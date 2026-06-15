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Český výrobce obalových řešení OTK printing & packaging má nového šéfa

redakce
Včera

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Nový generální ředitel OTK printing & packaging Radek Žďárecký
Autor: OTK printing & packaging
Nový generální ředitel OTK printing & packaging Radek Žďárecký
Společnost OTK printing & packaging oznámil změnu ve svém vrcholovém vedení. Na pozici generálního ředitele nastupuje Radek Žďárecký, který ve funkci střídá dosavadního šéf Michala Uhera. Ten po dlouholetém působení ve firmě odchází do důchodu.

Žďárecký přichází jako zkušený vrcholový manažer s téměř dvacetiletou praxí v řízení významných českých firem. Ve své kariéře zastával řadu klíčových vedoucích pozic, mimo jiné působil jako generální ředitel a předseda představenstva ve společnosti Pojišťovna Slavia či jako šéf České zbrojovky.

Jeho profesní specializace zahrnuje zejména řízení změn a transformaci firem, restrukturalizace, zvyšování efektivity a produktivity, tvorbu a implementaci strategií, rozvoj nových produktů a obchodních aktivit a optimalizaci nákladů. Významně se podílel na budování distribučních sítí i nastavování moderních řídicích a reportingových systémů. Jeho úkolem na nové pozic bude posílit pozici firmy na trhu, podpořit inovace a dále rozvíjet její obchodní i výrobní kapacity.

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redakce

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    Od dříve předpokládané trajektorie však inflaci odchýlily pohonné hmoty. Sice se v posledním měsíci jejich cenový vývoj zklidnil, ale meziročně jsou dražší o více než 26 %, takže samy o sobě navyšují inflaci o 0,8 procentního bodu.

    Co čekat dál? Vzhledem k tomu, že se situace v Zálivu zatím nijak výrazně nezklidňuje, je třeba počítat s tím, že ceny energií začnou postupně růst s tím, jak bude stále více lidí refixovat. Současně i potraviny přestanou hrát roli tlumiče inflace, takže na podzim jejich ceny zřejmě opět porostou.

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