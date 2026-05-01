Do skupiny Packeta Group přicházejí klíčoví manažeři pro HR a marketing

Kamila Kuchárová, Head of HR Czechia Packeta Group
Skupina Packeta Group, do níž patří i česká Zásilkovna, posiluje svůj tým o tři zkušené manažery. David Brzobohatý vstupuje do nejužšího vedení skupiny jako Group Chief People & Culture Officer s přímou podřízeností generálnímu řediteli. Do čela marketingové komunikace celé skupiny přišel Jiří Pudil a HR v Česku povede Kamila Kuchárová.

Packeta Group chce zdvojnásobit svou velikost, proto přivádí manažery, kteří integrovali firmy do nadnárodních struktur nebo řídili kampaně na desítkách evropských trhů. Jako Head of HR Czechia nastupuje Kamila Kuchárová se zkušenosti z logistického prostředí DHL Group v oblasti HR a zákaznického servisu. Od roku 2016 vedla HR v PPL CZ / DHL Ecommerce CZ & SK, kde sehrála klíčovou roli při integraci společnosti do skupiny DHL a budování stabilního pracovního prostředí.

Dvě dekády v HR od Česka po Filipíny

David Brzobohatý vstupuje do nejužšího vedení skupiny jako Group Chief People & Culture Officer s přímou podřízeností generálnímu řediteli. V HR a organizačním rozvoji působí přes dvacet let. V České spořitelně, GE Money nebo Teva Pharmaceuticals nastavoval HR strategie, systémy odměňování a řídil transformace organizací.

Zásadní zkušenosti získal jako Chief People Officer v Home Credit Philippines, kde se podílel na škálování organizace z 800 na více než 13 000 zaměstnanců. V posledních letech se věnoval konzultacím v oblasti firemní kultury, leadershipu a řízení změn.

Od agentur přes Kiwi.com do Packety

Jiří Pudil nastupil už na přelomu roku jako Group Head of Marketing Communication. Má na starost mimo jiné brandovou strategii, vede marketingový tým včetně grafického oddělení a zaměří se na propojování brandových a výkonnostních aktivit s technologiemi a daty.

Přichází z Kiwi.com, kde jako Head of Digital Campaigns vedl kampaně na více než osmi trzích včetně Itálie, Francie či Španělska a podílel se na projektech s dvouciferným růstem znalosti značky. Předtím působil mimo jiné jako Media Director ve společnosti Canmedia, zkušenosti sbíral i v bankovnictví a energetice.

„Packeta vyrostla z českého startupu a ta energie v ní pořád je. David, Jiří a Kamila mají za sebou budování firem a týmů a přesně takové lidi teď potřebujeme. Vítám je v Packetě a těším se na společnou práci,“ dodává šéf skupiny Packeta Group Erich Čomor.

  • 30. 4.  Na každých tisíc obyvatel připadá v Česku 55 firem, v Praze to je 191

    Tuzemské firmy dlouhodobě přibývají rychleji než obyvatelé. Zatímco v roce 2019 připadalo na každých tisíc obyvatel 47 firem, loni to bylo 53 a aktuálně již 55. Celorepublikovému průměru se zcela vymyká Praha, kde je koncentrace firem a podnikatelů výrazně vyšší než v ostatních krajích. Vyplývá to z dat Dun & Bradstreet.

    Vedle kapitálových firem je patrný i nárůst živnostníků, což může odrážet flexibilnější formy práce i snahu diverzifikovat příjmy. Meziročně se počet podnikatelů – fyzických osob zvýšil ze 183 na 187 na tisíc obyvatel. Růst počtu podnikatelských subjektů na obyvatele zároveň znamená vyšší konkurenční tlak, ale i větší dynamiku domácí ekonomiky. Ve srovnání se společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi počty živnostníků v jednotlivých krajích výrazně lépe kopírují počty obyvatel, nicméně Praha se opět vymyká celorepublikovému průměru s počtem 271.

  • 30. 4.  HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,2 %

    Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. „Meziroční růst HDP o 2,1 % byl výhradně podpořen domácí poptávkou, zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

