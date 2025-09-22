CFOtrends  »  Čtvrtina českých firem má virtuální sídlo, největším magnetem je Praha

Čtvrtina českých firem má virtuální sídlo, největším magnetem je Praha

redakce
Včera

Sídlo firmy, kancelář
Autor: Tohuwabohu 1976 / Shutterstock.com
Počet firem se sídlem na virtuální adrese v České republice nadále roste. K polovině roku 2025 eviduje Dun & Bradstreet přes 146 000 podnikatelských subjektů, které využívají některou z tzv. virtuálních adres. To odpovídá přibližně 25 % všech firem v Česku. Největší koncentrace těchto sídel je tradičně v Praze, s odstupem následuje Brno a další krajská města.

Zájem podnikatelů o virtuální sídla stále roste. Ještě loni mělo registrovanou adresu na některém z virtuálních sídel přes 142 000 firem, aktuálně to je o další 4 000 firem více. „Virtuální sídlo tak má každá čtvrtá právnická osoba. Atraktivní jsou především mezi menšími podnikateli a zakladateli start-upů, kteří chtějí omezit fixní náklady spojené s provozem kamenné kanceláře,“ říká předsedkyně představenstva pobočky Dun & Bradstreet v Česku Kateřina Klosová.

„Zároveň však platí, že firmy na virtuálních adresách vykazují v průměru vyšší míru rizikovosti a častěji u nich dochází k negativním obchodním událostem,“ dodává.

Nejvíc virtuálních sídel nabízí hlavní město. Ze 146 tisíc firem, které podnikají z virtuálního sídla, má pražskou adresu 81 % z nich, tedy necelých 120 tisíc subjektů. Na Brno připadá 11 % společností. Absolutním a dlouhodobým rekordmanem je ulice Rybná, kde papírově podniká přes devět tisíc firem.

Krátce

  • 23. 9.  Roman Bohumínský povýšil v Prochazka & Partners na pozici Director, Office Agency

    Česká poradenská společnost v oblasti komerčních nemovitostí Prochazka & Partners oznámila další personální novinku – Roman Bohumínský povýšil do pozice Director, Office Agency. K týmu Prochazka & Partners se připojil v roce 2017 na pozici analytika a přinesl zkušenosti z auditorské společnosti patřící do „velké čtyřky“. Postupem času prošel několika rolemi, podílel se na řadě významných projektů a poslední rok a půl se úspěšně věnoval vedení týmu konzultantů specializujících se na kancelářský trh.

    Ve své roli Director, Office Agency se nadále zaměří na poskytování poradenství v oblasti kancelářských nemovitostí, vyjednávání nájemních podmínek a rozvoj obchodních vztahů s klienty. Zároveň se soustředí na další růst a posilování oddělení Office společnosti Prochazka & Partners.

  • 22. 9.  Róbert Husár povede zahraniční expanzi společnosti FUTTEC

    Česká technologická společnost FUTTEC rozšířila svůj tým o dalšího člena vrcholového managementu: do funkce ředitele zahraničního obchodu jmenovala Róberta Husára, který dlouhá léta působil v nadnárodní společnosti Bobcat. V rámci nově vytvořené pozice bude mít na starosti rozvoj firmy na mezinárodních trzích a tvorbu obchodní strategie pro klíčové zahraniční regiony.

    Ve firměi Bobcat působil 20 let v různých manažerských a ředitelských funkcích – především v oblastech tuzemského a mezinárodního obchodu či produktového managementu. Titul MBA získal na European School of Management and Technology v Berlíně, kde studoval obchodní inovace, leadership a všeobecný management.

  • 18. 9.  Petr Syrovátko nastupuje do ROWAN LEGAL na pozici Counsel

    Advokátní kancelář ROWAN LEGAL významně posiluje svůj tým sporové agendy příchodem zkušeného advokáta Petra Syrovátka, který nastoupil na pozici Counsel. Syrovátko je specialistou na soudní spory, rozhodčí řízení a alternativní řešení sporů. Má rovněž bohaté zkušenosti s řešením komplexních přeshraničních sporů v regionu střední a východní Evropy, se závazkovým právem, restrukturalizacemi a insolvenčním řízením.

    Do ROWAN LEGAL přichází z kanceláře PwC Legal, v minulosti rovněž působil jako vedoucí lokální praxe řešení sporů v kanceláři Wolf Theiss a litigační zkušenosti získal také v kanceláři BBH. Působil rovněž v bankovním prostředí, kde se věnoval obchodním sporům. Je členem České advokátní komory a působí také jako rozhodce. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (JUDr., Ph.D.), a také získal titul LL.M. na Univerzitě v Pasově v Německu.

