EUDR mělo platit už v prosinci, nakonec se ale firem dotkne později

redakce
Včera

ESG, udržitelnost
Autor: Shutterstock
Evropský parlament schválil roční odklad účinnosti unijního nařízení proti odlesňování (EUDR), které mělo platit od 30. prosince 2025 a které má zajistit, že výrobky prodávané v EU nepocházejí z půdy vykácené nebo degradované v důsledku odlesňování. Odložení reaguje na kritiku některých členských států, včetně Česka, a podnikatelského sektoru, že podmínky nového nařízení nejsou dostatečně vyjasněné. Kvůli tomu firmy i některé úřady tápou, jak s ním mají naložit.

Opětovný odklad dává firmám větší čas na přizpůsobení dodavatelských řetězců novým požadavkům, což jistě ocení, protože legislativa je poměrně komplexní a proces plnění nařízení nebyl zcela jednoznačný,“ komentuje Viktorie Nerpas ze společnosti BDO.

Pravidla pro obchod s komoditami se mění

EUDR totiž zásadním způsobem mění pravidla pro obchod s komoditami a produkty, jejichž výroba může přispívat k odlesňování. Firmy už neuspějí s formálním prohlášením – bude nutné mít detailní přehled o celém dodavatelském řetězci a bude třeba doložit, že produkty nepřispívají k ničení lesů. Klíčem k úspěšnému naplnění pravidel je samozřejmě včasná příprava.

Regulace se vztahuje na sedm hlavních komodit – dobytek, kávu, kakao, kaučuk, palmový olej, soju a dřevo – a na všechny produkty, při jejichž výrobě byla některá z těchto komodit použita. Povinnosti plynoucí z nařízení se týkají jak tzv. hospodářských subjektů (tedy firem, které komodity či produkty uvádějí na trh nebo je vyvážejí), tak obchodníků v dodavatelském řetězci, ať už jde o velké firmy nebo menší prodejce.

Hospodářské subjekty budou muset vypracovat a uložit tzv. prohlášení o náležité péči (due diligence statement), zajistit sledovatelnost produktu včetně přesných geolokačních údajů, provést posouzení rizik a v případě nutnosti přijmout opatření k jejich zmírnění,“ vyjmenovává Nerpas s tím, že bude nezbytné ověřit, že původ suroviny je legální a v souladu s místními zákony.

Obchodníci s větším rozsahem podnikání (nad 250 zaměstnanců nebo obrat nad 50 milionů eur) budou mít stejné povinnosti jako hospodářské subjekty. U menších podniků a drobných prodejců jsou požadavky méně přísné – stačí, když uchovávají informace o svých dodavatelích a odběratelích po dobu pěti let.

Praktický příklad

Představme si firmu A, která doveze zelenou kávu z Brazílie do přístavu v německém Hamburku – jde o moment, kdy se káva poprvé objeví na trhu EU. Firma A je hospodářský subjekt a musí provést due diligence: ověřit původ kávy, geolokovat plantáže, potvrdit, že při pěstování nedošlo k odlesnění, a nahrát prohlášení do systému EU,“ uvádí příklad Nerpas.

Pokud firma B, třeba pražírna kávy v Německu s více než 250 zaměstnanci, nakoupí tuto kávu, upraží ji a dále prodává do supermarketů, má jako velký obchodník stejné povinnosti jako firma A. Menší prodejce C, třeba supermarket v Česku, který praženou kávu nabízí koncovým zákazníkům, je v roli obchodníka a musí uchovávat informace o dodavatelích a odběratelích.

Jak se připravit

Základem je, aby firmy pečlivě zmapovaly, zda některé jejich produkty nespadají pod EUDR. Následně musí shromáždit geolokační a právní doklady o původu, nastavit interní systém sledovatelnosti, provést posouzení rizik a připravit opatření k jejich zmírnění. Je třeba zavést interní směrnice, checklisty a zajistit školení zaměstnanců, kteří budou odpovědní za compliance.

Firmy musí být připravené dříve, než dorazí první zásilky do EU. Jen tak se vyhnou komplikacím a případným sankcím a zajistí, že jejich dodavatelský řetězec bude transparentní,“ doporučuje Nerpas. Povinnost doložit původ, geolokaci a průběh auditu se netýká pouze primárních komodit, vztahuje se i na hotové produkty. „Pokuty za nedodržení pravidel mohou dosáhnout až čtyř procent z ročního obratu v EU, což je motivace, aby firmy nové požadavky nepodcenily,“ uzavírá Nerpas.

