Datová centra mění logistický trh. V Česku jich funguje přibližně 50, další se připravují

V Česku se podle databáze datacentermap.com aktuálně nachází přibližně 55 datových center, z toho 27 v Praze. Tuzemský trh zatím nepatří mezi hlavní evropské hyperscale lokality, přesto se postupně rozšiřuje a připravuje několik významných projektů nové generace.
Česko se připravuje na novou vlnu datových center
Mezi nejvýznamnější připravované projekty patří například MasterDC AI Data Center v Kanicích u Brna, plánované na rok 2026, dále Prague Gateway DC v Praze-Zbraslavi, jehož spuštění je očekáváno v roce 2027 nebo Gi21 AI datacentrum v severních Čechách.
V posledních třech letech došlo také k rozšíření kapacit několika existujících lokalit, například CRA Cukrák, CRA Žižkov DC Tower nebo TTC Teleport v posledních letech posilovala kapacity svých datových center TTC DC1 a TTC DC2 v Praze.
„Český trh datových center dnes omezuje především nedostatek dostupné elektrické kapacity, absence velkých hyperscale hráčů a zdlouhavé povolovací procesy. V současnosti proto sledujeme hlavně rozšiřování stávajících datových center. Po roce 2027 pak očekáváme příchod projektů a pozemků připravených pro výstavbu hyperscale datových center,“ říká Ondřej Míček, Head of Industrial Agency v Savills.
Datová centra zvyšují poptávku po logistice
Současně se v Evropě stále častěji objevují případy v rámci, kterých jsou původně logistické haly přestavěny na datová centra. Důvodem je nejen rychlý růst digitální infrastruktury a umělé inteligence, ale i skutečnost, že datová centra dnes často dosahují vyšších investičních výnosů než tradiční průmyslové nemovitosti. Významnou roli přitom hraje také omezená kapacita energetických sítí, která ovlivňuje lokalizaci nových projektů.
Podle Savills připadá na každý 1 MW kapacity datového centra přibližně 670 až 980 m² logistických ploch, které slouží dodavatelskému řetězci datových center, a to například pro skladování serverů, náhradních dílů, energetických modulů či technologií nutných pro provoz. Jen na trzích FLAPD tak může být v souvislosti s aktuálně budovanými 950 MW nové kapacity potřeba dalších téměř 786 000 m² logistických prostor.
Význam sektoru datových center pro logistiku potvrzuje i situace v Dublinu, kde nájemci napojení na dodavatelský řetězec datových center tvořili v roce 2025 již 10 % celkové realizované poptávky po logistických plochách.
Logistika těží z digitální infrastruktury
Velká část diskuse o růstu trhu datových center se soustředí především na energetickou infrastrukturu a pozemky, zatímco dopad na logistické nemovitosti zůstává spíše stranou pozornosti. Přesto už nyní vidíme, že na trzích s výrazným rozvojem datových center začínají jejich dodavatelé využívat standardní logistické sklady.
„Pokud vycházíme z průměrné potřeby 827 m2 logistických ploch na 1 MW výkonu a aplikujeme ji na hlavní evropské trhy datových center Frankfurt, Londýn, Amsterdam, Paříž a Dublin, kde je aktuálně ve výstavbě 950 MW kapacity, odpovídá to dodatečné poptávce přibližně 786 130 m². Přestože je tento trend v Evropě zatím v počáteční fázi, první konkrétní příklady už vidíme například ve Velké Británii, kde společnost AVK SEG pronajala 13 000 m² logistických prostor pro infrastrukturu datových center a AI,“ říká Kevin Mofid, Head of EMEA Logistics Research v Savills s tím, že rostoucí význam datových center bude i nadále ovlivňovat vývoj průmyslových a logistických nemovitostí napříč Evropou a postupně také v České republice.