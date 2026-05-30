Evropa má vyšší podíl žen v manažerských pozicích, než je světový průměr

redakce
30. 5. 2026

Autor: Depositphotos
Ženy v evropských firmách zastávají 36 % manažerských pozic, o šest procentních bodů více než činí globální průměr. Vyšší zastoupení žen v managementu má pouze Severní Amerika, kde jich je 39 %. Vyplývá to z dat reportu Synesgy Global Observatory 2026, který vychází z analýzy více než 525 000 firem ze 181 zemí a teritorií.

Data ukazují, že právě v sociální oblasti, konkrétně v zastoupení žen na pracovních pozicích, má Evropa spolu se Severní Amerikou oproti zbytku světa největší náskok. V ostatních sledovaných ESG ukazatelích včetně environmentálních opatření, politik proti dětské práci a většiny certifikací, se Evropa od globálního průměru liší minimálně.

Synesgy Global Observatory 2026 je třetí vydání analytické zprávy založené na datech databáze Synesgy z ledna 2026. Studie kombinuje hodnocení ESG výkonnosti firem získaného prostřednictvím dotazníku Synesgy s databází obchodních informací CRIF. Výsledky vyjadřuje pomocí ESG skóre od A do E, kde A představuje nejvyšší a E nejnižší úroveň udržitelnosti.

Podle studie mají ženy v Evropě vyšší zastoupení také v manuálních profesích. Tvoří 28 % všech zaměstnanců, celosvětový průměr je 23 %. Kancelářské pozice v evropských společnostech zastává 46 % žen, což odpovídá globálnímu průměru.

V ČR se reporting týká desítek firem

ESG reporting zavedla směrnice EU CSRD, která se postupně promítla také do české legislativy. Později ji upravil legislativní balíček změn Omnibus I., který pravidla pro řadu firem zmírnil.

Od roku 2024, kdy začala směrnice platit, měly povinnost reportovat nefinanční informace velké společnosti kotované na burze s více než 500 zaměstnanci, například Škoda Auto, ČEZ, Kofola a samozřejmě také banky.

V další fázi se tato povinnost měla původně vztahovat i na společnosti s více než 250 zaměstnanci, které by zároveň překračovaly stanovená finanční kritéria. Po přijetí balíčku Omnibus I. ale povinnost reportovat odpadla přibližně pro 90 % těchto firem a podle nových kritérií, tedy 1000 zaměstnanců a obratu 450 milionů eur, se nyní v Česku vztahuje pouze na nižší desítky firem.

„Praxe nicméně už teď ukazuje, že řada firem dál reportuje dobrovolně nebo se na reporting připravuje. Jejich motivace není regulatorní, ale byznysová – požadují to jejich potenciální i stávající zákazníci, ptají se na to úvěrující banky či investoři a zajímá to i zaměstnance a další aktéry,“ vysvětluje Marie Zemanová, místopředsedkyně představenstva Asociace udržitelného podnikání.

Třetina evropských firem snižuje dopady na životní prostředí

V environmentální části 31 % evropských firem uvádí, že již realizuje opatření ke snížení dopadu své činnosti na životní prostředí, což je stejný podíl jako globální průměr. 28 % firem v Evropě i celosvětově tato opatření teprve plánuje a 41 % je zatím nemá.

Podobné výsledky vykazuje i oblast politik týkajících se lidských práv a dětské práce. Formální politiku v této oblasti nemá 72 % evropských firem oproti 71 % globálně. 21 % evropských společností má interní politiku a dalších 7 % ji má a zároveň zveřejňuje na webových stránkách, což odpovídá světovému průměru. Z evropských firem, s jejichž daty analýza pracuje, má 93 % nejvýše 50 zaměstnanců a 90 % společností spadá do kategorie podniků s ročními tržbami do 10 milionů eur.

„Evropa je v současnosti lídrem v oblasti sustainability reportingu. Přispívá k tomu i regulatorní rámec EU. Členské státy by měly do března 2027 převést do národní legislativy úpravy směrnice CSRD, která stanovuje pravidla pro vykazování informací o udržitelnosti firem. První reporty by podle nového rámce měly firmy zveřejnit v roce 2028. Dopad směrnice však přesahuje hranice Evropské unie, protože pravidla se budou týkat i řady firem z nečlenských států, které jsou aktivní na společném trhu. Více než 80 % firem zahrnutých v databázi Synesgy pochází z Evropy,“ říká Jan Medelský, Business Information & ESG Specialist CRIF – Czech Credit Bureau.