Krátce

  • 2. 12.  Jan Navrátil míří z Globusu do Košíku. Zaměří se hlavně na privátky a klíčová partnerství

    Novým obchodním ředitelem Košíku.cz se stal Jan Navrátil, který přichází s dlouholetou zkušeností z kamenného retailu i FMCG. Jeho nástupem Košík rozdělí oddělení Sales & Operations na dva samostatné týmy. Tomáš Anděl se nově zaměří výhradně na provoz, zatímco Navrátil má posílit privátní značky, rozvíjet strategická partnerství, například s Makrem, a lépe pochopit měnící se chování českých zákazníků. Cílem je také snazší propojení lokálních farmářů a maloproducentů se zákazníky v jednotlivých regionech, včetně expresního doručení.

    Svoji klíčovou zkušenost získal Navrátil v Globusu, kde strávil 16 let a postupně se z produktového manažera stal na dva roky i jednatelem. Opačnou, dodavatelskou perspektivu poté získal v české pobočce společnosti Borgy, kterou jako ředitel provedl restrukturalizací. Jejím vyvrcholením bylo mimo jiné zajištění licenční smlouvy pro výrobu spotřební elektroniky značky Bosch.

    „Trh je jiný než před covidem a spoustu cest budeme muset prošlapat znova. Je to ale příjemná výzva, i díky tomu, jaké nové možnosti se otevírají třeba na úrovni práce s daty,“ říká Navrátil. Dodává, že právě na datovou analytiku se chce se svým týmem opřít při práci se sortimentem i cenotvorbou. Na Košíku se tak bude objevovat více sezonních produktů, přibude řada specializovaných položek a postupně se rozšíří i portfolio privátních značek, které se mají podle Navrátila „formovat“ na základě chování zákazníků.

  • 1. 12.  PMI lepší než minule, avšak rozhodně ne pozitivní

    Index nákupních manažerů se v listopadu mírně zlepšil ze 47,2 bohu na 48, ale dál zůstává v negativním teritoriu pod hranicí 50 bodů. „Příčina je jednoduchá, její řešení složité. Jde totiž stále o slabé zakázky, takže ani mírné zvýšení zahraniční poptávky nedokázalo zvrátit jejich dosavadní negativní trend a zlepšit vyhlídky celého odvětví. Firmy na slabou poptávku logicky reagují omezováním zásob a zaměstnanosti, aby si trochu uvolnily ruce z pohledu nákladů,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a dodává, že to dělají už řadu měsíců stejně, nicméně už tak optimisticky nehledí do budoucna. Vlastně se víra v budoucnost po čase konečně potkala s objednávkami.

    Průmysl podle něj dál přešlapuje na místě pod tlakem slabých zakázek, logistických problémů v oblasti automotive a elektrotechniky a všeobecně klesající konkurenceschopnosti. Nadějně zatím nevypadá ani slibovaná fiskální expanze v Německu, které se uchyluje ke zvýhodňování vlastních výrobců cestou dotací cen elektřiny. Oživení v našem největším odvětví se tak odkládá pravděpodobně do druhé poloviny příštího roku.

    Je otázkou, zda firmy získají určitou výhodu z pohledu cen energií nebo budou pod tlakem zvýhodněných německých konkurentů. Průmysl bude zatím v každém případě dál propouštět a rozšiřovat tak řady nezaměstnaných v Česku,“ uzavírá Dufek.

  • 1. 12.  Michaela Peštová posiluje tým Cushman & Wakefield v oblasti pronájmu obchodních center

    Do týmu pronájmu maloobchodních nemovitostí realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield v České republice nastoupila Michaela Peštová na pozici Associate se zaměřením na pronájem obchodních center. Přináší bohaté zkušenosti ze společností Unibail-Rodamco-Westfield, Tesco a Cushman & Wakefield, kde se věnovala pronájmu a provoznímu řízení předních retailových projektů. Michaela je držitelkou titulu MBA v oboru Business Management na Business Institut EDU.

    V Cushman & Wakefield se zaměří na klíčový projekt Dornych v Brně, který realizuje společnost Crestyl. Díky své zkušenosti s jednáním s nájemci, strategickým pronájmem a hlubokým znalostem retailového trhu bude cenným přínosem pro tento prémiový multifunkční projekt.

Další krátké zprávy

