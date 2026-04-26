Český M&A trh se propadl, region CEE táhla transakce za téměř 10 miliard eur

Pokles objemu je dán především nízkou transparentností trhu – v prvním čtvrtletí byla zveřejněna kupní cena pouze u jediné transakce. Jednalo se o akvizici příbramské společnosti ACS International, dodavatele elektrotechnických řešení a energetických celků, kterou koupila skupina 2JCP ze skupiny Jet Investment Igora Faita.
„Nízká míra cenové transparentnosti odráží přetrvávající tendenci účastníků trhu v České republice nezveřejňovat podmínky uskutečněných transakcí,“ uvedl partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč.
Region táhne Polsko
V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) TPA registruje meziroční růst počtu i objemu transakcí. Za první čtvrtletí se v regionu uskutečnilo 217 transakcí, tedy meziročně o 38 více. Objem transakcí stoupl na 14,5 miliardy eur (zhruba 353,5 miliardy korun) z 5,2 miliardy eur (126,8 miliardy korun) ve stejném období loni. Nejvíce transakcí bylo zaznamenáno opět v Polsku. To si díky největší transakci udrželo i výrazné prvenství z hlediska celkového objemu.
Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí v regionu byla v prvním čtvrtletí akvizice lucembursko-polské logistické společnosti InPost, která provozuje síť více než 61 tisíc automatických výdejních boxů napříč Evropou. Kupujícím se stalo konsorcium složené ze společností Advent International, FedEx, A&R Investments a PPF Group.
„Konsorcium za 100% podíl nabídlo cenu 15,60 eur za akcii, odpovídající celkové hodnotě přibližně 9,8 miliardy eur. Transakce dosud není dokončena a její vypořádání se očekává ve druhé polovině roku 2026 po obdržení souhlasu akcionářů a regulatorních orgánů,“ doplnil Hlaváč.
Trh brzdí ho geopolitika i drahé energie
Situace na trhu fúzí a akvizic zůstává v úvodu roku 2026 podle Hlaváče utlumená, přestože v průběhu roku 2025 došlo k mírnému oživení. „Objem transakcí se stabilizoval, avšak stále nedosahuje úrovní z předchozích let. Celkový počet uskutečněných transakcí i počet transakcí se známou hodnotou zůstává oproti rokům 2023 a 2024 nízký, což odráží přetrvávající opatrnost investorů. Trh je nadále ovlivněn vysokou mírou nejistoty, která pramení z pokračujícího konfliktu na Ukrajině, nestabilní globální bezpečnostní situace a geopolitického napětí,“dodal.
K nejistotě přispívá rovněž eskalace konfliktu na Blízkém východě a s ním spojený růst cen energií, které negativně ovlivňují výhled investorů. „Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, automatizace, digitalizace a robotizace či telekomunikací, zvýšená atraktivita zůstává v oblasti energetiky, zdravotnictví a infrastruktury. Dlouhodobě trvá zájem o výrobu s unikátním produktem,“ upozornil Hlaváč.
Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím loňského roku v celém regionu klesl počet transakcí o 75, přičemž známý objem transakcí stoupl mezičtvrtletně o 8,1 miliardy eur. V Česku počet transakcí mezičtvrtletně klesl o 23 a objem o 1,87 miliardy eur (1,876 miliardy eur ve 4. čtvrtletí 2025 vs. čtyři miliony eur v 1. čtvrtletí).