Datová centra mění logistický trh. V Česku jich funguje přibližně 50, další se připravují

redakce
31. 5. 2026

Datové centrum
Autor: Depositphotos
Rozvíjející se evropský trh datových center během následujících tří let vytvoří podle analýzy Savills dodatečnou poptávku po logistických plochách o velikosti přibližně 780 000 m², a to pouze na pěti hlavních evropských trzích Frankfurt, Londýn, Amsterdam, Paříž a Dublin (tzv. FLAPD). Aktuálně je podle společnosti DCByte v Evropě ve výstavbě 231 datových center.

V Česku se podle databáze datacentermap.com aktuálně nachází přibližně 55 datových center, z toho 27 v Praze. Tuzemský trh zatím nepatří mezi hlavní evropské hyperscale lokality, přesto se postupně rozšiřuje a připravuje několik významných projektů nové generace.

Česko se připravuje na novou vlnu datových center

Mezi nejvýznamnější připravované projekty patří například MasterDC AI Data Center v Kanicích u Brna, plánované na rok 2026, dále Prague Gateway DC v Praze-Zbraslavi, jehož spuštění je očekáváno v roce 2027 nebo Gi21 AI datacentrum v severních Čechách.

V posledních třech letech došlo také k rozšíření kapacit několika existujících lokalit, například CRA Cukrák, CRA Žižkov DC Tower nebo TTC Teleport v posledních letech posilovala kapacity svých datových center TTC DC1 a TTC DC2 v Praze.

„Český trh datových center dnes omezuje především nedostatek dostupné elektrické kapacity, absence velkých hyperscale hráčů a zdlouhavé povolovací procesy. V současnosti proto sledujeme hlavně rozšiřování stávajících datových center. Po roce 2027 pak očekáváme příchod projektů a pozemků připravených pro výstavbu hyperscale datových center,“ říká Ondřej Míček, Head of Industrial Agency v Savills.

Datová centra zvyšují poptávku po logistice

Současně se v Evropě stále častěji objevují případy v rámci, kterých jsou původně logistické haly přestavěny na datová centra. Důvodem je nejen rychlý růst digitální infrastruktury a umělé inteligence, ale i skutečnost, že datová centra dnes často dosahují vyšších investičních výnosů než tradiční průmyslové nemovitosti. Významnou roli přitom hraje také omezená kapacita energetických sítí, která ovlivňuje lokalizaci nových projektů.

Podle Savills připadá na každý 1 MW kapacity datového centra přibližně 670 až 980 m² logistických ploch, které slouží dodavatelskému řetězci datových center, a to například pro skladování serverů, náhradních dílů, energetických modulů či technologií nutných pro provoz. Jen na trzích FLAPD tak může být v souvislosti s aktuálně budovanými 950 MW nové kapacity potřeba dalších téměř 786 000 m² logistických prostor.

Význam sektoru datových center pro logistiku potvrzuje i situace v Dublinu, kde nájemci napojení na dodavatelský řetězec datových center tvořili v roce 2025 již 10 % celkové realizované poptávky po logistických plochách.

Logistika těží z digitální infrastruktury

Velká část diskuse o růstu trhu datových center se soustředí především na energetickou infrastrukturu a pozemky, zatímco dopad na logistické nemovitosti zůstává spíše stranou pozornosti. Přesto už nyní vidíme, že na trzích s výrazným rozvojem datových center začínají jejich dodavatelé využívat standardní logistické sklady.

„Pokud vycházíme z průměrné potřeby 827 m2 logistických ploch na 1 MW výkonu a aplikujeme ji na hlavní evropské trhy datových center Frankfurt, Londýn, Amsterdam, Paříž a Dublin, kde je aktuálně ve výstavbě 950 MW kapacity, odpovídá to dodatečné poptávce přibližně 786 130 m². Přestože je tento trend v Evropě zatím v počáteční fázi, první konkrétní příklady už vidíme například ve Velké Británii, kde společnost AVK SEG pronajala 13 000 m² logistických prostor pro infrastrukturu datových center a AI,“ říká Kevin Mofid, Head of EMEA Logistics Research v Savills s tím, že rostoucí význam datových center bude i nadále ovlivňovat vývoj průmyslových a logistických nemovitostí napříč Evropou a postupně také v České republice.

Krátce

  • 31. 5.  Česká ekonomika přibrzdila

    Podle zpřesněného odhadu ČSÚ si česká ekonomika vedla v prvním čtvrtletí o něco málo lépe, než naznačoval předběžný odhad. Změna je to ovšem jen symbolická, a tak na místo 2,1 % si připisuje růst o 2,2 %. Mezikvartální růst o 0,2 % se tentokrát nemění. Meziroční růst byl podpořen zejména vyššími výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní vliv měla změna stavu zásob a saldo zahraničního obchodu.

    Na konci února sice začal konflikt v Perském zálivu, jeho dopad na českou ekonomiku se ale díky zásobám ve skladech i na cestě omezil pouze na ceny energií, především pak pohonných hmot. Prudké zdražení PHM a vyšší spotové ceny elektřiny a plynu v březnu už firmy pocítily, ale faktický dopad konfliktu na HDP byl ještě velmi limitovaný.

    Výsledky druhého kvartálu už budou válkou v Zálivu ovlivněny podstatně více. Přesto by se ekonomika mohla udržet v černých číslech s růstem okolo 2 %. Za celý rok by ovšem 2% růst bylo možné považovat za velký úspěch, zvlášť s ohledem na mizérii německého hospodářství,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 28. 5.  Klesá podíl firem inovujících své výrobky a služby

    V letech 2022 až 2024 inovovalo v Česku své produkty nebo procesy 43 % podniků s deseti a více zaměstnanci. V roce 2024 tyto firmy na inovační aktivity vynaložily 221 miliard korun, což představovalo 2,5 % z jejich tržeb. Za inovované výrobky a služby ve stejném roce utržily 1,4 bilionu korun, tedy necelou čtvrtinu ze svých celkových tržeb.

    Firmy se v rámci svých inovačních aktivit více soustředily na inovace podnikových procesů, které v letech 2022 2024 zavedlo 38 % podniků. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh uvedlo 24 % podniků, což představuje nejnižší podíl za posledních deset let,“ uvedl Marek Štampach z ČSÚ s tím, že s vysokými školami či veřejnými výzkumnými organizacemi spolupracovalo při vývoji nových produktů 14 % produktově inovujících podniků a pouze 2 % si u těchto institucí vývoj zadala.

  • 25. 5.  Celková důvěra v ekonomiku se snížila

    Souhrnný indikátor důvěry se v květnu meziměsíčně snížil o 1,6 bodu na hodnotu 99,7, a to při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 99,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,6 bodu na úroveň 103,4.

    „K poklesu podnikatelské důvěry v květnu přispěla zejména nižší očekávání tempa růstu výrobní činnosti u podnikatelů v průmyslu a výrazně horší hodnocení celkové ekonomické situace v obchodě,“ uvedl Jiří Obst z ČSÚ s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila podruhé v řadě. Naposledy byla nižší loni v srpnu. Mezi spotřebiteli přetrvávají obavy ze zhoršení celkové hospodářské situace doprovázené zhoršujícím se hodnocením jejich stávající finanční situace.

