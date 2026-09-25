ČSÚ hlásí ochlazení nálady firem. Komorový barometr zachycuje příznivější výhled

Komora zároveň upozorňuje, že firmy nadále čelí významným rizikům v podobě vysokých nákladů, slabého růstu Německa, bariér v mezinárodním obchodě nebo nejistoty spojené s ekonomickým a geopolitickým vývojem ve světě.
Důvěra podnikatelů v září klesla
ČSÚ ve středu zveřejnil výsledky zářijového konjunkturálního průzkumu, podle něhož se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila o 1,8 bodu na 98,4 bodu. Pokles byl patrný v průmyslu, službách i stavebnictví, zatímco v obchodě důvěra vzrostla. Úřad vývoj důvěry podnikatelů v ekonomiku spojuje především se slabší poptávkou v průmyslu a zhoršením sentimentu ve službách.
Aktuální šetření HK mezi členskými firmami však ukazuje, že firmy hodnotí svůj další vývoj o něco optimističtěji. „Zářijová data ČSÚ jsou signálem, který je potřeba brát vážně, ale z jednoho měsíce bychom nedělali závěr, že se české firmy plošně propadají do pesimismu. Výsledky konjunkturálního průzkumu je třeba posuzovat především v delší časové řadě. Komorový barometr ukazuje, že při pohledu na vlastní hospodaření a další měsíce u podniků stále převažují spíše pozitivní očekávání. Příznivější celkový vývoj ve druhém pololetí očekává 28,3 % firem, zhoršení 18,8 %. U celkového obratu očekává růst 29,2 % firem, pokles 19,7 %,“ uvádí analytik HK Roman Renda.
Firmy čekají více zakázek i vyšší obrat
Podobně vyznívá i výhled zakázek. Jejich růst ve druhém pololetí očekává 29,8 % respondentů, zatímco pokles předpokládá 18,8 % podniků. Příznivější obrázek zatím dokreslují také poslední dostupná data z průmyslu: průmyslová výroba v červenci meziročně vzrostla o 3,1 % a zvýšila se rovněž hodnota nových zakázek, především ze zahraničí.
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Podle HK proto mezi oběma šetřeními nemusí být rozpor. Zatímco měsíční indikátor ČSÚ zachycuje změny aktuálního sentimentu, Komorový barometr poskytuje pohled firem na očekávaný vývoj jejich vlastního podnikání v delším horizontu. Zářijové oslabení nálady tak může být varovným signálem, aniž by zatím znamenalo zásadní změnu očekávání podniků pro celé druhé pololetí.
Export pod tlakem nákladů a zahraniční poptávky
Určitý optimismus je podle barometru patrný také u exportu. Růst exportních prodejů ve druhém pololetí očekává 14,4 % firem, jejich pokles 11,6 %. Komora však upozorňuje, že další růst cen vstupů, zejména energií a pohonných hmot, nebo zhoršení podmínek v mezinárodním obchodě se může v dalších měsících výrazněji promítnout do konkurenceschopnosti českých podniků. Opatrnost je na místě i vzhledem k vývoji německého exportu, který v červenci zaznamenal pokles, a to poprvé za předchozích pět měsíců.
„Příznivější očekávání firem je potřeba číst v kontextu rizik, která mohou další vývoj brzdit. Český exportně orientovaný průmysl dál naráží na vysoké ceny energetických vstupů, slabý růst německé ekonomiky, geopolitickou nejistotu a bariéry v mezinárodním obchodě. Přidává se také tlak na mzdové náklady – téměř sedm z deseti firem očekává, že mzdy v příštím roce porostou. Růst mezd nemusí být pro firmy sám o sobě problematický, musí mu však odpovídat také růst produktivity práce. Výsledky proto ukazují spíše opatrný než bezvýhradný optimismus,“ uzavírá analytik HK Lukáš Marek.