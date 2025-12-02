CFOtrends  »  Factoring láme rekordy. Firmy ho berou jako klíčový nástroj pro řízení rizik i likvidity

Factoring láme rekordy. Firmy ho berou jako klíčový nástroj pro řízení rizik i likvidity

Jana Chuchvalcová
Dnes

factoring
Autor: Shutterstock
Zájem firem o factoring v České republice dál silně roste. Za první tři čtvrtletí letošního roku odkoupily factoringové společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci a v Asociaci factoringových společností pohledávky v hodnotě 236 miliard korun. To představuje meziroční nárůst o 10,5 % a zároveň rekordní úroveň trhu.

Zájem potvrzuje význam řízení cash flow a rizik

Rostoucí obliba potvrzuje, že podniky oceňují nejen rychlé financování pohledávek, ale především širší přidanou hodnotu factoringu. To znamená zajištění platební jistoty, převzetí administrativy, správu a inkaso pohledávek i podporu finanční stability.

Klíčovým faktorem úspěchu je schopnost factoringových společností vyvíjet a modifikovat své produkty podle konkrétních potřeb klientů. Flexibilita a inovace jsou dnes nezbytné, protože každá firma má jiné požadavky na cash flow, rizika i procesy. Factoring se tak stává strategickým nástrojem, který pomáhá podnikům nejen přežít, ale i růst v náročném ekonomickém prostředí,“ uvvádí ředitelka KB Factoring Irena Klimešová.

Větší důraz na prevenci rizik a jistotu plateb

Z celkového objemu factoringu připadlo 69 % na bezregresní factoring, jehož podíl meziročně vzrostl o šest procentních bodů. V této formě přechází riziko nezaplacení na factoringovou společnost. Regresní factoring tvořil 31 %, kdy riziko zůstává na klientovi. Necelé tři čtvrtiny factoringových obchodů jsou tuzemské, exportní factoring tvořil přibližně 27 % a importní 1 %.

Vidíme jasný trend – factoring se stává preferovaným řešením pro firmy, které chtějí flexibilně reagovat na výkyvy trhu a zlepšit svou finanční stabilitu. Rostoucí podíl bezregresního factoringu potvrzuje, že podniky kladou stále větší důraz na prevenci rizik a jistotu plateb,“ dodává finanční ředitel pro střední a východní Evropu Bibby Financial Services Petr Novák.

