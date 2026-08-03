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Do Dentons se jako partner vrací z J&T Banky Martin Manduľák. Posiluje pražský tým bankovního financování

redakce
3. 8. 2026

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Nový partner advokátní kanceláře Dentons Martin Manduľák
Autor: Dentons
Nový partner advokátní kanceláře Dentons Martin Manduľák
Advokátní kancelář Dentons posílila svůj tým v oblasti bankovnictví a financí v Praze návratem Martina Manduľáka na pozici partnera. Jde o další krok v dlouhodobé strategii Dentons budovat jeden z nejsilnějších týmů pro přeshraniční financování ve střední a východní Evropě, který propojuje expertizu českého a anglického práva a poskytuje poradenství při nejsložitějších domácích i mezinárodních finančních transakcích.

Martin Manduľák se specializuje na poradenství bankám, poskytovatelům soukromého financování (private credit), private equity fondům, investičním fondům i korporacím v oblasti domácích a přeshraničních finančních transakcí, včetně akvizičního, korporátního, projektového a exportního financování. Významné zkušenosti má také s restrukturalizacemi dluhu. V Dentons působil jako advokát v letech 2012 až 2023, poté přešel do seniorní interní právní pozice v J&T Bance, kde se zaměřoval na fúze a akvizice a financování. Díky kombinaci zkušeností z advokacie i interního právního prostředí přináší klientům jedinečný pohled na jejich obchodní i právní výzvy.

Jeho návrat navazuje na přesun partnera specialisty na bankovní financování podle anglického práva Logana Wrighta do pražské kanceláře Dentons v roce 2025. Wright má totiž rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím při komplexních úvěrových transakcích po celém světě, včetně akvizičního financování, projektového a exportního financování, strukturovaného obchodního financování, financování typu Term Loan B, maržových úvěrů a restrukturalizací dluhu. Pravidelně poskytuje poradenství předním finančním institucím, private equity fondům i korporacím v Evropě, Africe a na Blízkém východě.

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redakce

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    Na indexu však není podle něj zajímavá ani tak jeho celková hodnota, jako spíše vyhodnocení zakázek. A těch i nadále přibývá, takže je možné i pro příští měsíce být mírným optimistou. Nabírat se noví zaměstnanci zřejmě nebudou, ale průmysl by se mohl udržet v mírném tempu i v následujících měsících, zvlášť pokud se mu bude dařit získávat nové odběratele jako doposud. „Průmysl je tak letos jedním z hlavních motorů české ekonomiky, který se zatím dokázal vypořádávat nejenom se slabou evropskou poptávkou, ale i rostoucími náklady a sílící konkurencí z dalekého východu,“ uzavírá Dufek.

  • 3. 8.  Data z eurozóny pozitivně překvapila

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    Příjemně překvapily i předstihové indikátory, když došlo k výraznému zlepšení indikátoru důvěry v ekonomiku od Evropské komise na 96,9 b. Přispěla k tomu lepší nálada v průmyslu i ve službách. Lepší evropská data mohou zmírnit obavy ohledně hospodářského růstu, a tím posílit sázky na zvýšení sazeb ECB, od které analytici očekávají v září zvýšení sazeb o 25 bb.

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