Český trh fúzí a akvizic zůstává stabilní, region CEE dál zpomaluje

Koupě nákupního centra Lumini u chorvatského Varaždinu, největší retailové destinace v severozápadním Chorvatsku, byla pro skupinu DRFG již o druhou akvizici komerční nemovitosti na chorvatském trhu. „Hodnota transakce činí přibližně 51,8 milionů eur a akvizice představuje další krok v expanzi realitního portfolia DRFG v regionu střední a východní Evropy,“ uvedl partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč.
V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) TPA registruje meziroční pokles počtu transakcí o šest procent na 217. Zároveň objem transakcí klesl na 5,57 miliardy eur (zhruba 135 miliard korun) z 6,07 miliardy eur (147 miliard korun) ve stejném období loni. Nejvíce transakcí bylo zaznamenáno opět v Polsku, a zemí s největším objemem se stalo Rakousko.
Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí ve druhém čtvrtletí v regionu byla nabídka převzetí rakouské společnosti Kontron AG, předního evropského výrobce vestavěných systémů a AIoT řešení působícího ve více než 30 zemích světa. Kupujícím je tchajwanská společnost Ennoconn Corporation ze skupiny Foxconn. Firma je akcionářem Kontronu od roku 2016 a v červnu 2026 po překročení kontrolního 30% prahu oznámila nabídku na odkup akcií za cenu 23,50 eur za akcii, což odpovídá hodnotě podílu zhruba 1,322 miliardy eur. Transakce ještě podléhá schválení regulatorních orgánů, rozhodnuto by mohlo být na konci srpna 2026.
Trh fúzí a akvizic je podle Hlaváče nadále ovlivněn vysokou mírou nejistoty, která pramení z pokračujícího konfliktu na Ukrajině, nestabilní globální bezpečnostní situace a geopolitického napětí. K této nejistotě dále přispívá pokračující konflikt na Blízkém východě a s ní spojené volatilní ceny energií, které negativně ovlivňují výhled investorů.
„Výhled na druhou polovinu roku 2026 je opatrný, lze očekávat oživení v atraktivních segmentech,“ uvedl Hlaváč s tím, že pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, automatizace, digitalizace a robotizace či telekomunikací. Zvýšená atraktivita zůstává v oblasti energetiky, zdravotnictví a infrastruktury. Stabilní zájem přetrvává o výrobu s unikátním produktem.
Ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku v celém regionu klesl počet transakcí o 42, přičemž objem transakcí klesl o více než 60 %. To je do značné míry dáno mimořádně vysokou srovnávací základnou prvního čtvrtletí, který byl ovlivněn rekordní transakcí související s lucembursko-polskou logistickou společnosti InPost, která provozuje síť více než 61 000 automatických výdejních boxů napříč Evropou.
V Česku počet transakcí mezičtvrtletně stoupl o jednu a objem o 208 milionů eur (4 miliony eur v 1. čtvrtletí 2026 vs. 212 milionů eur v 2. čtvrtletí 2026). Objem transakcí v prvním čtvrtletí je dán tím, že na českém trhu byla zveřejněna kupní cena pouze jediné transakce.