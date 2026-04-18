Evropská unie rozšiřuje regulaci AI

Jana Chuchvalcová
Včera

Autor: Depositphotos
Jednou z nejzásadnějších změn v oblasti regulace AI budou nová pravidla transparentnosti, která vstoupí v účinnost 2. srpna 2026. Zavádějí povinnost jakýkoliv AI obsah označit, informovat o deepfakes a upozornit uživatele, pokud komunikuje s umělou inteligencí. Cílem opatření, která reagují na bouřlivý rozvoj umělé inteligence a rostoucí obavy z jejího zneužití, je omezit šíření manipulativního či klamavého obsahu, zvýšit důvěru v digitální prostředí a chránit uživatele.

Nová pravidla se týkají především generativní umělé inteligence, tedy systémů, které vytvářejí texty, obrázky, audio nebo video obsah. Mají zajistit, aby bylo jasně rozpoznatelné, kdy byl obsah vytvořen člověkem a kdy algoritmem. 

„AI dokáže vytvořit obsah, který je od reality téměř nerozpoznatelný. Regulace proto zavádí jednoduchý princip – lidé mají právo vědět, kdy byl obsah vytvořen umělou inteligencí nebo kdy komunikují s AI namísto člověka,“ uvádí Jana Vorlíček Soukupová z advokátní kanceláře Dentons.

Technické označení je klíčové

Podle nových pravidel musí poskytovatelé AI systémů (například OpenAI) zajistit, aby veškeré výstupy – texty, obrázky, audio nebo video – obsahovaly strojově čitelné označení, že byly vytvořeny či upraveny umělou inteligencí. Typicky půjde o metadata, digitální vodoznaky, kryptografické značky nebo jiné technické identifikátory, vložené přímo do souboru. Technické označení je přitom klíčové. Umožní, aby sociální sítě, vyhledávače a nástroje pro ověřování obsahu, média i další digitální platformy automaticky rozpoznaly, že byl obsah vytvořen umělou inteligencí.

AI mění strukturu firem a organizace práce. Nastupují takzvané Tiny teams Přečtěte si také:

AI mění strukturu firem a organizace práce. Nastupují takzvané Tiny teams

Vedle technického označování bude od srpna 2026 zavedena také povinnost viditelného označení výstupů pro koncové uživatele. Některým subjektům zavádějícím AI systémy vzniká povinnost tyto výstupy řádně, jasně a rozpoznatelně označit. Platí to zvlášť pro takzvané deepfakes, napodobeniny skutečných osob či událostí vytvořené umělou inteligencí, stejně jako pro obsah určený k informování veřejnosti.

Pravidla, jak obsah označit, se v současné době finalizují, lze však očekávat, že půjde o vizuální ikony, textová označení, slovní upozornění, případně o sdělení v titulcích,“ dodává Vorlíček Soukupová.

Další změna se dotkne interaktivních systémů, jako jsou chatboti či virtuální asistenti. Pokud člověk s AI systémem komunikuje, musí na to být hned při první interakci jasně upozorněn. „Transparentnost je základní podmínkou důvěry v digitálním prostředí. Uživatel by se nikdy neměl ocitnout v situaci, kdy si myslí, že komunikuje s člověkem, ale odpovídá mu algoritmus,“ dodává Vorlíček Soukupová.

Technické standardy pro označování AI obsahu

Povinnost transparentnosti ukládá vývojářům, dodavatelům a provozovatelům AI systémů článek 50 nařízení Evropské unie o umělé inteligenci (AI Act), přijatého v roce 2024. Pravidla pro detekci a identifikaci AI generovaného obsahu včetně deepfakes a komunikace s chatboty vstoupí v účinnost počátkem srpna 2026. Evropská komise proto připravuje Kodex správné praxe pro transparentnost obsahu generovaného umělou inteligencí, který má pomoci tyto povinnosti prakticky naplnit a definitivně má být představen v červnu 2026.

Druhý návrh kodexu, zveřejněný v polovině března, definuje mimo jiné technické standardy pro označování AI obsahu, jako jsou metadata nebo digitální vodoznaky. Kodex má dvě části. První obsahuje pravidla pro poskytovatele AI systémů týkající se detekce a označování AI generovaného obsahu. Ve druhé části jsou pak pokyny pro označování deepfaků adresované subjektům zavádějící AI systémy.