Report Synesgy Global Observatory 2026 ukazuje, že certifikované firmy podle analýz CRIF vykazují o 55 % nižší riziko v obchodních vztazích. Tyto společnosti mají také lepší platební morálku. Průměrné zpoždění jejich plateb dosahuje 8,9 dne, zatímco u necertifikovaných firem činí 17,4 dne, tedy téměř dvojnásobek.

Součástí přínosu Synesgy je nejen samotná ESG certifikace, ale i praktické nástroje pro její využití v každodenním byznysu. Firmy mohou své výsledky automaticky shrnout prostřednictvím Synesgy Smart Reportu nebo mít ESG report v aplikaci MySynesgy a sdílet jej přes QR kód. Výsledky pak mohou využít jak v komunikaci s investory a finančními institucemi, tak směrem k veřejnosti.

Krátce

  • 31. 5.  Česká ekonomika přibrzdila

    Podle zpřesněného odhadu ČSÚ si česká ekonomika vedla v prvním čtvrtletí o něco málo lépe, než naznačoval předběžný odhad. Změna je to ovšem jen symbolická, a tak na místo 2,1 % si připisuje růst o 2,2 %. Mezikvartální růst o 0,2 % se tentokrát nemění. Meziroční růst byl podpořen zejména vyššími výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní vliv měla změna stavu zásob a saldo zahraničního obchodu.

    Na konci února sice začal konflikt v Perském zálivu, jeho dopad na českou ekonomiku se ale díky zásobám ve skladech i na cestě omezil pouze na ceny energií, především pak pohonných hmot. Prudké zdražení PHM a vyšší spotové ceny elektřiny a plynu v březnu už firmy pocítily, ale faktický dopad konfliktu na HDP byl ještě velmi limitovaný.

    Výsledky druhého kvartálu už budou válkou v Zálivu ovlivněny podstatně více. Přesto by se ekonomika mohla udržet v černých číslech s růstem okolo 2 %. Za celý rok by ovšem 2% růst bylo možné považovat za velký úspěch, zvlášť s ohledem na mizérii německého hospodářství,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 28. 5.  Klesá podíl firem inovujících své výrobky a služby

    V letech 2022 až 2024 inovovalo v Česku své produkty nebo procesy 43 % podniků s deseti a více zaměstnanci. V roce 2024 tyto firmy na inovační aktivity vynaložily 221 miliard korun, což představovalo 2,5 % z jejich tržeb. Za inovované výrobky a služby ve stejném roce utržily 1,4 bilionu korun, tedy necelou čtvrtinu ze svých celkových tržeb.

    Firmy se v rámci svých inovačních aktivit více soustředily na inovace podnikových procesů, které v letech 2022 2024 zavedlo 38 % podniků. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh uvedlo 24 % podniků, což představuje nejnižší podíl za posledních deset let,“ uvedl Marek Štampach z ČSÚ s tím, že s vysokými školami či veřejnými výzkumnými organizacemi spolupracovalo při vývoji nových produktů 14 % produktově inovujících podniků a pouze 2 % si u těchto institucí vývoj zadala.

  • 25. 5.  Celková důvěra v ekonomiku se snížila

    Souhrnný indikátor důvěry se v květnu meziměsíčně snížil o 1,6 bodu na hodnotu 99,7, a to při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 99,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,6 bodu na úroveň 103,4.

    „K poklesu podnikatelské důvěry v květnu přispěla zejména nižší očekávání tempa růstu výrobní činnosti u podnikatelů v průmyslu a výrazně horší hodnocení celkové ekonomické situace v obchodě,“ uvedl Jiří Obst z ČSÚ s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila podruhé v řadě. Naposledy byla nižší loni v srpnu. Mezi spotřebiteli přetrvávají obavy ze zhoršení celkové hospodářské situace doprovázené zhoršujícím se hodnocením jejich stávající finanční situace.

