Český pracovník je 11. nejlevnější v EU, nejdražší jsou Lucemburčané a Dánové

1. 4. 2026

Autor: Shutterstock
Eurostat zveřejnil pravidelný přehled mzdových nákladů v eurech, které na rozdíl od tradičních procentních změn ukazují, kolik skutečně stojí práce ve srovnání se zahraniční konkurencí. A výsledky za rok 2025 zařadily Česko spolu se Slovenskem na 11. příčku.

Průměrné hodinové náklady práce českých zaměstnanců včetně daní dosáhly 19,8 eura. Nejlevnější zůstali Bulhaři (12 eur), nejdražší Lucemburčané a Dánové s necelými 57, respektive 52 eury (data jsou bez veřejného sektoru).

České mzdové náklady odpovídaly 44 % německé úrovně, takže pořád český zaměstnanec nestál ani polovinu toho, co německý, i když jeho produktivita je už téměř srovnatelná. V průmyslu, pro který jsou nízké mzdové náklady významným faktorem konkurenceschopnosti, je rozdíl ještě větší. Tam je český zaměstnanec skoro 2,5krát levnější (41 %) než německý,“ uvádí hlavní ekonom Banky Crediats Petr Dufek s tím, že v situaci, kdy ostatní náklady prudce rostou, je to pořád solidní výhoda.

Zajímavý je podle něj i vývoj v čase už proto, že se zde často řeší příliš rychlý růst mezd. Takže za posledních 17 let se mzdová úroveň přiblížila té německé asi o 11procentních bodů. 

„To znamená, že za rok ani ne o jeden procentní bod. Je to samozřejmě nesmyslný výpočet, ale kdybychom tímto tempem pokračovali dále, tak se české mzdy dostanou na úroveň německých ‚už‘ v roce 2073,“ podotýká Dufek a dodává, že i v Česku existují velké rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Většina je na tom podobně s náklady okolo 19 eur, nicméně na jedné straně se vymyká HORECA s 14,5 eura a na straně druhé IT s 33 eury.

Krátce

  • 2. 4.  Objemy akciových obchodů na pražské burze pokračují v rekordním růstu

    V prvním letošním čtvrtletí dosáhl objem akciových obchodů 50,8 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 24,5 %. Pražská burza tak navazuje na mimořádně silný rok 2025, kdy se objem akciových obchodů meziročně zvýšil o více než 55 %. Rostoucí aktivita investorů potvrzuje pokračující zájem o domácí kapitálový trh i zlepšující se likviditu obchodovaných titulů.

    K celkové likviditě přispívá také emise akcií společnosti CSG, která je od 23. ledna obchodována na neregulovaném trhu Free Market. Během prvních 48 obchodních dnů dosáhl celkový objem obchodů s touto emisí 4,1 miliardy, což odpovídá průměrnému dennímu objemu přesahujícímu 85 milionů korun. Emise je za první kvartál pátou nejobchodovanější akcií na BCPP.

  • 2. 4.  PMI téměř na čtyřletém maximu

    Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru v březnu dosáhl hodnoty 52,8 bodu, což oproti předchozímu měsíci představuje nárůst o 2,8 bodu. PMI se tak dostal na téměř čtyřleté maximum, a to především díky přílivu nových zakázek z domova i ze zahraničí.

    Březnová data o náladě v průmyslu vypadají až podivuhodně dobře. Již před několika dny odtud zlepšení nálady indikoval konjunkturální průzkum, nyní se k němu přidává i index PMI. Oba ukazatele se navíc shodují na hlavním sdělení, tedy růstu poptávky a očekávané výrobní aktivity v průmyslovém sektoru. Na podobný impulz přitom český průmysl čekal už několik dlouhých let,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil s tím, že je poněkud paradoxní, že zlom směrem k optimismu zde nastal právě ve chvíli, kdy válečný konflikt v Iránu hrozí opětovným narušením toku energetických surovin a mnoha dalších klíčových průmyslových vstupů do Evropy.

    Ovšem nelze vyloučit, že data sbíraná kolem poloviny měsíce ještě plně nereflektují vážnost situace na Blízkém východě. „Pokud zde dojde na pesimistické scénáře, očekáváme hned v příštím měsíci v průmyslu opětovný propad nálady do pásma pesimismu. Jestli naopak nastane uklidnění, zdá se, že se český průmysl po dlouhé době skutečně může nadechnout k výraznějšímu oživení,“ uzavírá Hradil.

  • 31. 3.  Ekonomika šlape, domácnosti stále šetří

    Podle podrobných dat ČSÚ o vývoji české ekonomiky v loňské roce je vidět, že se základní trendy v chování firem a domácností v průběhu roku neměnily. Domácnosti si už od dob covidu zachovávají výrazně nadprůměrnou míru úspor. Ta ještě v roce 2019 nedosahovala ani 12 %, ale loni se udržela nad hranicí 19 %. Ovšem podle průzkumů Banky Creditas má kapacitu k tvorbě úspor v řádech tisíců korun jen zhruba polovina domácností.

    A tak zatímco úspory domácností loni rostly, že ziskovost firem loni znovu poklesla a dosáhla nejnižší hodnoty za posledních dvacet let, když dosáhla 43,1 % (hrubý zisk vs. přidaná hodnota). Je to trend, který souvisí se zvyšováním mzdových nákladů, k němuž v konvergující ekonomice logicky dochází.

    Klesá ovšem nejenom ziskovost firem, ale i jejich investiční aktivita, a to už třetím rokem v řadě. Přitom investice jsou hlavní možností, jak si nepřicházet o konkurenceschopnost v časech, kdy ceny energií handicapují firmy v našem regionu vůči americkým a asijským konkurentům. Je to i známka toho, že naše ekonomika nevytváří zrovna povzbudivé investiční klima.

