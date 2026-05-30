Evropa má vyšší podíl žen v manažerských pozicích, než je světový průměr

Data ukazují, že právě v sociální oblasti, konkrétně v zastoupení žen na pracovních pozicích, má Evropa spolu se Severní Amerikou oproti zbytku světa největší náskok. V ostatních sledovaných ESG ukazatelích včetně environmentálních opatření, politik proti dětské práci a většiny certifikací, se Evropa od globálního průměru liší minimálně.
Synesgy Global Observatory 2026 je třetí vydání analytické zprávy založené na datech databáze Synesgy z ledna 2026. Studie kombinuje hodnocení ESG výkonnosti firem získaného prostřednictvím dotazníku Synesgy s databází obchodních informací CRIF. Výsledky vyjadřuje pomocí ESG skóre od A do E, kde A představuje nejvyšší a E nejnižší úroveň udržitelnosti.
Podle studie mají ženy v Evropě vyšší zastoupení také v manuálních profesích. Tvoří 28 % všech zaměstnanců, celosvětový průměr je 23 %. Kancelářské pozice v evropských společnostech zastává 46 % žen, což odpovídá globálnímu průměru.
V ČR se reporting týká desítek firem
ESG reporting zavedla směrnice EU CSRD, která se postupně promítla také do české legislativy. Později ji upravil legislativní balíček změn Omnibus I., který pravidla pro řadu firem zmírnil.
Od roku 2024, kdy začala směrnice platit, měly povinnost reportovat nefinanční informace velké společnosti kotované na burze s více než 500 zaměstnanci, například Škoda Auto, ČEZ, Kofola a samozřejmě také banky.
V další fázi se tato povinnost měla původně vztahovat i na společnosti s více než 250 zaměstnanci, které by zároveň překračovaly stanovená finanční kritéria. Po přijetí balíčku Omnibus I. ale povinnost reportovat odpadla přibližně pro 90 % těchto firem a podle nových kritérií, tedy 1000 zaměstnanců a obratu 450 milionů eur, se nyní v Česku vztahuje pouze na nižší desítky firem.
„Praxe nicméně už teď ukazuje, že řada firem dál reportuje dobrovolně nebo se na reporting připravuje. Jejich motivace není regulatorní, ale byznysová – požadují to jejich potenciální i stávající zákazníci, ptají se na to úvěrující banky či investoři a zajímá to i zaměstnance a další aktéry,“ vysvětluje Marie Zemanová, místopředsedkyně představenstva Asociace udržitelného podnikání.
Třetina evropských firem snižuje dopady na životní prostředí
V environmentální části 31 % evropských firem uvádí, že již realizuje opatření ke snížení dopadu své činnosti na životní prostředí, což je stejný podíl jako globální průměr. 28 % firem v Evropě i celosvětově tato opatření teprve plánuje a 41 % je zatím nemá.
Podobné výsledky vykazuje i oblast politik týkajících se lidských práv a dětské práce. Formální politiku v této oblasti nemá 72 % evropských firem oproti 71 % globálně. 21 % evropských společností má interní politiku a dalších 7 % ji má a zároveň zveřejňuje na webových stránkách, což odpovídá světovému průměru. Z evropských firem, s jejichž daty analýza pracuje, má 93 % nejvýše 50 zaměstnanců a 90 % společností spadá do kategorie podniků s ročními tržbami do 10 milionů eur.
„Evropa je v současnosti lídrem v oblasti sustainability reportingu. Přispívá k tomu i regulatorní rámec EU. Členské státy by měly do března 2027 převést do národní legislativy úpravy směrnice CSRD, která stanovuje pravidla pro vykazování informací o udržitelnosti firem. První reporty by podle nového rámce měly firmy zveřejnit v roce 2028. Dopad směrnice však přesahuje hranice Evropské unie, protože pravidla se budou týkat i řady firem z nečlenských států, které jsou aktivní na společném trhu. Více než 80 % firem zahrnutých v databázi Synesgy pochází z Evropy,“ říká Jan Medelský, Business Information & ESG Specialist CRIF – Czech Credit Bureau.
Report Synesgy Global Observatory 2026 ukazuje, že certifikované firmy podle analýz CRIF vykazují o 55 % nižší riziko v obchodních vztazích. Tyto společnosti mají také lepší platební morálku. Průměrné zpoždění jejich plateb dosahuje 8,9 dne, zatímco u necertifikovaných firem činí 17,4 dne, tedy téměř dvojnásobek.
Report Synesgy Global Observatory 2026 ukazuje, že certifikované firmy podle analýz CRIF vykazují o 55 % nižší riziko v obchodních vztazích. Tyto společnosti mají také lepší platební morálku. Průměrné zpoždění jejich plateb dosahuje 8,9 dne, zatímco u necertifikovaných firem činí 17,4 dne, tedy téměř dvojnásobek.