především požadavky na ukazatel dluhové služby (DSCR) i podíl úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV, resp. LTC). V Česku a Polsku se sice objevuje mírné rozvolnění podmínek LTC, ale o trendu zatím hovořit nelze. Podobně se výrazně nezměnily ani požadavky na obsazenost či předpronájmy/předprodeje. Banky je dál posuzují hlavně optikou toho, jak se promítnou do DSCR, LTV a LTC,“ upřesňuje Pavel Dolák z KPMG.

Nejméně problémových úvěrů

Úvěrová portfolia oslovených bank zůstávají celkově ve velmi dobré kondici. Průměrný podíl bezproblémových úvěrů vzrostl na regionální úrovni z předloňských 91 % na 93 %. Zároveň z 8 % na 6 % klesl průměrný podíl úvěrů s drobnými potížemi (například technickým porušením bankovních kovenantů).

Česko vyčnívá svým téměř 100 % podílem bezproblémových úvěrů. Velmi kvalitní portfolia (s více než 90 % bezproblémových úvěrů a pouze zanedbatelným podílem zhoršených expozic) vykazují také finanční domy v Polsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Bulharské banky nadále snižují podíl problémových úvěrů (z 18 % na 16 %), přesto v CEE zůstávají těmi, kdo jich má nejvíce. V Rakousku je jich ale podle průzkumu ještě víc.

Lídry v AI jsou Maďarsko a Polsko

Zapojení AI do činností souvisejících s úvěrováním nemovitostí se v roce 2025 zřetelně rozšířilo, přesto ale zůstává převážně opatrné a „pilotní“. Podíl bank bez jakéhokoli nasazení AI klesl loni v CEE z předloňských 69 % na 49 %. Minimální využití AI hlásí 22 % (oproti 14 % před rokem) a střední rozsah využití 14 % (předloni tato odpověď mezi možnostmi nebyla) finančních domů. Zbylých 15 % bank v regionu AI zavádí nebo se na to připravuje.

Za lídry v AI označují dotázaní bankéři Maďarsko a Polsko. Česko, Chorvatsko a Slovinsko volí postupnější a omezenější adopci. AI využívají nejčastěji k pozvednutí produktivity a pro podpůrné funkce (Excel, první návrhy textů, shrnutí dokumentů), méně jako nástroj v samotných úvěrových procesech. Obecně implementaci AI zpomaluje i vysoká zátěž IT týmů, které musí souběžně řešit i přísnější regulace kyberbezpečnosti (normy DORA a NIS2).

V ESG je nejpřísnější Rakousko

Přibližně polovina bank stále hlásí rostoucí zaměření na ESG, zároveň se však dvojnásobně zvýšil podíl odpovědí, že pozornost věnovaná ESG zůstala beze změny. Dynamika růstu zájmu o ESG typická pro předchozí roky tak přešla do fáze stabilizace – řada finančních domů již má procesy spojené s ESG, které se stává standardní součástí řízení rizik i úvěrování, ale obvykle už nevede k zavádění zcela nových požadavků.

Rakousko se odlišuje mnohem přísnějším zohledňováním ESG. V CEE v posledních 12 měsících odmítlo financování kvůli nesouladu s ESG něco přes 40 % bank, v Rakousku ale více než 80 %. Oproti průměru CEE kladou rakouské finanční domy také výrazně vyšší důraz na práci s daty o energetické a vodní efektivitě, fyzických rizicích, využívání CRREM, posuzování dopadů na biodiverzitu a rutinní výpočet uhlíkové stopy.

Krátce

  • 13. 1.  Inflace potvrzena mírně nad cílem ČNB

    Prosincovou spotřebitelskou inflaci potvrdil ČSÚ na meziměsíčním poklesu o 0,3 % a meziročním růstu o 2,1 %. Nacházela se tak podruhé po listopadu pod prognózou ČNB. V souhrnu za celý rok 2025 se tak dostala na úroveň 2,5 %, což je mírně nad 2 % inflačním cílem ČNB.

    „Pro rok 2026 lze očekávat, že spotřebitelská inflace výrazně zvolní a zamíří hlouběji pod 2 %. Důležitý bude hned lednový údaj, který do určité míry nastaví laťku pro celý rok. Předpokládám, že se v souhrnu za celý letošní rok bude inflace nacházet v rozmezí 1,5 až 1,8 %. Vyšší cenová dynamika se však i nadále udrží ve službách, což bude bránit tomu, aby bankovní rada ČNB výrazněji snižovala úrokové sazby,“ uvádí hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák s tím, že minimálně k jednomu snížení sazeb o 25 bazických bodů však podle něj letos ze strany ČNB dojde.

  • 12. 1.  V roce 2025 zbankrotovalo 6 213 podnikatelů, o 16 % více než v roce 2024

    Soudy v České republice v minulém roce vyhlásily bankrot 6 213 fyzických osob podnikatelů. Meziročně to bylo o 16 % více. Zároveň přijaly 6 568 návrhů na bankrot, což bylo o 12 % více než v roce 2024. Počet bankrotů byl nejvyšší od roku 2021, kdy jich bylo o 149 více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Stejně jako předloni, tak i v roce 2025 soudy nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlásily v Moravskoslezském kraji (829), následoval Středočeský kraj (737) a Praha (724). Počet bankrotů meziročně vzrostl ve všech krajích. Nejvýrazněji, a to o 37 %, se jejich počet zvýšil v Karlovarském kraji. V Jihočeském kraji zbankrotovalo o 27 % podnikatelů více a v Libereckém kraji soudy meziročně vyhlásily o čtvrtinu bankrotů více. Nejnižší dynamiku vykázal Plzeňský (8 %) a Moravskoslezský kraj (9 %). V průměru za celou ČR připadlo na 10 tisíc aktivních subjektů 61 bankrotů podnikatelů, o rok dříve to bylo 53 bankrotů.

  • 9. 1.  Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,8 %

    Tuzemský trh práce na konci roku dále zvolnil a podíl nezaměstnaných se v prosinci zvýšil ze 4,6 % na 4,8 %, tedy na nejvyšší úroveň od začátku roku 2017. V tomto měsíci však míra nezaměstnanosti tradičně narůstá kvůli sezonním vlivům, protože s příchodem zimy ustává většina aktivit ve stavebnictví a zemědělství.

    „Za celý rok dosáhl podíl nezaměstnaných 4,4 % oproti 3,8 % v roce 2024, což signalizuje postupné ochlazování trhu práce. Hlavní příčinou jsou strukturální změny v české ekonomice, kde již třetím rokem dochází ke snižování počtu zaměstnanců v průmyslu. Nemalá část lidí sice nachází své uplatnění v sektoru služeb, kterému se daří relativně dobře, část však kvůli neodpovídajícím požadavkům končí na úřadech práce,“ vysvětluje hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že trh práce ale nečelí žádné krizi, což dokládají i svižně rostoucí mzdy, které loni vzrostly o více než 7 %.

Další krátké zprávy

