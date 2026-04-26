Český M&A trh se propadl, region CEE táhla transakce za téměř 10 miliard eur

26. 4. 2026

Autor: Depositphotos
Počet i objem transakcí na trhu fúzí a akvizic v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně klesl. Se zapojením ČR se uskutečnilo 18 transakcí, ve stejném období loni to bylo 20 transakcí. Zveřejněný objem transakcí činil čtyři miliony eur (97,5 milionu korun), zatímco loni to bylo 737 milionů eur (cca 18 miliard korun). Objem transakcí výrazně klesl jak proti předchozímu kvartálu, tak i meziročně, vyplývá ze statistik společnosti TPA.

Pokles objemu je dán především nízkou transparentností trhu – v prvním čtvrtletí byla zveřejněna kupní cena pouze u jediné transakce. Jednalo se o akvizici příbramské společnosti ACS International, dodavatele elektrotechnických řešení a energetických celků, kterou koupila skupina 2JCP ze skupiny Jet Investment Igora Faita. 

„Nízká míra cenové transparentnosti odráží přetrvávající tendenci účastníků trhu v České republice nezveřejňovat podmínky uskutečněných transakcí,“ uvedl partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč.

Region táhne Polsko

V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) TPA registruje meziroční růst počtu i objemu transakcí. Za první čtvrtletí se v regionu uskutečnilo 217 transakcí, tedy meziročně o 38 více. Objem transakcí stoupl na 14,5 miliardy eur (zhruba 353,5 miliardy korun) z 5,2 miliardy eur (126,8 miliardy korun) ve stejném období loni. Nejvíce transakcí bylo zaznamenáno opět v Polsku. To si díky největší transakci udrželo i výrazné prvenství z hlediska celkového objemu.

Méně obchodů a jeden megadeal. Český trh M&A trh přepsala akvizice Tescan Group

Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí v regionu byla v prvním čtvrtletí akvizice lucembursko-polské logistické společnosti InPost, která provozuje síť více než 61 tisíc automatických výdejních boxů napříč Evropou. Kupujícím se stalo konsorcium složené ze společností Advent International, FedEx, A&R Investments a PPF Group.

„Konsorcium za 100% podíl nabídlo cenu 15,60 eur za akcii, odpovídající celkové hodnotě přibližně 9,8 miliardy eur. Transakce dosud není dokončena a její vypořádání se očekává ve druhé polovině roku 2026 po obdržení souhlasu akcionářů a regulatorních orgánů,“ doplnil Hlaváč.

Trh brzdí ho geopolitika i drahé energie

Situace na trhu fúzí a akvizic zůstává v úvodu roku 2026 podle Hlaváče utlumená, přestože v průběhu roku 2025 došlo k mírnému oživení. „Objem transakcí se stabilizoval, avšak stále nedosahuje úrovní z předchozích let. Celkový počet uskutečněných transakcí i počet transakcí se známou hodnotou zůstává oproti rokům 2023 a 2024 nízký, což odráží přetrvávající opatrnost investorů. Trh je nadále ovlivněn vysokou mírou nejistoty, která pramení z pokračujícího konfliktu na Ukrajině, nestabilní globální bezpečnostní situace a geopolitického napětí,“dodal.

K nejistotě přispívá rovněž eskalace konfliktu na Blízkém východě a s ním spojený růst cen energií, které negativně ovlivňují výhled investorů. „Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, automatizace, digitalizace a robotizace či telekomunikací, zvýšená atraktivita zůstává v oblasti energetiky, zdravotnictví a infrastruktury. Dlouhodobě trvá zájem o výrobu s unikátním produktem,“ upozornil Hlaváč.

Česko katapultoval na špičku M&A trhu ve střední Evropě prodej Zentivy

Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím loňského roku v celém regionu klesl počet transakcí o 75, přičemž známý objem transakcí stoupl mezičtvrtletně o 8,1 miliardy eur. V Česku počet transakcí mezičtvrtletně klesl o 23 a objem o 1,87 miliardy eur (1,876 miliardy eur ve 4. čtvrtletí 2025 vs. čtyři miliony eur v 1. čtvrtletí).

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

  • 27. 4.  Důvěra v ekonomiku odráží nejistotu podnikatelů a obavy domácností

    Souhrnný indikátor důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně snížil o 0,8 bodu na 101,3 při rozdílném vývoji obou jeho složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů zůstal na své březnové úrovni (100,4), indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 106,0.

    „Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v dubnu meziměsíčně nezměnila. Mnohé podnikatele dlouhodobě limituje nedostatečná poptávka a v některých odvětvích také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ještě výraznější bariérou růstu produkce než doposud se stává i zhoršující se geopolitická situace, která má mimo jiné výrazný vliv na rostoucí ceny vstupů,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila. 

    Domácnosti se totiž obávají zhoršení hospodářské situace v Česku i své vlastní finanční situace. Negativně lze přitom hodnotit i výrazně vyšší obavy z dalšího růstu cen, jejichž příčinou je hlavně současná geopolitická situace. Více podrobností najdete na webu ČSÚ.

  • 22. 4.  Moody’s zvyšuje rating J&T Banky

    Agentura Moody’s ve zprávě z 21. dubna 2026 zvýšila rating dlouhodobých vkladů J&T Banky z Baa2 na A3 a rating seniorních nezajištěných závazků z Baa3 na Baa2. Výhled ratingu dlouhodobých vkladů banky zůstává pozitivní, výhled seniorních nezajištěných závazků je stabilní. Zvýšení ratingu odráží stabilně se zlepšující finanční výkonnost banky, rozšiřování obchodních aktivit a s tím související diverzifikaci provozních výnosů, podpořenou setrvalým a udržitelným nárůstem významu neúrokových výnosů banky, především z dynamicky rostoucí správy majetku.

    J&T Banka v uplynulém roce navázala na úspěšné výsledky hospodaření posledních let a uzavřela rok 2025 s historicky nejvyšším konsolidovaným čistým ziskem ve výši 6,5 miliardy korun (+3,2 % meziročně). Dařilo se jí ve všech hlavních oblastech podnikání, v korporátním a investičním bankovnictví i privátním bankovnictví a správě majetku.

