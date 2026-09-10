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Factoring drží české podniky v kondici. Roste objem i význam exportního financování

redakce
10. 9. 2026

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factoring
Autor: Shutterstock
Factoring potvrzuje svou roli jako stabilní a rychle dostupný zdroj financování, který firmám pomáhá řídit cash-flow, zrychlovat obrat kapitálu a zvládat období vyšší ekonomické nejistoty. Dokládají to i čísla za první pololetí, kdy factoringové společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci a Asociaci factoringových společností zaznamenaly. Podniky jim postoupily pohledávky v celkové hodnotě 172 miliard korun, což je o 13 miliard více než loni. Meziroční růst tak dosáhl 8,5 %.
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Factoring se tak dnes neposouvá jen v objemu financování, ale i ve způsobu, jakým jej firmy využívají. Digitalizace a lepší propojení financování s firemními systémy postupně zjednodušují práci s pohledávkami a umožňují lépe využívat data, která při obchodních transakcích vznikají.

„Factoring se tak stává přirozenou součástí řízení pracovního kapitálu, nikoli jen samostatným finančním produktem. Zajímavým trendem je zároveň růst exportního factoringu, který poukazuje na jeho rostoucí význam při financování mezinárodního obchodu,“ uvedla Head of Factoring Raiffeisenbank Marta Bunčo.

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Struktura factoringu ukazuje současný výrazný posun směrem k zahraničním trhům. Tuzemský factoring sice zůstává dominantní a tvoří 70 % postoupených pohledávek, jeho podíl však oproti loňsku mírně klesl. Naopak exportní factoring posílil na 29 %, což představuje jasný růst oproti 27 % v prvním pololetí 2025.

To potvrzuje, že české firmy stále více využívají factoring jako bezpečný způsob financování pohledávek za zahraničními odběrateli, který jim umožňuje zrychlit inkaso pohledávek, snížit rizika a podpořit expanzi na nové trhy. Importní factoring zůstává stabilní na úrovni 1 %, což odpovídá dlouhodobému charakteru české ekonomiky, kde převládá vývozní orientace.

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redakce

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