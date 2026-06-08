Deloitte oznamuje změny ve vedení svých klíčových oddělení

Důraz na inovace a vztahy s klienty
Jiřina Procházková se stává CE partnerkou české advokátní kanceláře Deloitte Legal. Do nové role se posouvá z pozice partnerky této advokátní kanceláře, v níž vede praxi zaměřující se na daňové litigace a řešení sporů. Její specializací je oblast správy daní, daňových sporů a regulace veřejné podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů před soudy v ČR i EU, zejména v oblasti odpočtů na výzkum a vývoj, zneužití práva v daňové oblasti a DPH.
V loňském roce byla zvolena do představenstva České advokátní komory a již řadu let vede projekt Zákon roku. Je doporučována v žebříčcích Chambers, Legal 500 a dlouhodobě figuruje mezi TOP 100 ženami česko-slovenského právního byznysu.
Řídicím partnerem v oddělení Audit & Assurance pro český a slovenský cluster se stává Miroslav Mayer. Navazuje tak na Davida Batala, který po osmi letech v roli dokončuje svůj mandát a přesouvá se na pozici Audit & Assurance Growth Leader pro region střední Evropy.
Dlouhodobě se specializuje na audit finančních institucí. Během své kariéry také získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti auditu nemovitostních klientů. Je členem ACCA a také registrovaným statutárním auditorem v České republice.
Daně jako lokální byznys a kyberbezpečnost
Marek Romancov je jmenován řídicím partnerem v oddělení Tax & Legal pro český a slovenský cluster. V této roli vystřídá Adhama Hafoudha, který nově přebírá pozici Tax & Legal Business Leader pro region střední Evropy. Dlouhodobě se věnuje problematice transferových cen a během své více než třicetileté kariéry se podílel na realizaci celé řady projektů v České republice i v regionu střední Evropy.
Poslední změnou je jmenování Jakuba Hölla partnerem v oddělení Consulting v rámci Deloitte CE, zároveň dále zůstává v roli Cyber Leader pro Česko a Slovensko. Zastřešuje služby v oblasti kybernetické bezpečnosti a regulatorní compliance a na regionální úrovni vede iniciativy spojené s regulatorními požadavky ve střední Evropě.
Specializuje se na řízení komplexních projektů v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti a na implementaci klíčových bezpečnostních rámců, které pomáhají organizacím posilovat odolnost vůči kybernetickým hrozbám i zvládat digitální transformaci. Má zkušenosti s rozsáhlými mezinárodními projekty napříč sektory, včetně finančního, výrobního, automobilového, farmaceutického i veřejného.