Ekonomika šlape i proti větru

Inflace, sazby i koruna zůstanou v centru pozornosti
Přestože průměrná inflace by letos měla dosáhnout 2,1 %, ke konci roku se podle analytiků přiblíží hranici 3 %. Vyšší ceny energií se totiž postupně promítnou i do dalších složek inflace. V roce 2027 by pak průměrná inflace měla vzrůst na 2,6 % a zvýšená zůstane i jádrová inflace, na kterou budou působit robustní domácí poptávka, dopady konfliktu na Blízkém východě i pokračující růst mezd a cen nemovitostí.
Česká národní banka ponechá podle očekávání úrokové sazby beze změny, jejich další zvýšení ale vyloučit nelze. Přestože jádrová inflace zůstane zvýšená, její tempo by už nemělo výrazně zrychlovat a postupně by mělo slábnout také tempo růstu úvěrů, mezd i cen nemovitostí. Výraznější pokles nelze očekávat ani u dlouhodobých tržních sazeb. Krátký konec výnosové křivky by měla držet níže stabilní měnová politika ČNB, zatímco její delší konec zůstane po částečné korekci zvýšený vlivem uvolňování fiskální politiky u nás i v zahraničí.
Relativně stabilní by měla zůstat také koruna. Jejímu výraznějšímu posílení bude ve zbytku letošního roku bránit silnější americký dolar i očekávaná stabilita úrokových sazeb ČNB. V delším horizontu analytici počítají s pozvolným posilováním české měny vůči euru až k úrovni 24 korun za euro, a to díky rychlejšímu růstu české ekonomiky oproti eurozóně.
Co z prognózy plyne pro CFO?
Přestože výhled české ekonomiky zůstává pozitivní, finanční ředitelé by neměli počítat s rychlým návratem k prostředí levných peněz a nízké inflace. Prognóza naznačuje, že firmy budou i nadále fungovat v podmínkách zvýšených nákladových tlaků, zejména kvůli růstu mezd a přetrvávající jádrové inflaci. To bude klást větší důraz na efektivní řízení nákladů i pečlivé plánování investic.
Stejně důležité bude sledovat vývoj úrokových sazeb a kurzu koruny. Česká národní banka podle analytiků zatím nebude mít důvod sazby snižovat, což znamená, že náklady na financování pravděpodobně zůstanou zvýšené. Firmy s významnými exportními nebo importními aktivitami by pak měly počítat i s možností postupného posilování koruny vůči euru v průběhu příštího roku.