CFOtrends  »  Domácí kapitál táhne boom. Realitní transakce v Česku lámou rekordy

Domácí kapitál táhne boom. Realitní transakce v Česku lámou rekordy

redakce
27. 8. 2025

Sdílet

Komerční nemovitost
Autor: Colliers (publikováno se svolením)
České investiční skupiny v čele s PPF potvrzují dominantní postavení na tuzemském trhu s komerčními nemovitostmi. Zatímco zahraniční fondy váhají, domácí kapitál se nebojí velkých akvizic, od luxusních hotelů po kancelářské komplexy. Podíl českých investorů na celkových transakcích dosáhl 78 procent. Celkově zažil český trh s komerčními nemovitostmi nejsilnější pololetní výsledek od roku 2017.

Realitní trh v České republice dlouhodobě patří mezi klíčové segmenty investičního prostředí a jeho vývoj často odráží celkovou kondici ekonomiky. V posledních letech byl tento trh ovlivněn nejen globálními trendy, ale také měnícími se preferencemi investorů a dostupností kapitálu.

Rekordní první pololetí, dominuje domácí kapitál

Český investiční trh s nemovitostmi vstoupil do roku 2025 s nebývalou dynamikou. První čtvrtletí přineslo mimořádný objem transakcí ve výši 1,48 miliardy eur, což překonalo celoroční výsledky roku 2023. Druhé čtvrtletí sice zaznamenalo pokles na 644 milionů eur, přesto se jedná o solidní výsledek, který potvrzuje pokračující zájem investorů.

Celkový objem investic za první pololetí 2025 překročil 2,12 miliardy eur, což překonává celoroční hodnoty zaznamenané v každém z předchozích čtyř let. Počet transakcí meziročně vzrostl o přibližně 70 procent, přičemž výrazně narostl počet velkých obchodů přesahujících 100 milionů eur.

Outstream Placeholder

Klíčovou roli v současném boomu hrají čeští investoři, kteří se na celkovém objemu transakcí v prvním pololetí podíleli ze 78 procent. Tato dominance domácího kapitálu odráží několik faktorů. Místní hráči těží z hlubší znalosti trhu a větší ochoty podstupovat rizika spojená s méně tradičními aktivy.

Významnou roli hrají také lokálně regulované nemovitostní investiční fondy, do kterých směřuje část úspor českých občanů. Na trhu zůstává aktivních několik skupin soukromých investorů a osob s vysokým čistým jměním, které společně výrazně rozšířily okruh likvidních kupujících.

Diverzifikace napříč sektory

Trh vykazuje zdravou diverzifikaci napříč různými typy aktiv. Ve druhém čtvrtletí tvořily 33 procent objemu průmyslové a logistické nemovitosti, hotely 23 procent a kanceláře a maloobchod shodně po 12 procentech. Rezidenční nemovitosti k pronájmu představovaly 10 procent celkového objemu.

Vývoj cen je optimistický

Zvýšená likvidita na trhu začíná vytvářet tlak na snižování výnosů z prémiových aktiv. Výnosy z nejlepších kancelářských nemovitostí klesly o 25 bazických bodů na 5,25 procent, obdobná úprava se týká i průmyslových a logistických nemovitostí, kde výnos nyní činí 5,00 procent. Výnos z prémiových nákupních center zatím zůstává na úrovni 6,00 procent, ačkoli tato hodnota může být přehodnocena po očekávaném prodeji obchodního centra Palladium.

Cyber25 Early

Bez lidí, bez chyb, nonstop. AI recepce přichází do kancelářských budov Přečtěte si také:

Bez lidí, bez chyb, nonstop. AI recepce přichází do kancelářských budov

Pozitivní trend bude pokračovat i ve druhé polovině roku. Celoroční objem investic by mohl dosáhnout přibližně 3,5 miliardy eur, což by rok 2025 zařadilo mezi tři nejúspěšnější investiční roky v České republice za posledních deset let. V současnosti probíhají jednání o několika významných transakcích s kancelářskými objekty a obchodními centry.

