Dosavadního CEO Bezvavlasy.cz Daniela Horáka nahrazuje od 1. května Jiří Hendrych

Jiří Hendrych do nové role nastupuje z pozice obchodního ředitele firmy Electrolux, ve které působil poslední čtyři roky. Předtím pracoval v manažerských a obchodních rolích ve společnosti Sirowa, kde byl mimo jiné obchodním ředitelem divize Wella ve třech středoevropských zemích. Podstatnou část profesní kariéry strávil ve firmě Coty zabývající se rovněž produkty ze segmentu péče o krásu. Zde působil jako obchodní ředitel a generální ředitel na Slovensku.
Jeho hlavním úkolem bude posilovat tržní podíl Bezvavlasy.cz na stávajících trzích, připravit vstup na nové evropské trhy a dále rozvíjet B2B segment společnosti Hair Servis na českém trhu.
Dosavadní CEO Daniel Horák během svého působení provedl společnost náročným procesem integrace skupiny Hair Servis a Bezvavlasy.cz. Klíčovým milníkem byla zejména centralizace a modernizace logistických procesů napříč skupinou. Současně došlo ke sjednocení e-shopových platforem Bezvavlasy.cz a vstupu na čtyři nové evropské trhy (Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko). Významným přínosem bylo také nastartování růstu online divize společnosti.
Firma dnes funguje na jednotné organizační struktuře se sjednocenými procesy, což vytváří pevný základ pro další růst v České republice i na zahraničních trzích. „Mise náročné integrace sedmi společností Hair Servis s Bezvavlasy.cz je dokončena a skupina je připravena soustředit se na růst na trzích, kde působí. To již budu sledovat z role akcionáře,“ dodal Daniel Horák.
Společnost očekává, že dokončená integrace a nové strategické zaměření přinesou růst tržeb i ziskovosti v souladu s dlouhodobým plánem. Prioritou zůstává další posilování pozice značky Bezvavlasy.cz napříč evropskými trhy a rozvoj profesionálního segmentu Hair Servis.