Česko katapultoval na špičku M&A trhu ve střední Evropě prodej Zentivy

Prodej české farmaceutické společnosti Zentiva, která působí ve více než 30 zemích světa, byl zároveň ve třetím čtvrtletí největší transakcí i v celém středoevropském regionu. Dosud firmu vlastnila firma Advent International. „Hodnota transakce činila zhruba 4,1 miliardy eur, což představuje výrazné zhodnocení oproti ceně 1,9 miliardy eur, kterou Advent za Zentivu zaplatil v roce 2018,“ uvádí partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč s tím, že dokončení prodeje se očekává příští rok po schválení regulačními orgány.
Druhou nejvýznamnější zveřejněnou transakcí byla akvizice 51% podílu ve společnosti Synthesia Nitrocellulose zbrojařskou skupinou Colt CZ, která koupila podíl od Kaprain Group. Zbývajících 49 % plánuje Colt získat v letech 2028 až 2032. Stane se tak na základě již sjednaného mechanismu opce s pevně stanovenou valuací. Synthesia Nitrocellulose patří k největším evropským výrobcům takzvané energetické nitrocelulózy, která je základní surovinou pro výrobu střelného prachu a zásadní složkou pro produkci různých druhů munice.
Pokles transakcí ve střední a východní Evropě
V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) TPA registruje meziroční pokles počtu transakcí o 27 % na 179.
Na druhou stranu objem transakcí stoupl, mimo jiné právě díky prodeji Zentiva Group, a to meziročně na 7,42 miliardy eur (zhruba 181 miliard korun) z loňských 5,51 miliardy eur (zhruba 134 miliard korun). Nejvíce transakcí bylo zaznamenáno opět v Polsku, zatímco zemí s největším objemem se stala Česká republika.
Situace na trhu fúzí a akvizic je podle Hlaváče nadále ovlivněna vysokou mírou nejistoty, která pramení z pokračujícího konfliktu na Ukrajině. Na situaci má také vliv nestabilní globální bezpečnostní situace a geopolitické napětí.
Opatrný výhled
„Výhled na zbytek roku zůstává opatrný, přesto však nelze vyloučit oživení v atraktivních segmentech,“ říká Hlaváč a dodává, že investoři se dlouhodobě orientují na sektory, jako jsou software, automatizace, digitalizace, robotizace a telekomunikace. Atraktivní je do budoucna také energetika, zdravotnictví a infrastruktura, stabilní zájem zůstává o výrobu unikátních produktů.
Ve srovnání se druhým čtvrtletím letošního roku klesl v celém regionu počet transakcí o 52, přičemž se jejich objem zvýšil z 6,07 miliardy eur ve druhém čtvrtletí. V Česku počet transakcí mezičtvrtletně klesl o tři, naopak objem mezikvartálně stoupl o 4,78 miliardy eur z 214 milionů eur na téměř pět miliard eur.