AI vstupuje do právní agendy firem. Pomáhá s orientací v zákonech i kontrolou smluv Přečtěte si také:

AI vstupuje do právní agendy firem. Pomáhá s orientací v zákonech i kontrolou smluv

Jedním ze základních principů kodexu je vícevrstvé označování AI generovaného obsahu pro poskytovatele AI systémů, tedy používání více technik dohromady. Kromě toho by poskytovatelé měli uživatelům dát k dispozici nástroje pro detekci AI generovaného nebo manipulovaného obsahu. Pro označovaní deepfake obsahu pak kodex navrhuje zavedení „AI“ ikony.

Jana Chuchvalcová

Mohlo by vás zajímat

  • 17. 4.  Otevřený Hormuz pomohl ropě, S&P500 opět na maximech

    Otevření Hormuzského průlivu znamená pokles ropy pod 90 dolarů za barel. Akciové trhy slušně rostou a index S&P500 opět dosáhl na nové maximum. Důvodem je příměří, a to nejen na frontě USA vs. Irán ale také mezi Izraelem a Libanonem.

  • 17. 4.  Závislost EU na Číně narůstá

    Deficit zahraničního obchodu EU s Čínou dosáhl vloni nového rekordu 360 miliard eur. Za posledních dvacet let tak vzrostl čtyřnásobně. Jak je vidět, zatímco evropští exportéři se z čínského trhu stahují nebo jsou přímo vytlačováni tamní konkurencí, čínské firmy na evropský trh jasně cílí. Tento trend navíc zesílil v době, kdy propukla obchodní válka mezi USA a Čínou, pro kterou se evropský trh stal ještě atraktivnější alternativou. Asi nejviditelnějším příkladem se v tomto směru staly elektromobily.

    Čína už dávno není pro EU dodavatelem levných triček. Stačí se podívat na největší obchodní artikly a hned vidíme, že jejich největší část představují kromě elektroniky elektrická a energetická zařízení. Třetím v pořadí jsou s velkým odstupem organické chemikálie,“ komentuje aktuální čísla Eurostatu hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a dodává, že země EU z Číny také dováží to, co dříve vyráběly samy.

    Výsledky obchodu mezi EU a Čínou jsou tak podle něj potvrzením vytrácející se konkurenceschopnosti firem z Unie, které čelí rostoucí konkurenci nejen na čínském trhu, ale i na tom domácím. „EU jak je vidět se na čínských firmách stává rok od roku stále závislejší i v oborech s vysokou přidanou hodnotou. To není zrovna povzbudivá statistika,“ uzavírá Dufek.

  • 16. 4.  Tuzemská inflace je druhá nejnižší v EU

    Konflikt na Blízkém východě zvyšuje inflační tlaky v evropské ekonomice. V březnu vzrostla inflace v EU z meziročních 2,1 % na 2,8 %, v eurozóně se spotřebitelské ceny zvýšily o 2,6 %. Hlavním důvodem rychlejšího růstu cen jsou dražší energie, zejména pohonné hmoty, které odrážejí vývoj na globálním ropném trhu a mimořádný výpadek dodávek v důsledku blokády Hormuzského průlivu.

    V Česku dosáhla březnová inflace 1,5 % a byla druhá nejnižší z celé EU. Hlavním důvodem je zlevnění elektřiny v důsledku přenesení poplatků za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, které spolu s nižšími cenami potravin tlumí dopad dražších pohonných hmot. Již v dubnu však počítáme s dalším růstem cenových tlaků, které pravděpodobně zvýší tuzemskou inflaci nad dvouprocentní cíl České národní banky,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

    Na stejné úrovni 1,5 % skončila v březnu inflace také ve Švédsku a na Kypru, zatímco nejnižší byla v Dánsku (1,0 %). Naopak nejvyšší cenové tlaky zůstávají v Rumunsku, kde došlo ke zvýšení spotřebitelských cen o 9 %. O poznání mírnější ale stále silné inflační tlaky panují v Chorvatsku (4,6 %) a Litvě (4,4 %). Slovenská inflace činila v březnu stále vysokých 3,7 %.

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Konec plošného skenování konverzací?

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům