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Česko jako klidný ostrov v neklidné Evropě

redakce
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Česko, Evropa, mapa
Autor: Shutterstock
Když vedle sebe postavíme dvě páteční publikace, tedy sektorové účty ČSÚ a zářijové údaje Eurostatu o inflaci, Česko z nich vychází jako relativně klidný ostrov v neklidné Evropě. Inflace v Evropské unii i v eurozóně v září vzrostla ze srpnových 3,2 na 3,8 %, přičemž k ní v eurozóně nejvíce přispěly energie a služby. ČR má podle harmonizovaného indexu s 2,2 % čtvrtou nejnižší inflaci v EU, a to po Švédsku s 1 % a Dánsku a Maďarsku s 2,1 %.
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Pro srovnání, v Německu dosahuje tento ukazatel 3,3 %, v Rakousku 3,6 % a v Polsku 4 %. Nejvyšší je v Rumunsku, kde činí 6,5 %. Pro české zaměstnance je to příznivá zpráva, neboť nominální růst mezd o 6,4 % při této úrovni inflace znamená citelné zvýšení kupní síly.

Za tímto příznivým obrazem se ale skrývá velmi napjatý trh práce. Česko mělo podle Eurostatu v srpnu sezonně očištěnou nezaměstnanost 3,2 %, nejnižší v celé Unii. Unijní průměr činil 6,1 % a v eurozóně dosahoval 6,4 %. OECD v říjnové aktualizaci uvádí, že míra zaměstnanosti v jejích členských zemích dosáhla ve druhém čtvrtletí rekordních 70,4 %. Nedostatek pracovníků tedy není jen českým problémem, u nás je však mimořádně výrazný.

Rostoucí mzdy narážejí na slabší produktivitu

Firmy proto musí na získání a udržení lidí vynakládat stále více peněz. Hodinové náklady práce podle Eurostatu ve druhém čtvrtletí v Česku vzrostly o 5,6 %, zatímco v EU o 3,2 %. Pro ekonomiku, která stále dohání západní mzdovou úroveň, je takový vývoj přirozený a z pohledu zaměstnanců žádoucí. Rozdíl oproti Německu či Rakousku zůstává značný a část lidí motivuje k práci v zahraničí. Problém nastává ve chvíli, kdy růst nákladů dlouhodobě předbíhá růst výkonu firem.

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Právě na tento nesoulad upozorňují čísla ČSÚ. Mzdové náklady nefinančních podniků ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 6,7 %, jejich přidaná hodnota v běžných cenách však vzrostla jen o 2,8 %. Míra zisku klesla na 42,4 %, tedy o 1,9 %ního bodu proti loňsku. Česká ekonomika jako celek přitom rostla meziročně o 1,8 % a mezičtvrtletně o 0,3 %. Pro konkurenceschopnost je to varovný signál.

Významná část českého průmyslu dodává do Německa a dalších zemí eurozóny, kde zrychluje inflace a průmyslová výroba podle Eurostatu v srpnu meziměsíčně klesla o 0,5 %. Pokud poptávka našich hlavních odběratelů oslabí a domácí náklady práce dál porostou rychleji než v zahraničí, dostanou se české podniky pod dvojí tlak. Ten se může promítnout do opatrnějšího náboru, pomalejšího zvyšování mezd nebo omezování pracovních míst.

Energie a produktivita rozhodnou o dalším růstu

Dalším rizikem jsou ceny energií, které nyní výrazně přispívají k evropské inflaci. Česká ekonomika je kvůli silnému zastoupení energeticky náročného průmyslu na jejich vývoj citlivá. Domácí zářijová čísla zatím ukazují mírnější cenový růst: podle národního indexu ČSÚ ceny meziměsíčně stagnovaly a meziroční inflace se zvýšila na 2,5 %. Tento údaj vychází z jiné metodiky než zmíněný harmonizovaný index Eurostatu.

Případné zdražení energií se navíc může do cen dalšího zboží a služeb promítat postupně. Česká národní banka v září ponechala dvoutýdenní repo sazbu na 3,75 % a při dalším rozhodování bude sledovat také zahraniční cenové tlaky. Pro zaměstnance to znamená, že se v roce 2027 může růst reálných mezd zpomalit, i když nominální mzdy dál porostou. K jejich růstu přispěje také zvýšení minimální mzdy o 11,2 % na 24 900 korun.

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Firmy by proto měly pečlivěji plánovat rozpočty a mzdový vývoj a nábor opírat o reálný výhled zakázek. Současně by byla chyba využít dnešní relativně příznivou situaci pouze k překlenutí nejbližších měsíců. Nižší inflace a vysoká zaměstnanost dávají Česku prostor investovat do změn, které podpoří dlouhodobý růst. Jde především o automatizaci a digitalizaci, díky nimž mohou podniky zvýšit produktivitu a vytvářet prostor pro další růst mezd.

Stejně důležité je lepší propojení vzdělávání a rekvalifikací s potřebami zaměstnavatelů, aby lidé v evidenci úřadů práce získávali dovednosti, které firmy skutečně hledají. Stát by k tomu měl přispět předvídatelnými pravidly a změny na trhu práce opírat o důkladné analýzy. Nízká inflace nám nyní pomáhá. O tom, jak dlouho tato výhoda vydrží, ale rozhodne především schopnost české ekonomiky zvyšovat produktivitu.

Autorem komentáře je manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz Michal Španěl.

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