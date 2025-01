Do důchodu v 67 letech? Citlivé téma, které od každého vyžaduje komplexní zamyšlení nad aktuální výzvou

K ožehavému tématu dneška se vyjadřuje Josef Podlipný, Fichtner Wealth Managers.





Co je tedy třeba k tomu, aby změna věku odchodu do důchodu byla přijatelná a dlouhodobě udržitelná?

Podle statistik OECD záleží schopnost práce ve vyšším věku na kvalitě zdravotní péče, životního stylu a druhu vykonávané práce. Například v Japonsku, kde je průměrný věk dožití jeden z nejvyšších na světě, zůstává mnoho pracovníků aktivních i po dosažení 70 let. Ve srovnání s tím Česká republika trpí nižší úrovní zdraví ve vyšším věku. Studie STEM ukazuje, že 60 % dotázaných se obává, že jejich fyzická a mentální kondice nebude v 67 letech dostatečná pro pokračování v práci.

Jako klíčové faktory vidím:

• Zdraví: Podle WHO je prevence chronických onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka nebo deprese, rozhodující. Investice do prevence mohou zlepšit kvalitu života o 5–10 let a možná i více.

• Druh práce: Fyzicky náročná povolání, jako jsou stavebnictví nebo zdravotnictví, kladou na těla pracovníků větší nároky než kancelářské profese. Podle dat Eurostatu je průměrný věk odchodu do důchodu v zemích EU o minimálně dva roky nižší u manuálních profesí.

• Technologické dovednosti: Rychlý vývoj technologií klade vysoké nároky na schopnost rekvalifikace. Podle McKinsey Global Institute se bude do roku 2030 muset rekvalifikovat až 40 % pracovníků.

Podpora rodiny a komunity jako opora pro déle pracující generace

Rodina a komunita hrají klíčovou roli v podpoře jednotlivce, zejména ve vyšším věku. V zemích, jako je Dánsko nebo Nizozemsko, kde je společenská soudržnost silnější, zůstávají lidé na pracovním trhu déle a cítí se spokojenější.

Proto už delší čas doporučuji naši pozornost soustředit na:

· Mezigenerační dialog: Rodiny by měly vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a podporovat mladší členy v jejich kariérním rozvoji. To posiluje soudržnost i společné hodnoty.

· Smysluplné projekty: Zapojení starší generace do filantropických nebo komunitních projektů může přinést nejen pocit naplnění, ale i možnost využít zkušenosti a kontakty.

· Jazykové znalosti: Jazyková vybavenost otvírá možnosti práce na mezinárodní úrovni i v pozdějším věku, a hlavně přístup ke vzdělání i inspiraci ze zahraničí.

Finanční příprava na důchod

Dlouhověkost vyžaduje odpovědné finanční plánování. Například v USA je koncept tzv. „FIRE movement“ (Financial Independence, Retire Early) populární mezi lidmi, kteří si chtějí zajistit finanční nezávislost ještě před důchodem.

Přitom tato strategie není žádná raketová věda, protože stačí:

• Diverzifikace aktiv: Kombinace nemovitostí, akcií, dluhopisů a alternativních investic minimalizuje rizika.

• Plánování nástupnictví /dědictví: Kvalitní rodinná komunikace, správné nastavení majetkové struktury a jmenování správce pozůstalosti či opatrovníků pomáhá spravovat i předávat majetek efektivně a udržovat rodinné hodnoty po mnoho generací.

• Podpora vzdělání: Investice do vlastního rozvoje i vzdělání dětí zajistí dlouhodobou udržitelnost rodinného bohatství.

Zachování rodinných hodnot při předávání majetku

Nástupnictví není jen o předání majetku, ale i o zachování hodnot, které rodinu definují.

Mezi klíčové prvky určitě patří:

• Rodinná ústava /hodnotový kodex: Dokument shrnující klíčové principy rodiny, které slouží jako průvodce pro rozhodování.

• Rodinná rada: Pravidelné schůzky zaměřené na sdílení vize a strategií pro budoucnost.

• Smysluplné projekty: Společné aktivity, jako je podpora vzdělávání nebo zdravého životního stylu a bydlení, ochrana zájmů a životních podmínek komunity, a řada dalších, pomáhají budovat zkušenosti a rodinnou sounáležitost.

Proto jsem přesvědčen, že práce do 67 let může být reálná, pokud se zaměříme na zdraví, vzdělání, podporu komunity a odpovědné finanční plánování. Klíčem je aktivní přístup k životu a odpovědnost za kvalitu nejen vlastního života, ale i životů těch, kteří přijdou po nás.

Kdo je Josef Podlipný

Josef ve finančním světě začínal v roce 1991. Zkušenosti nabral mimo jiné v A.T. Kearney, IPB, ČSOB a České spořitelně.

Protože je čtvrtá generace správců rodinného bohatství, rozvíjí ve vší skromnosti a s pokorou tradici péče o komunitu i odpovědné řízení majetku, který byl rodinnými předky budován s láskou a oddaností. Jeho hlavním cílem je nejen zachovat hodnoty a majetek pro budoucí generace, ale také aktivně přispívat k budování lepší společnosti. Josef ve Fichtner Wealth Managers jako partner a vedoucí obchodu navazuje spolupráci s novými klienty a představuje jim naši filozofii zaměřenou na dlouhodobou ochranu majetku. Zároveň se s velkou vášní podílí na tvorbě podcastu Mezi rentiéry.