Etický hacking pro hledání slabých míst jen necelá pětina firem. Jejich počet navíc klesá

„Upřímně řečeno jsme v souvislosti s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který uvádí do praxe evropskou bezpečnostní směrnici NIS 2, očekávali opačný trend. Ale je možné, že náběhová křivka zájmu o penetrační testy bude pozvolnější,“ říká Adam Paclt, šéf společnosti APPSEC, která se etickým hackingem zabývá poslední dekádu.
Mezi její klienty patří kromě soukromých firem i celá řada veřejných institucí jako Policejní prezidium České republiky, Justiční akademie, Národní muzeum, Čepro, či radnice měst Liberec, Karviná a Chrudim. APPSEC je také dodavatelem moderních bezpečnostních řešení založených na kontinuálním monitoringu chování interních sítí a koncových stanic.
Experti se etického hackingu obávají
Penetrační testy simulují skutečný útok hackera za plného provozu testované firmy nebo instituce. Spolehlivě tak odhalí jakékoli slabiny systému a realizátor testu klientovi o průběhu testování, zjištěných chybách a navrhovaném řešení podá podrobnou zprávu. Testovaná organizace se tak může zaměřit na posílení bezpečnosti konkrétních částí své infrastruktury místo univerzálnějšího a nákladnějšího řešení, které nemusí být tak efektivní.
I když povědomí o etickém hackingu roste, řada především starších IT expertů firem a institucí se ho obává využít. Z průzkumu agentury Ipsos pro APPSEC vyplynulo, že penetrační test využila jen desetina IT manažerů ve věku 54 až 65 let, zatímco u nejmladších ve věku 18 až 26 let šlo téměř o třetinu (30,6 %).
Penetračním testům věří mladí a firmy z větších měst
S etickým hackingem ve vlastní organizaci má zkušenosti skoro čtvrtina mužských IT expertů (23,9 %) oproti osmině žen (11,7 %) na stejných pozicích. Využívání penetračních testů roste s dosaženým vzděláním IT manažerů. Nejčastěji s nimi mají zkušenosti vysokoškolsky vzdělaní experti (26,2 %) a středoškoláci (16,4 %), nejméně ti s dokončeným základním vzděláním (12,2 %).
Testování odolnosti vlastní IT infrastruktury nejvíce využívají organizace z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel (24 %), nejméně z obcí od jednoho do pěti tisíc obyvatel (12,7 %). Z hlediska regionů jasně vede Praha, kde penetrační testy využilo 26 % oslovených firemních IT manažerů, dále Karlovarský kraj (22,9 %) a Plzeňský kraj (21,1 %). Naopak nejmenší zkušenost s penetračními testy mají organizace v Jihomoravském kraji (12,1 %) a Ústeckém kraji (14,1 %).