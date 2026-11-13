CFOtrends

Digitální závislost má svou cenu. Výpadek jediného dodavatele může ochromit celý byznys

Jana Chuchvalcová
Dnes

Sdílet

Microsoft
Autor: Depositphotos
Microsoft
Digitální nástroje, na kterých jsou firmy každodenně závislé, mohou být zároveň jedním z jejich největších provozních rizik. Přesvědčil se o tom Microsoft, jehož rozsáhlý výpadek v pátek 13. listopadu narušil fungování služeb Outlook a Teams. Potíže hlásily stovky tisíc uživatelů ve více než 70 zemích včetně Česka a zasáhly podniky, státní instituce i školy.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Problémy pocítily také velké mezinárodní společnosti. Jedna z největších světových námořních přepravních firem Maersk například nemohla odesílat některé e-maily a automatická upozornění. Provozovatel několika významných evropských burz Euronext zase nedostával elektronickou poštu od části klientů. Uvedl však, že samotné obchodování na trzích pokračovalo bez omezení.

Výpadek postihl rovněž americkou Sněmovnu reprezentantů, jejíž zaměstnanci přišli o přístup k Outlooku. V Británii pak zákonodárci upozorňovali, že většina poslanců nemůže otevřít své e-mailové schránky, jak uvádí deník The Wall Street Journal.

Digitální domino

Dopady se neomezily pouze na uživatele Microsoftu. Potíže zaznamenala také společnost OpenAI, jejíž služba ChatGPT měla problémy s připojením k nástrojům Microsoftu. Podobnou komplikaci ohlásila i společnost Anthropic u propojení Microsoft 365 se svým chatbotem Claude. Výpadek tak ukázal, jak úzce jsou dnes propojené jednotlivé digitální služby a jak rychle může technický problém jednoho poskytovatele ovlivnit fungování dalších společností.

Počet softwarových zranitelností se loni zvýšil o pětinu Přečtěte si také:

Počet softwarových zranitelností se loni zvýšil o pětinu

Microsoft uvedl, že nemá žádné indicie, že by za incidentem stál kybernetický útok. V pátek již hlásil postupné zlepšování dostupnosti služeb i doručování elektronické pošty. Někteří uživatelé však mohli stále zaznamenávat přerušované výpadky. Firma se při obnově provozu zaměřovala mimo jiné na ochranu a doručení e-mailů, které se během incidentu zpozdily.

Závislost na cloudu jako podnikatelské riziko

Událost znovu připomněla, jak zranitelná je moderní ekonomika vůči výpadkům rozsáhle využívaných technologických systémů. Podobné problémy v minulosti zasáhly například infrastrukturu společností Cloudflare a Amazon Web Services. Výpadek Cloudflare v listopadu 2025 dokonce na čas vyřadil z provozu části internetu, včetně některých sociálních sítí.

TOP100 prodej

Pro Microsoft má incident významný rozměr také vzhledem k obchodnímu významu jeho kancelářského ekosystému. Služby Microsoft 365, mezi něž patří například Outlook, Teams nebo Excel, přinesly firmě v posledním čtvrtletí do září téměř 28 miliard dolarů. To představovalo přibližně 30 procent jejích celkových tržeb za dané období.

Jak připravit organizaci na požadavky CRA? Začněte u přehledu kybernetických rizik Přečtěte si také:

Jak připravit organizaci na požadavky CRA? Začněte u přehledu kybernetických rizik

Odborníci proto upozorňují, že firmy by neměly spoléhat pouze na dostupnost svých běžně používaných digitálních nástrojů. Zdůrazňují také význam předem připravených a prakticky vyzkoušených krizových postupů. Podniky by měly vědět, jak zajistit klíčovou práci a komunikaci v situaci, kdy jejich obvyklé služby náhle přestanou fungovat.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 9. 11.  Podíl nezaměstnaných v říjnu stagnoval

    Podíl nezaměstnaných osob v Česku v říjnu stagnoval na 5,0 %. Po sezónním očištění podíl nezaměstnaných nepatrně stoupl. Ukazatel se tak stále pohybuje poblíž nejvyšší úrovně od konce roku 2016. Úřady práce ke konci měsíce evidovaly 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, což bylo o necelé dva tisíce více než v září. Na druhou stranu se ale zvýšil i počet volných pracovních míst, a to ve srovnání s předchozím měsícem o 1,9 tisíce na 106 tisíc nabízených pozic. Na jedno volné pracovní místo tak připadalo 3,5 uchazeče.

    Podle naší prognózy by se měl ve zbytku roku podíl nezaměstnaných zhruba stabilizovat, když by se měly vyvažovat efekty restriktivní měnové politiky, a naopak expanzivní fiskální politiky na pozadí solidní domácí poptávky. Pozitivní zprávy přicházejí i z oblasti průmyslu, kde dle předstihových indikátorů již opět dochází k najímání nových zaměstnanců. V příštím roce by tak měl podíl nezaměstnaných osob již mírně klesat,“ dodává ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

  • 6. 11.  Příjemné překvapení z průmyslu

    Zářijové výsledky tuzemského průmyslu přinesly hned několik velmi pozitivních zpráv. Tou první je silný růst celého odvětví, který dosáhl 6,2 %. Druhou pak skutečnost, že k růstu přispěla většina průmyslových oborů. Nejvýrazněji automobilový průmysl, následovaný energetikou a výrobou kovových výrobků.

    To, že se tuzemskému automotive daří, je pozitivní zejména proto, že jde o největší průmyslové odvětví v české ekonomice. O to více v době, kdy je evropský automobilový trh pod tlakem asijské konkurence, která posiluje na úkor tradičních západních značek. Počet vyrobených osobních automobilů sice v důsledku logistických komplikací meziročně poklesl, celkový výkon odvětví to však výrazněji nepoznamenalo,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že energetice zase pomohl náběh jaderných bloků po odstávkách, takže mohly nabrat výkon a podpořit průmyslovou výrobu i export. Příznivý vývoj pro další měsíce podle něj naznačují také nové zakázky.

    Průmysl tak navzdory četným komplikacím zůstává motorem české ekonomiky. Ať už jde o drahé pohonné hmoty, vysoké náklady na energie nebo stále nepříliš povzbudivý vývoj evropské poptávky. Opět se potvrzuje flexibilita tuzemských firem, kterou prokázaly již v předchozích náročných letech. Za celý rok by si tak průmysl mohl připsat růst okolo 2,5 %,“ uzavírá Dufek.

  • 6. 11.  AI používají tři čtvrtiny velkých firem

    Podíl podniků využívajících v roce 2026 technologie umělé inteligence se v Česku meziročně zdvojnásobil. Tyto IT nástroje nasazovaly téměř tři čtvrtiny velkých, polovina středních a necelá třetina malých firem. Roste také podíl podniků využívajících placené cloudové služby a vysokorychlostní připojení k internetu.

    Umělou inteligenci používalo v roce 2026 v Česku 35 % podniků s více než deseti zaměstnanci. Ve srovnání s předchozím rokem se jejich podíl zdvojnásobil. Nadále platí, že hlavními uživateli těchto technologií jsou velké firmy, letos jich byly téměř tři čtvrtiny,“ uvádí Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje ČSÚ. Více na https://csu.gov.cz/produkty/ai-pouzivaji-v-cesku-tri-ctvrtiny-velkych-firem.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů