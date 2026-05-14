České firmy mají velký potenciál, ale i obavy ze zadlužení, ukázal program Czechia Best Managed Companies

redakce
14. 5. 2026

Autor: Deloitte (publikováno se svolením)
Czechia Best Managed Companies 2026
Nejlépe řízené české firmy sází na vlastní kapitál, stabilní růst a dlouhodobou nezávislost. Ukázal to letošní ročník programu Czechia Best Managed Companies, v rámci kterého získalo ocenění rekordních 41 společností. Průzkum mezi účastníky programu zároveň odhalil, že české soukromé firmy zůstávají vůči externím investorům i vstupu na burzu výrazně zdrženlivější než firmy v zahraničí. Program v České republice zajišťuje sedmým rokem společnost Deloitte.

Data z průzkumu ukazují, že tři čtvrtiny oceněných společností financují expanzi primárně z vlastních zdrojů a 91 % nepovažuje vstup na burzu za svůj strategický cíl. Soukromý kapitál nebo veřejné trhy využívá pouze jediná firma. Pro většinu společností zůstává prioritou dlouhodobá stabilita, kontrola nad řízením a nezávislost na externích investorech.

České soukromé firmy se vyznačují velmi disciplinovaným finančním řízením a silným důrazem na dlouhodobou stabilitu a nezávislost. Právě díky tomu se řadě z nich podařilo vybudovat odolné a špičkově řízené společnosti, které obstojí i v nejistém ekonomickém prostředí,“ říká Country Leader Deloitte Česká republika a lídr programu BMC Miroslav Svoboda.

Zároveň ale platí, že vhodně nastavené financování, včetně zdravé míry zadlužení nebo externího kapitálu, může firmám pomoci rychleji růst, expandovat do zahraničí nebo akcelerovat inovace. Hledání rovnováhy mezi stabilitou a dalšími růstovými ambicemi je dnes jedním z klíčových témat špičkového managementu,“ dodává Svoboda.

Sedm nováčků a platinové stálice

Hodnocení firem se opírá o globální metodiku Deloitte stojící na čtyřech hlavních pilířích: strategickém řízení, inovacích, firemní kultuře a finanční stabilitě. Nedílnou součástí celého procesu jsou i strategické workshopy BMC Labs, na kterých vedení firem společně s experty detailně rozebírá své fungování a hledá další možnosti rozvoje.

Mezi oceněnými se nově zařadily společnosti UNICO MODULAR, VAFO Praha, Šmídl Holding, PRIVAMED, FARMAK, IXPERTA a 2JCP. Platinový status za sedmé ocenění v řadě pak získaly společnosti AKESO Holding, Heluz Group (Heromi), PSN, TITAN – Multiplast a ZLKL. Těmto firmám se daří titul Czechia Best Managed Companies obhajovat od samotného vzniku programu v Česku.

Firmy brzdí hlavně regulatorní nejistota

Průzkum zároveň ukázal, že české firmy přistupují velmi opatrně i k dalším nástrojům spojeným s otevíráním vlastnické struktury. Přestože zaměstnanecké akciové programy ESOP patří v posledních letech mezi nejdiskutovanější nástroje pro motivaci a udržení talentů, mezi účastníky programu je využívají pouze dvě společnosti. Sedmnáct firem jako hlavní důvod toho, proč ESOP nevyužívá, uvádí neochotu dělit se o vlastnické podíly.

Motivaci zaměstnanců proto většina společností řeší především prostřednictvím bonusů navázaných na výkon a ziskovost firmy. Zachování kontroly nad firmou a dlouhodobá stabilita zůstávají pro české soukromé společnosti klíčovou prioritou.

Překážky, které komplikují další rozvoj a expanzi

Firmy zároveň upozorňují i na překážky, které komplikují další rozvoj a expanzi. Přestože řada společností aktivně investuje do výzkumu a vývoje, významná část z nich vůbec nevyužívá zákonné daňové odpočty. Hlavním důvodem je obava z administrativní náročnosti a nejistoty při následných kontrolách, které se často zaměřují na formální detaily.

Podobné bariéry firmy vnímají také při zahraniční expanzi. Evropský trh představuje pro české společnosti přirozený první krok, firmy ale narážejí na rozdílnou regulaci v jednotlivých zemích. Proto 79 % respondentů podporuje zavedení tzv. 28. režimu, tedy jednotných evropských pravidel, která by snížila administrativní překážky při přeshraničním podnikání.

Z debat s vedením firem v rámci BMC Labs víme, že českým společnostem často nechybí ambice ani chuť investovat do dalšího rozvoje. Mnohem častěji ale narážejí na složitost regulatorního prostředí, administrativní překážky nebo komplikace spojené s expanzí do zahraničí. Právě proto dnes firmy vedle kapitálu hledají především větší předvídatelnost a stabilitu prostředí pro další růst,“ komentuje lídryně programu Deloitte Czechia Best Managed Companies Kateřina Novotná.

