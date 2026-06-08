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Etický hacking pro hledání slabých míst jen necelá pětina firem. Jejich počet navíc klesá

Jana Chuchvalcová
Včera

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Etický hacking
Autor: APPSEC
Aktivnímu vyhledávání slabých míst ve své interní síti a na zařízeních, která se do ní připojují, se v České republice věnuje stále méně firem. Zatímco v loňském roce se k využívání tzv. penetračních testů přihlásilo 22 % firemních IT expertů, letos to je jen 18 %. Vyplývá to z nové vlny průzkumu agentury Ipsos pro bezpečnostní společnost APPSEC, do které se zapojilo1050 respondentů s rozhodujícími pravomocemi nebo alespoň poradním hlasem v oblasti IT.

„Upřímně řečeno jsme v souvislosti s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který uvádí do praxe evropskou bezpečnostní směrnici NIS 2, očekávali opačný trend. Ale je možné, že náběhová křivka zájmu o penetrační testy bude pozvolnější,“ říká Adam Paclt, šéf společnosti APPSEC, která se etickým hackingem zabývá poslední dekádu.

Mezi její klienty patří kromě soukromých firem i celá řada veřejných institucí jako Policejní prezidium České republiky, Justiční akademie, Národní muzeum, Čepro, či radnice měst Liberec, Karviná a Chrudim. APPSEC je také dodavatelem moderních bezpečnostních řešení založených na kontinuálním monitoringu chování interních sítí a koncových stanic.

Experti se etického hackingu obávají

Penetrační testy simulují skutečný útok hackera za plného provozu testované firmy nebo instituce. Spolehlivě tak odhalí jakékoli slabiny systému a realizátor testu klientovi o průběhu testování, zjištěných chybách a navrhovaném řešení podá podrobnou zprávu. Testovaná organizace se tak může zaměřit na posílení bezpečnosti konkrétních částí své infrastruktury místo univerzálnějšího a nákladnějšího řešení, které nemusí být tak efektivní.

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I když povědomí o etickém hackingu roste, řada především starších IT expertů firem a institucí se ho obává využít. Z průzkumu agentury Ipsos pro APPSEC vyplynulo, že penetrační test využila jen desetina IT manažerů ve věku 54 až 65 let, zatímco u nejmladších ve věku 18 až 26 let šlo téměř o třetinu (30,6 %).

Cyber26

Penetračním testům věří mladí a firmy z větších měst

S etickým hackingem ve vlastní organizaci má zkušenosti skoro čtvrtina mužských IT expertů (23,9 %) oproti osmině žen (11,7 %) na stejných pozicích. Využívání penetračních testů roste s dosaženým vzděláním IT manažerů. Nejčastěji s nimi mají zkušenosti vysokoškolsky vzdělaní experti (26,2 %) a středoškoláci (16,4 %), nejméně ti s dokončeným základním vzděláním (12,2 %).

Testování odolnosti vlastní IT infrastruktury nejvíce využívají organizace z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel (24 %), nejméně z obcí od jednoho do pěti tisíc obyvatel (12,7 %). Z hlediska regionů jasně vede Praha, kde penetrační testy využilo 26 % oslovených firemních IT manažerů, dále Karlovarský kraj (22,9 %) a Plzeňský kraj (21,1 %). Naopak nejmenší zkušenost s penetračními testy mají organizace v Jihomoravském kraji (12,1 %) a Ústeckém kraji (14,1 %).

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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  • 8. 6.  Průmysl táhne automotive, stavebnictví zůstává v dobré kondici

    I v dubnu se tuzemskému průmyslu dařilo, ve srovnání s březnem se celková produkce zvýšila o 1,4 %, meziročně pak o 1,5 %. „Téměř polovina růstu průmyslové výroby jde na vrub automotive, které si jen v tomto měsíci připsal 3,7 % a od začátku roku dokonce více než 4 %. Ve světle skomírajícího evropského automobilového průmyslu jde o velmi dobré výsledky. Ne náhodou je pak Škoda druhou nejprodávanější značkou na unijním trhu,“ uvádí hlavní ekonom Banky Crediats Petr Dufek s tím, že většina dalších průmyslových oborů zůstala v černých číslech.

    Dubnový přírůstek je podle něj nejvyšší za poslední tři měsíce a dává naději, že průmysl navzdory všem komplikacím v zahraničí nesměřuje do recese. I nad ále se však bude muset vypořádávat se slabou evropskou poptávkou, stejně jako s vyššími cenami energií, ať už jde o PHM, elektřinu nebo plyn.

    Také ve stavebnictví pokračoval v dubnu pozitivní trend, kdy se výroba meziročně zvýšila o 7,7 % a od začátku roku pak o rovných 5 %. Dařilo se především pozemnímu stavitelství, a to i zásluhou bytové výstavby. „Na dubnových číslech stavebnictví překvapují především výsledky bytové výstavby, kde došlo k masivnímu nárůstu počtu nově zahájených bytů. Samotné číslo 5 100 bytů výrazně vybočuje z běžných hodnot, takže je zřejmé, že bylo ovlivněno rozjezdem velkých projektů. Tento souběh v čase se pravděpodobně nebude opakovat, takže v dalších měsících budou výsledky spíše opět průměrné,“ uzavírá Dufek.

  • 8. 6.  Nezaměstnanost klesá, ale poněkud neochotně

    Tuzemská registrovaná míra nezaměstnanosti v květnu klesla meziměsíčně o 0,1 procentního bodu a dosáhla 4,8 %. Na úřadech práce bylo evidováno 359 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy o zhruba pět tisíc méně než před měsícem a o 43 tisíc více než před rokem. Vybírat si mohli z 94 tisíc volných pracovních míst, kterých tak bylo zhruba stejně jako před měsícem a o dva tisíce méně než před rokem. Na jedno volné místo připadalo 3,8 uchazeče. Květnový pokles nezaměstnanosti je standardním projevem sezónnosti, nicméně podobně jako v uplynulých měsících, tentokrát byl ale pokles spíše slabší než obvykle.

    „To jasně ukazuje, že ačkoliv nezaměstnanost klesá, trh práce není ve zcela perfektní kondici. Vyšší nezaměstnanost v květnu vykazoval naposledy v roce 2016. Od té doby byla vždy nižší, než je nyní. Na vině je téměř jistě dlouhodobá slabost tuzemského průmyslového sektoru, který již několik let víceméně jen přešlapuje na místě. V náborech zaměstnanců je tak velmi opatrný a v některých případech stavy rovnou snižuje. Podobný průběh očekáváme i ve zbytku letošního roku, přičemž situaci může dále zhoršit narušení dodavatelských řetězců v důsledku války v Íránu,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil s tím, že po loňských 4,4 % letos očekává průměrnou nezaměstnanost na úrovni 4,7 %.

  • 5. 6.  Růst tržeb sice zpomaluje, zásadní problémy na straně poptávky ale neindikuje

    Tržby v maloobchodě se v dubnu reálně meziročně zvýšily o 1,6 %, ovšem meziměsíčně se snížily o 0,9 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 5,3 % a meziměsíčně klesly o 0,3 %.

    Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží, naopak za prodej pohonných hmot a potravin klesly. Nižší tržby jsme zaznamenali také u specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením,“ říká Jana Gotvaldová z ČSÚ.

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