Omezená nová výstavba, zejména v kancelářském a rezidenčním sektoru v Praze, snižuje riziko převisu nabídky nad poptávkou. Tato kontrolovaná nabídka v kombinaci se stabilní ekonomikou a silnými fundamenty trhu vytváří předpoklady pro pokračující růst investiční aktivity. Český trh s komerčními nemovitostmi tak potvrzuje svou pozici jako jedna z nejatraktivnějších investičních destinací ve střední Evropě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 27. 8.  Pražská burza zaznamenala rekordní denní objem akciových obchodů

    Pražská burza zažila v úterý 26. srpna rekordní obchodní den, když objemy akciových obchodů dosáhly 5,17 miliardy korun. Jde o nejvyšší denní objem od zavedení obchodního systému Xetra v roce 2012.

    Mimořádná obchodní aktivitu se projevila rovněž v počtu transakcí. V obchodním systému bylo uzavřeno celkem 6 403 obchodů. Největší objemy zaznamenala emise společnosti ČEZ, následována reprezentanty bankovního sektoru. Hlavním důvodem vysoké obchodní aktivity byl pravidelný rebalancing báze indexu MSCI Emerging Market.

  • 26. 8.  Ekonomická důvěra je nejvýš od roku 2022. Táhnou ji podnikatelé, spotřebitelé zklamali

    Podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ souhrnný indikátor ekonomické důvěry vykázal v srpnu hodnotu 101,1 bodu. Překonal tak výsledek z předchozího měsíce (99,7) i očekávání trhu (99,9). Důvěra se tak dostala na nejvyšší úroveň od května roku 2022. Zcela protichůdně se přitom vyvíjely jednotlivé podsložky, přičemž důvěra spotřebitelů přinesla zklamání, když klesla z předchozích 104,1 na 99,0 bodu, naopak důvěra podnikatelů překvapila pozitivně, když vzrostla z 98,8 na 101,5 bodu.

    „Důvěra podnikatelů vzrostla zejména v průmyslu, ve stavebnictví nebo ve službách, kde se dokonce dostala na své maximum od roku 2008. Pozitivně podnikatelé mohou vnímat rostoucí českou ekonomiku meziročním tempem přes 2 % HDP, což je výrazně nad průměrem EU, ale také ukončení dlouhodobé nejistoty kolem vyhlašování a vzápětí odvolávání dovozních cel na evropské zboží. U domácností naopak vidíme meziměsíční pokles důvěry na úroveň, která je však stále kolem dlouhodobého průměru. Potvrzuje se, že důvěra domácností velmi fluktuuje a je volatilní i vůči dílčím signálům, kterými se může postupně stávat i negativně vedená strašící volební kampaň, říká analytik PwC Dominik Kohut s tím, že v mezinárodním srovnání zemí EU se ale důvěra v tuzemskou ekonomiku dlouhodobě pohybuje nad průměrem zkoumaných zemí.

  • 25. 8.  Minimální mzda vzroste na 22 400 korun. Firmy čekají vyšší náklady

    Od příštího roku se minimální mzda zvýší o 1600 korun na 22 400 korun hrubého, potvrdil pro Českou televizi ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Částka odpovídá nařízení vlády z loňského podzimu, podle něhož má minimální mzda dosahovat 43,4 % průměrné mzdy. Tu ministerstvo financí ve své aktuální prognóze stanovilo na 51 497 korun.

    „Navýšení minimální mzdy vítáme, protože pomůže zaměstnancům s nižší vyjednávací silou a přispěje k férovějším podmínkám na trhu práce,“ říká Michal Španěl, datový analytik portálu JenPráce.cz. Podle něj zvýšení zlepší životní situaci části domácností a může podpořit spotřebu.

    Na druhé straně jde o dodatečný náklad pro zaměstnavatele, zejména menší podniky. „Proto je klíčové, aby stát navýšení doprovodil i podpůrnými opatřeními, například v oblasti daňových úlev nebo kompenzací. Vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti by ale dopady měly být zvládnutelné a celkový přínos pro ekonomiku převáží,“ dodává Španěl.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Google představil telefony Pixel 10 s vylepšeným procesorem

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?