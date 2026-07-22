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Český trh fúzí a akvizic zůstává stabilní, region CEE dál zpomaluje

Jana Chuchvalcová
Včera

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fúze a akvizice
Autor: Shutterstock
Počet i objem transakcí na trhu fúzí a akvizic se v Česku ve druhém čtvrtletí v meziročním srovnání prakticky nezměnil. Na území ČR či se zapojením českých subjektů se uskutečnilo 26 transakcí v celkové hodnotě 212 milionů eur (5,1 miliardy koruny), zatímco ve stejném období loni jich bylo rovněž 26 za 214 milionů eur (zhruba 5,2 miliardy koruny). Největší zveřejněnou transakcí se zapojením ČR byla akvizice nákupního centra Lumini u chorvatského Varaždinu českou investiční skupinou DRFG, vyplývá z pravidelné analýzy společnosti TPA Valuation & Advisory.

Koupě nákupního centra Lumini u chorvatského Varaždinu, největší retailové destinace v severozápadním Chorvatsku, byla pro skupinu DRFG již o druhou akvizici komerční nemovitosti na chorvatském trhu. „Hodnota transakce činí přibližně 51,8 milionů eur a akvizice představuje další krok v expanzi realitního portfolia DRFG v regionu střední a východní Evropy,“ uvedl partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč.

V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) TPA registruje meziroční pokles počtu transakcí o šest procent na 217. Zároveň objem transakcí klesl na 5,57 miliardy eur (zhruba 135 miliard korun) z 6,07 miliardy eur (147 miliard korun) ve stejném období loni. Nejvíce transakcí bylo zaznamenáno opět v Polsku, a zemí s největším objemem se stalo Rakousko.

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Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí ve druhém čtvrtletí v regionu byla nabídka převzetí rakouské společnosti Kontron AG, předního evropského výrobce vestavěných systémů a AIoT řešení působícího ve více než 30 zemích světa. Kupujícím je tchajwanská společnost Ennoconn Corporation ze skupiny Foxconn. Firma je akcionářem Kontronu od roku 2016 a v červnu 2026 po překročení kontrolního 30% prahu oznámila nabídku na odkup akcií za cenu 23,50 eur za akcii, což odpovídá hodnotě podílu zhruba 1,322 miliardy eur. Transakce ještě podléhá schválení regulatorních orgánů, rozhodnuto by mohlo být na konci srpna 2026.

Aktivita na českém trhu M&A

Aktivita na českém trhu M&A

Autor: TPA Valuation & Advisory

Trh fúzí a akvizic je podle Hlaváče nadále ovlivněn vysokou mírou nejistoty, která pramení z pokračujícího konfliktu na Ukrajině, nestabilní globální bezpečnostní situace a geopolitického napětí. K této nejistotě dále přispívá pokračující konflikt na Blízkém východě a s ní spojené volatilní ceny energií, které negativně ovlivňují výhled investorů.

Výhled na druhou polovinu roku 2026 je opatrný, lze očekávat oživení v atraktivních segmentech,“ uvedl Hlaváč s tím, že pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, automatizace, digitalizace a robotizace či telekomunikací. Zvýšená atraktivita zůstává v oblasti energetiky, zdravotnictví a infrastruktury. Stabilní zájem přetrvává o výrobu s unikátním produktem.

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Ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku v celém regionu klesl počet transakcí o 42, přičemž objem transakcí klesl o více než 60 %. To je do značné míry dáno mimořádně vysokou srovnávací základnou prvního čtvrtletí, který byl ovlivněn rekordní transakcí související s lucembursko-polskou logistickou společnosti InPost, která provozuje síť více než 61 000 automatických výdejních boxů napříč Evropou.

V Česku počet transakcí mezičtvrtletně stoupl o jednu a objem o 208 milionů eur (4 miliony eur v 1. čtvrtletí 2026 vs. 212 milionů eur v 2. čtvrtletí 2026). Objem transakcí v prvním čtvrtletí je dán tím, že na českém trhu byla zveřejněna kupní cena pouze jediné transakce.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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  • 20. 7.  Česko jako premiant. Inflace byla v červnu druhá nejnižší v EU

    Spotřebitelské ceny rostou v Česku druhým nejpomalejším tempem z celé EU. Míra meziroční harmonizované inflace v červnu poklesla z 1,8 na 1,1 %, tedy výrazně pod unijní průměr 2,9 %. Nižší inflaci vykázalo jen Švédsko s 1,0 %, zatímco nejrychleji rostou spotřebitelské ceny v Rumunsku o 9,2 %.

    Za takto nízkou mírou tuzemské inflace stojí dva hlavní faktory: levnější energie a potraviny. „V obou případech jde ale o značně rozkolísané položky, na které nelze spoléhat jako na faktory dlouhodobě tlumící inflaci. Zejména v případě potravin očekáváme ke konci letošního roku a v roce 2027 postupný obrat, až se do cen začnou výrazněji promítat nákladové tlaky z předchozího růstu cen energií, hnojiv a dalších vstupů na světových trzích,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že domácí cenové tlaky ale zůstávají stále silné.

    Přesto je podle něj dobrou zprávou další mírný pokles jádrové inflace na 2,7 %, stejně zpomalení růstu cen služeb na 4,3 %. Překvapením je červnový půlprocentní pokles cen zboží, který byl nejvýraznější ze všech unijních států. „V nejbližších měsících očekáváme setrvání tuzemské inflace okolo současné úrovně. Nevyzpytatelné zůstanou ceny potravin, které budou i nadále hlavním zdrojem případných inflačních překvapení. Rizikem ve směru vyšší inflace je opětovná eskalace konfliktu na Blízkém východě, které se již nyní propisuje do vyšších cen paliv,“ uzavírá Rusinko.

  • 12. 7.  Meziroční růst cen v červnu oslabil na 1,5 %, potvrdil ČSÚ

    Spotřebitelské ceny v červnu meziměsíčně klesly o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižšími cenami v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 1,5 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v květnu.

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  • 9. 7.  Míra nezaměstnanosti v červnu stagnovala

    Aktuální data potvrzují postupnou stabilizaci trhu práce. Podíl nezaměstnaných osob podle metodiky MPSV zůstal v červnu stabilní na 4,8 %, což odpovídá obvyklému sezónnímu vývoji. Ve srovnání s loňským červnem byl však vyšší o 0,6 procentního bodu. Po očištění o sezónní vlivy se držel na 5,0 %.

    Ke konci června evidoval Úřad práce ČR zhruba 356 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy asi o 40 tisíc více než před rokem. Počet nově evidovaných osob byl meziměsíčně vyšší o 1 542 a meziročně o 5 300. Současně bylo inzerováno téměř 100 tisíc volných pracovních míst, což bylo o více než pět tisíc více než v květnu.

    Přestože podíl nezaměstnaných podle metodiky MPSV zůstává zvýšený, širší pohled na trh práce neukazuje na plošné ochlazení. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti podle Eurostatu zůstává v Česku velmi nízká – v květnu činila 2,9 % a patřila spolu s Bulharskem k nejnižším v EU. Přetrvávající napětí na trhu práce potvrzuje i rychlý růst mezd,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že v červenci očekává nárůst míry nezaměstnanosti v souladu s typickou sezónností. Následně by však měla opět pozvolna klesat, přičemž za celý letošní rok odhaduje průměrný podíl nezaměstnaných na 4,9 %.

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