Evropské fúze a akvizice klesly téměř o 20 %. V Česku se uskutečnilo 17 transakcí, největší byl nákup Hiltonu

Včera

akvizice, fúze, spolupráce
Autor: Shutterstock
Aktivita na evropském trhu fúzí a akvizic se v prvním čtvrtletí letošního roku zpomalila, a to navzdory příznivým ekonomickým podmínkám. Nejistota spojená s kroky nové americké administrativy Donalda Trumpa vedla k dočasné zdrženlivosti investorů při finalizaci transakcí a vyústila v opatrné vyčkávání na stabilizaci tržního prostředí.

Počet transakcí se má ve druhém čtvrtletí letošního roku přiblížit spíše pesimistickému scénáři, konkrétně 2 499 transakcím, predikuje Deloitte M&A Index. Při zachování standardních podmínek by přitom M&A Index očekával mírný nárůst oznámených transakcí na 2 916. Čeká nás v součtu krátkodobý pokles,“ očekávají analytici Deloitte

Propad aktivity

V prvním čtvrtletí došlo k poklesu počtu transakcí z 3 328 na 2841, což představuje propad aktivity o 17 %. Souhrnná hodnota uskutečněných obchodů za posledních 12 měsíců rovněž klesla – konkrétně z původních 685 na 670 miliard dolarů.

Predikce a reálný stav počtu transakcí podle Deloitte M&A Indexu

Autor: Deloitte (publikováno se svolením)

„Obnovený ekonomický růst se zatím výrazně nepromítl do aktivity na trhu fúzí a akvizic. Aktuální nejistota a zdrženlivost firem brzdí rozhodování o transakcích. Po uklidnění situace však očekáváme obnovení zájmu a postupné oživení na M&A trhu,” říká Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte.

Odklad strategických rozhodnutí

V prvním čtvrtletí roku 2025 se podle Capital IQ v České republice uskutečnilo 17 transakcí. Všechny velké transakce byly oznámeny již v lednu, přičmž šlo o tři realitní akvizice, kde skupina PPF Real Estate získala největší český hotel Hilton Prague, fond CCM získal 25% podíl v obchodním centru Černý most a fond Max Realitní koupil dvě obchodně-administrativní centra Flora a Myslbek. 

Cyber25 Early

Zbylé měsíce se nesly ve znamení malých a středních fúzí a akvizic. Například britský Orbian získal fintech start-up Roger specializující se na profinancování faktur. Nakupovala i zdravotní skupina Penta Hospitals, která získala dva poskytovatele prémiových, pracovně lékařských a ambulantních zdravotnických služeb – TeamPrevent-Santé a Santé Group.

Hodnota transakcí

Autor: Deloitte (publikováno se svolením)

„Po loňském oživení aktivity na trhu fúzí a akvizic pozorujeme změny ve struktuře trhu. Nejistota spojená s úvodními kroky americké administrativy přinutila mnoho větších firem k opatrnosti a odložení strategických rozhodnutí. Zatímco zájem o akvizice menších a středních podniků přetrval, u velkých společností zájem trhu po úvodní vyčkávací fázi opět nabírá na obrátkách. Přesto ve druhém čtvrtletí očekáváme v součtu krátkodobý pokles,“ doplňuje Jan Vomáčka, partner oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte.

