Další česká firma vstupuje na trh Start pražské burzy. Jejím střednědobým cílem je Prime Market

Úpisu se zúčastnili institucionální investoři v čele s fondy NRI a STARTEEPO SICAV, ale také investoři blízcí společnosti DOORNITE včetně některých jejích obchodních partnerů a odběratelů. Poptávka ze strany retailových investorů a dalších investičních fondů naopak zůstala za očekáváním společnosti. Výsledek úpisu tak podle vedení firmy potvrzuje, že trh Start má být pro společnost především přestupní stanicí na cestě k hlavnímu trhu pražské burzy.
„Vstup na burzu je pro DOORNITE důležitým milníkem. Máme za sebou z našeho pohledu úspěšný první krok, získáváme nový kapitál pro další rozvoj, významnou publicitu a zviditelnění naší značky, a především zkušenost s veřejným kapitálovým trhem. Od začátku jsme ale říkali, že naším cílem není zůstat na Startu. Chceme růst, expandovat do zahraničí, dál zvyšovat hodnotu společnosti a postupně splnit podmínky pro vstup na Prime Market. Právě tam chceme firmu v budoucnu vidět,“ říká předseda představenstva nováčka na pražské burze Pavel Šatný.
Kapitál pro další růst
Prostředky získanými v rámci IPO (Initial Public Offering, tedy první veřejná nabídka akcií) doplní DOORNITE financování dalšího rozvoje společnosti. Vedle organického růstu a zahraniční expanze firma počítá také s možností akvizic, které by mohly její další růst urychlit. Současně chce podnikat kroky směřující k budoucímu přechodu na Prime Market. Jednou z možností je nabídka a úpis zbývající části akcií již v průběhu příštího roku. Konkrétní podobu a načasování dalších kroků bude společnost vyhodnocovat podle svého hospodaření, dalšího růstu a situace na kapitálovém trhu.
Z malé kožedělné firmy je miliardový podnik. KARO Leather získalo souhlas ČNB a míří mezi pražskou burzovní elitu
Mezi investory, kteří se úpisu DOORNITE zúčastnili, je také investiční fond Starteepo SICAV. Ten chce společnost podporovat nejen z pozice investora, ale také svými zkušenostmi s kapitálovým trhem a přípravou růstových společností na další fázi jejich burzovního života.
„DOORNITE vnímáme jako společnost s potenciálem stát se dalším úspěšným českým růstovým příběhem na kapitálovém trhu. Věříme, že po vzoru KARO Leather může postupně vyrůst ze Startu až na Prime Market. Jako investor a poradce budeme rádi pomáhat tomu, aby se tento cíl podařilo naplnit. Vstup na Start proto nevnímáme jako konečnou stanici, ale jako začátek další etapy růstu,“ říká šéf Starteepo SICAV František Bostl.
Start jako první krok
Vstupem na burzu chce DOORNITE vedle získání kapitálu zvýšit také svoji transparentnost a připravovat společnost na standardy hlavního trhu. Firma se nyní chce soustředit především na plnění svého růstového plánu a budování výsledků, které jí v budoucnu umožní udělat další krok.
„Jsme rádi, že se naše firma stává veřejně obchodovanou společností. Burza nám otevírá nové možnosti financování i dalšího rozvoje a zároveň nás zavazuje k ještě větší profesionalizaci firmy. Teď musíme především ukázat výsledky. Start je pro nás první burzovní zastávkou, Prime Market zůstává cílem,“ uzavírá Šatný.