David vs. Goliáš v éře AI. Startupy drtí datová a infrastrukturní převaha technologických gigantů

Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu se meziroční inflace v červenci snížila z předchozích 2,9 % na 2,7 %. Základní trendy se však nemění. Inflaci nadále přiživují služby, které dál zdražují svižným tempem 4,8 %, zatímco levnější energie je drží na uzdě. Tempo zdražování potravin sice zmírnilo, avšak je i nadále nadprůměrné.

„Radost z poklesu inflace je opravdu jen relativní. Stačí se podívat na čistou inflaci přesahující tři procenta nebo na inflaci ve službách a na realitním trhu. Dost na to, aby ČNB zůstala opatrná a do snižování úrokových sazeb se nehrnula,“ komentuje aktuální čísla hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

K určitému inflačnímu uklidnění by mohlo podle něj dojít na podzim, kdy by se inflace mohla vrátit pod hranici 2,5 %. Tehdy by ČNB mohla začít uvažovat o ještě jednom symbolickém kroku. „Otázkou je, jak bude možné vyhodnotit čísla o vývoji cen bytů, které do inflace vstupují prostřednictvím tzv. imputovaného nájemného,“ uzavírá Dufek.