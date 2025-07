Digitální detox. Nebojte se na chvíli odpojit. Nepřijde o přátele ani práci

Martina Jůzová posílí na pozici investiční ředitelky realitní divizi Wood & Company. Jako zkušená profesionálka s dlouholetou praxí v oblasti realit a financí zde povede rozvoj investičních aktivit se zaměřením na rezidenční segment.

Ve finančním a realitním sektoru působívíce než dvě dekády. Svou profesní dráhu zahájila v Bank Austria jako analytička úvěrových rizik. Na stejné pozici dále působila u HVB Banky, kde se vypracovala do vedení oddělení financování nemovitostí. V roce 2003 vstoupila do světa realitního developmentu a na pozici ředitelky akvizic v AIG/Lincoln řídila akviziční aktivity v ČR a na Slovensku. Posledních třináct let se v pozici vedoucí oddělení věnovala seniornímu financování nemovitostí v České spořitelně.

Martina je absolventkou oboru mezinárodních vztahů a korporátních financí na VŠE v Praze. Své vzdělání později doplnila o magisterský titul MBA na Prague International Business School.