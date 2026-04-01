Český pracovník je 11. nejlevnější v EU, nejdražší jsou Lucemburčané a Dánové

Průměrné hodinové náklady práce českých zaměstnanců včetně daní dosáhly 19,8 eura. Nejlevnější zůstali Bulhaři (12 eur), nejdražší Lucemburčané a Dánové s necelými 57, respektive 52 eury (data jsou bez veřejného sektoru).
„České mzdové náklady odpovídaly 44 % německé úrovně, takže pořád český zaměstnanec nestál ani polovinu toho, co německý, i když jeho produktivita je už téměř srovnatelná. V průmyslu, pro který jsou nízké mzdové náklady významným faktorem konkurenceschopnosti, je rozdíl ještě větší. Tam je český zaměstnanec skoro 2,5krát levnější (41 %) než německý,“ uvádí hlavní ekonom Banky Crediats Petr Dufek s tím, že v situaci, kdy ostatní náklady prudce rostou, je to pořád solidní výhoda.
Zajímavý je podle něj i vývoj v čase už proto, že se zde často řeší příliš rychlý růst mezd. Takže za posledních 17 let se mzdová úroveň přiblížila té německé asi o 11procentních bodů.
„To znamená, že za rok ani ne o jeden procentní bod. Je to samozřejmě nesmyslný výpočet, ale kdybychom tímto tempem pokračovali dále, tak se české mzdy dostanou na úroveň německých ‚už‘ v roce 2073,“ podotýká Dufek a dodává, že i v Česku existují velké rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Většina je na tom podobně s náklady okolo 19 eur, nicméně na jedné straně se vymyká HORECA s 14,5 eura a na straně druhé IT s 33 eury.