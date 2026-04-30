CFOtrends

E.ON posiluje top management. Novou šéfkou divize EIS je Lenka Vaněk

redakce
Včera

Sdílet

Lenka Vaněk, nová šéfka divize EIS pro ČR společnosti E.ON
Autor: E.ON (publikováno se svolením)
Společnost E.ON Energy Solutions má novou vedoucí divize Energy Infrastructure Solutions (EIS) pro Českou republiku. Divizi, která se soustředí na budování energetických řešení pro firemní zákazníky, municipality i development, nyní řídí zkušená manažerka z oblasti energetiky a strategického poradenství Lenka Vaněk.

Do E.ONu přichází s bohatými zkušenostmi ze strategických, transformačních i inovačních projektů v energetice a korporátním prostředí. Ve společnosti EY spolupracovala s vrcholovým managementem na strategických a transformačních tématech a vedla pražskou inovační platformu EY wavespace, kde propojovala různé odborné perspektivy a pomáhala proměňovat nápady v reálné projekty.

V posledních letech působila jako ředitelka inovací a dekarbonizace ve společnosti ČEZ ESCO, kde se zaměřovala na rozvoj energetických řešení napříč komoditními i nekomoditními oblastmi a na klíčové strategické projekty v rámci celé skupiny.

Za klíčové považuji budování skutečných, dlouhodobých partnerství se zákazníky. Novou energetiku lze vytvářet jen společně jako integrovaný systém, který je flexibilní, resilientní a dlouhodobě udržitelný. Právě taková energetika má schopnost obstát i v rychle se měnících podmínkách,“ vysvětluje nová šéfka divize EIS Lenka Vaněk.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 30. 4.  Na každých tisíc obyvatel připadá v Česku 55 firem, v Praze to je 191

    Tuzemské firmy dlouhodobě přibývají rychleji než obyvatelé. Zatímco v roce 2019 připadalo na každých tisíc obyvatel 47 firem, loni to bylo 53 a aktuálně již 55. Celorepublikovému průměru se zcela vymyká Praha, kde je koncentrace firem a podnikatelů výrazně vyšší než v ostatních krajích. Vyplývá to z dat Dun & Bradstreet.

    Vedle kapitálových firem je patrný i nárůst živnostníků, což může odrážet flexibilnější formy práce i snahu diverzifikovat příjmy. Meziročně se počet podnikatelů – fyzických osob zvýšil ze 183 na 187 na tisíc obyvatel. Růst počtu podnikatelských subjektů na obyvatele zároveň znamená vyšší konkurenční tlak, ale i větší dynamiku domácí ekonomiky. Ve srovnání se společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi počty živnostníků v jednotlivých krajích výrazně lépe kopírují počty obyvatel, nicméně Praha se opět vymyká celorepublikovému průměru s počtem 271.

  • 30. 4.  HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,2 %

    Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. „Meziroční růst HDP o 2,1 % byl výhradně podpořen domácí poptávkou, zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

