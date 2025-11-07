CFOtrends  »  Dva velké obchody v jeden den. GČP cílí na právní ochranu, Direct na investiční růst

Dva velké obchody v jeden den. GČP cílí na právní ochranu, Direct na investiční růst

Jana Chuchvalcová
Včera

Generali ČP koupila pojišťovnu D.A.S. právní ochrana
Ve středu 5. listopadu oznámila Generali Česká pojišťovna a skupina Direct Group dvě významné akvizice, které posilují jejich pozice na finančním trhu. GČP rozšiřuje své portfolio o lídra v oblasti pojištění právní ochrany D.A.S., zatímco Direct Group prostřednictvím společnosti Direct Investments posiluje svůj investiční pilíř akvizicí Asset Management Investiční společnosti.

Generali Česká pojišťovna uzavřela dohodu s rakouskou ERGO Versicherung Aktiengesellschaft o koupi společnosti D.A.S. právní ochrana, která je lídrem v pojištění právní ochrany na českém trhu. Akvizicí rozšiřuje své portfolio produktů a služeb o nový segment s cílem dále růst a posílit klientskou základnu. Transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2026 po schválení regulátory a orgány pro hospodářskou soutěž.

D.A.S. je špičkovým odborníkem na právní ochranu na našem trhu. Těšíme se na rozšíření našeho týmu, portfolia produktů a služeb díky vysoké odbornosti a profesionalitě – a především na společnou cestu. Jsme také připraveni poskytnout týmu D.A.S. maximální možnou podporu pro náš společný růst a úspěch na českém trhu,“ komentoval transakci šéf Generali České pojišťovny Roman Juráš.

D.A.S. právní ochrana vstoupila na český trh v únoru 1995 jako průkopník v oblasti pojištění právní ochrany a v současnosti drží dominantní 64% podíl v tomto specializovaném segmentu. Obsluhuje retailové i firemní klienty, včetně obcí a škol. Během 30 let působení v České republice D.A.S. vyřešila téměř 350 tisíc právních případů. V roce 2024 dosáhlo její předepsané pojistné částky ve výši 472 milionů korun.

Posiluje i skupina Direct

Rovněž ve stejný den 5. listopadu rozšířila společnost Direct Investments ze skupiny Direct Group své aktivity v oblasti investic. V rámci dalšího strategického kroku získává firmu Asset Management Investiční společnost, která postupně umožní rozšířit portfolio služeb nabízených klientům v investičním pilíři skupiny. Akvizice nyní podléhá schválení regulátorem.

Zároveň Direct Investments posiluje tým vedení, přičemž investiční pilíř nově vede dlouholetý partner skupiny Direct Robert Dohnal. Ten do přináší zkušenosti z investičního bankovnictví, private equity, corporate finance a finančního řízení.

„Jsme přesvědčeni, že i investování může být jednoduché, rychlé, srozumitelné a přátelské. Na základě poptávky klientů budujeme investiční pilíř, který nabídne lidem kompletní služby od digitálního investování až po správu majetku. Akvizice investiční společnosti je pro nás logickým krokem k tomu, abychom rostli zdravě a dlouhodobě,“ říká zakladatel a CEO Direct Group Pavel Řehák s tím, že akvizice navazuje na úspěšné rozšíření portfolia Direct Investments o online platformu Fondee, která nyní nabízí možnost investovat do ETF, a o Direct Wealth Care, která zajišťuje individuální správu majetku a investic. Společně pečují o 30 tisíc klientů.

Krátce

  • 7. 11.  Logio má nové vedení, CEO se stal Oto Hausmann, na pozici CFO nastoupil Petr Marzin

    Konzultačně-technologická firma Logio mění po intenzivním růstu v posledních letech své nejvyšší vedení. Od října přebírá pozici CEO Oto Hausmann, který dosud působil jako COO. Od září se zároveň novým finančním ředitelem stal Petr Marzin, který do společnosti přišel z finančního startupu Symfio. Dosavadní generální ředitel Marek Šucha se přesouvá do představenstva a jako jeden z pěti spolumajitelů Logio nadále zůstává aktivní ve vlastnické struktuře.

    Firma chce dlouhodobě rozvíjet kvalitu a pozici svých služeb nejen ve střední Evropě, ale zároveň pracuje na rozběhu prodeje ve Španělsku a postupně i na dalších trzích. Pětice spolumajitelů Logio, sdružených ve skupině Patero, bude i nadále s vedením firmy udávat směr, podporovat inovace a strategické směřování rozvoje firmy.