Česko posiluje v globální komunitě

Czechia Best Managed Companies je součástí globálního programu, který vznikl v Kanadě v roce 1993. Dnes funguje ve 45 zemích a sdružuje více než 1 700 špičkově řízených společností po celém světě. Jen v roce 2025 se tato komunita rozrostla o dalších 217 firem.

V Česku se do programu nejčastěji hlásily společnosti z oblastí informačních technologií, e-commerce a stavebnictví. Největší zastoupení mají firmy založené v devadesátých letech, přičemž téměř dvě třetiny tvoří rodinné podniky. Geograficky dominují společnosti z Prahy, výrazné zastoupení mají také firmy z Jihomoravského a Středočeského kraje. Souhrnný roční obrat všech oceněných společností přesahuje 166 miliard korun a firmy společně zaměstnávají více než 22 tisíc lidí.

Abecední seznam oceněných Czechia Best Managed Companies 2026

2JCP a.s.

IXPERTA s.r.o.

Aerosol – service a.s.

KLAUS Timber a.s.

AIMTEC a.s.

LIKO-S holding, a.s.

AKESO Holding a.s.

Livesport s.r.o.

ALBI Česká republika a.s.

Marketup s.r.o.

Alza.cz a.s.

Plaček Pet Products, s.r.o. (SuperZOO)

ANECT a.s.

PRIVAMED a.s.

BENEŠ a LÁT a.s.

PROFIMED s.r.o.

ComAp a.s.

PSN s.r.o.

DEL a.s.

SERVISBAL OBALY s.r.o.

DoDo Group SE

Seyfor, a.s.

eD invest group a.s. (eD systém)

SPEED LEASE a.s.

FARMAK, a.s.

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s.r.o.

FTMO s.r.o.

STRV s.r.o.

GMS hadice, s.r.o.

TITAN – Multiplast s.r.o.

GUMEX, spol. s.r.o.

TVD-Technická výroba, a.s.

Health Academy s.r.o.

UNICO MODULAR a.s.

Heluz Group (Heromi)

VAFO PRAHA, s.r.o.

HESTEGO a.s.

ZLKL, s.r.o.

HIT OFFICE, s.r.o.

Šmídl Holding a.s.

HSF System a.s.


Krátce

  • 15. 5.  MPO a NRB podpoří rodinné podniky

    Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo společně s Národní rozvojovou bankou speciální zvýhodnění určené rodinným podnikům v rámci stávajícího programu Expanze úvěry OPTAK. Z programu Expanze úvěry OPTAK lze malým a středním podnikům do 250 zaměstnanců poskytnout bezúročné investiční úvěry od jednoho do sto milionů korun s odkladem splácení až tři roky od uzavření úvěrové smlouvy.

    Rodinné podniky mohou získat bezúročný investiční úvěr 500 tisíc až 120 milionů korun s odkladem splácení až čtyři roky, doplněný o finanční příspěvek formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru ve výši až 10 % z vyčerpané částky úvěru, maximálně však pět milionů korun.

    Žádosti rodinných podniků o tuto podporu začne Národní rozvojová banka přijímat 15. června 2026. Program Expanze úvěry OPTAK bude otevřený pro přijímání žádostí do 30. června 2029, nebo do vyčerpání celkové alokace, která činí 5,1 miliardy korun.

  • 14. 5.  Nezaměstnanost pod pětkou

    Nezaměstnanost se v průběhu dubna sice snížila, ale ne tak moc, jak se čekalo. Náběh sezónních prací a brigád mívá obvykle přece jen větší sílu, než tomu bylo tentokrát. Míra nezaměstnanosti totiž poklesla pouze o jednu desetinu procentního bodu na 4,9 % a byla tak o 0,7 procentního bodu vyšší než před rokem.

  • 11. 5.  Silný růst maloobchodu, stabilní u služeb

    Březnové výsledky maloobchodu překvapují svou silou, protože kromě toho, že v březnu meziročně výrazně vzrostly tržby obchodníků o 4,9 %, zvýšily se i vůči únorovým hodnotám o 1,2 %. Tržby rostly ve všech segmentech obchodů s výjimkou prodeje oblečení a obuvi. Faktický boom opět zažívaly internetové obchody, které už expandují napříč všemi tržními segmenty za podpory rozšiřující sítě výdejních boxů. „Březnová čísla potvrzují očekávání, že ekonomiku táhne domácí spotřeba podporovaná růstem reálných příjmů domácností,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Situace ve službách se nijak zvlášť nemění. Jejich tempo je na rozdíl od maloobchodu stále spíše umírněné. Nahoru je táhnou primárně profesní a technické služby, zatímco třeba HORECA více méně přešlapuje na místě. S ohledem na sílící cestovní ruch je zde docela zajímavý kontrast. Na jedné straně bylo více turistů, kteří zde strávili i více času, na straně druhé reálné tržby firem v ubytovacích službách meziročně poklesly.

    Ekonomiku v prvním kvartále táhla spotřeba domácností na straně poptávky, služby obchodů na straně nabídky. Tento mix nejspíš přetrvá po celý letošní rok, protože navzdory rizikům přicházejícím z Perského zálivu se asi nedá čekat nijak výrazná inflační vlna,“ uzavírá Dufek.

