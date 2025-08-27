Domácí kapitál táhne boom. Realitní transakce v Česku lámou rekordy

Realitní trh v České republice dlouhodobě patří mezi klíčové segmenty investičního prostředí a jeho vývoj často odráží celkovou kondici ekonomiky. V posledních letech byl tento trh ovlivněn nejen globálními trendy, ale také měnícími se preferencemi investorů a dostupností kapitálu.
Rekordní první pololetí, dominuje domácí kapitál
Český investiční trh s nemovitostmi vstoupil do roku 2025 s nebývalou dynamikou. První čtvrtletí přineslo mimořádný objem transakcí ve výši 1,48 miliardy eur, což překonalo celoroční výsledky roku 2023. Druhé čtvrtletí sice zaznamenalo pokles na 644 milionů eur, přesto se jedná o solidní výsledek, který potvrzuje pokračující zájem investorů.
Celkový objem investic za první pololetí 2025 překročil 2,12 miliardy eur, což překonává celoroční hodnoty zaznamenané v každém z předchozích čtyř let. Počet transakcí meziročně vzrostl o přibližně 70 procent, přičemž výrazně narostl počet velkých obchodů přesahujících 100 milionů eur.
Klíčovou roli v současném boomu hrají čeští investoři, kteří se na celkovém objemu transakcí v prvním pololetí podíleli ze 78 procent. Tato dominance domácího kapitálu odráží několik faktorů. Místní hráči těží z hlubší znalosti trhu a větší ochoty podstupovat rizika spojená s méně tradičními aktivy.
Významnou roli hrají také lokálně regulované nemovitostní investiční fondy, do kterých směřuje část úspor českých občanů. Na trhu zůstává aktivních několik skupin soukromých investorů a osob s vysokým čistým jměním, které společně výrazně rozšířily okruh likvidních kupujících.
Diverzifikace napříč sektory
Trh vykazuje zdravou diverzifikaci napříč různými typy aktiv. Ve druhém čtvrtletí tvořily 33 procent objemu průmyslové a logistické nemovitosti, hotely 23 procent a kanceláře a maloobchod shodně po 12 procentech. Rezidenční nemovitosti k pronájmu představovaly 10 procent celkového objemu.
Vývoj cen je optimistický
Zvýšená likvidita na trhu začíná vytvářet tlak na snižování výnosů z prémiových aktiv. Výnosy z nejlepších kancelářských nemovitostí klesly o 25 bazických bodů na 5,25 procent, obdobná úprava se týká i průmyslových a logistických nemovitostí, kde výnos nyní činí 5,00 procent. Výnos z prémiových nákupních center zatím zůstává na úrovni 6,00 procent, ačkoli tato hodnota může být přehodnocena po očekávaném prodeji obchodního centra Palladium.
Pozitivní trend bude pokračovat i ve druhé polovině roku. Celoroční objem investic by mohl dosáhnout přibližně 3,5 miliardy eur, což by rok 2025 zařadilo mezi tři nejúspěšnější investiční roky v České republice za posledních deset let. V současnosti probíhají jednání o několika významných transakcích s kancelářskými objekty a obchodními centry.
Omezená nová výstavba, zejména v kancelářském a rezidenčním sektoru v Praze, snižuje riziko převisu nabídky nad poptávkou. Tato kontrolovaná nabídka v kombinaci se stabilní ekonomikou a silnými fundamenty trhu vytváří předpoklady pro pokračující růst investiční aktivity. Český trh s komerčními nemovitostmi tak potvrzuje svou pozici jako jedna z nejatraktivnějších investičních destinací ve střední Evropě.