    Marek Šucha, který doposud Logio jako CEO vedl, k tomu dodává: „V Patero se nyní více zaměřujeme na řízení a rozvoj všech svých dalších investic a současně na budování nových projektů. Logio dospělo a nyní je na dlouhodobě, systematicky budovaném týmu, aby hýbal firmou dopředu. Ale jsme tady jako aktivní majitelé, kteří se těší na další podporování firmy, zákazníků i zaměstnanců.“

  • 6. 11.  Sazby ČNB zůstávají nepřekvapivě beze změny

    Česká národní banka na dnešním zasedání v souladu s očekáváními ponechala úrokové sazby opět beze změny. Základní repo sazba tak nadále zůstává na 3,5 %, kam se dostala po posledním květnovém snížení. Bankovní rada přitom ve svých prohlášeních pokračuje ve zdůrazňování proinflačních rizik, jako jsou zvýšený růst cen služeb a rychlý růst cen nemovitostí. Centrální bankéři v čele guvernérem Michlem rovněž dlouhodobě upozorňují na rizika spojená s expanzivní fiskální politikou. Nyní, kdy prohlášení pravděpodobné nové vlády indikují navýšení výdajů do ekonomiky, a tedy i riziko více expanzivní fiskální politiky nabývá reálných rozměrů, by tedy obezřetnost ČNB měla být o to větší.

    „V důsledku toho tak již v naší nové prognóze neočekáváme další snížení úrokových sazeb ČNB. Základní repo sazba by podle nás měla po delší dobu zůstat na současných 3,5 %. Důvodem je právě předpokládaná fiskální expanze, která by na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu let 2026 a 2027, mohla proměnit trend vývoje ekonomiky i inflace. Ekonomika by sice rostla rychleji, inflace by se ale po poklesu pod 2 % v roce 2026, který předpovídáme hlavně vlivem levnějších energií, následně v důsledku vyšší vládních výdajů zřejmě vrátila nad dvouprocentní cíl centrální banky,“ říká analytik Komerční banky Martin Gürtler.

    Ten větší pravděpodobnost z hlediska dalšího pohybu úrokových sazeb stále přisuzuje jejich snížení než zvýšení. Kolem přelomu roku, kdy by mělo dojít ke vzniku nové vlády a schválení státního rozpočtu na rok 2026, by tak mělo být jasné, zda se výhled více expanzivní fiskální politiky naplňuje. „Pokud by k tomu nedošlo, je možné, že dezinflační tendence ekonomiky v příštím roce přetrvají a centrální banka bude v důsledku toho muset úrokové sazby dále snížit,“ uzavírá Gürtler.

  • 6. 11.  Cleevio jde naplno do AI, do vedení firmy se proto vrací zakladatelé

    Společnost Cleevio sází vše na AI, zároveň se mění na holdingovou skupinu. Do čela nově vzniklé Cleevio Group se vrací původní zakladatelé Lukáš Stibor a Jan Částek. Cleevio Group kromě IT firmy Cleevio sdružuje také web3 vývojáře CleevioX, Cleevio Labs zaměřené na služby AI agentů a nově spuštěnou platformu Surprizz.ai. Klientům nabízí různé formy pomoci s jejich AI transformací.

    „AI je největší byznysová příležitost za posledních 23 let, vracíme se, abychom ji využili na maximum. Našim cílem je využít naše know-how v digitalizaci velkých firem a hands-on zkušenosti z budování startupů k úspěšné AI transformaci Cleevia i byznysů našich klientů,“ říká CEO Cleevio Group Lukáš Stibor.

    Stibor založili Cleevio v roce 2007 s Miroslavem Chmelkou a během následující dekády z něj vytvořili globální IT agenturu. V roce 2017 se pak mezi společníky přidal Jan Částek. Mezi značkami, se kterými Cleevio spolupracovalo, jsou mimo jiné Coca-Cola, Volkswagen, Deloitte, O2, Prima nebo třeba McDonald’s. Poslední roky se trojice zakladatelů věnovala zejména spin-off projektům, které svým potenciálem vývojářskou agenturu přerostly, jako je trojice startupů Spendee, Angee a Gamee.

