Firem v Česku přibývá nejrychleji za poslední roky, tahounem je obchod

„Počet vzniklých obchodních společností se za sedm měsíců letošního roku meziročně zvýšil čtyřikrát rychleji než počet společností, které trh opustily. Na trhu tak přibylo o dva tisíce firem více než ve stejném období loňského roku. Na deset zaniklých společností připadlo 21 nových. Růst počtu společností byl letos vyšší než v předchozích třech letech. Z 10 684 zaniklých firem jich skončilo bankrotem 492, což odpovídá 5 % z celkového počtu. Podíl bankrotů na počtu zaniklých firem zůstal zhruba na stejné úrovni jako v roce 2025, v předchozích letech byl o jeden procentní bod nižší,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Praha zůstává podnikatelským centrem, regiony nabírají tempo
Za sedm měsíců roku 2026 vzniklo nejvíce obchodních společností v Praze (11 418). Na hlavní město tak připadlo 52 % firem, které v tomto období vstoupily na trh. S velkým odstupem následovaly Jihomoravský (2 638) a Středočeský kraj (1 599). V Moravskoslezském kraji vzniklo 1 548 obchodních společností.
Nejvyšší meziroční dynamiku růstu počtu vzniklých firem vykázal Středočeský kraj, kde jejich počet vzrostl o 23 %. V Moravskoslezském kraji na trh vstoupilo o 19 % více subjektů než za sedm měsíců loňského roku. V Pardubickém a Jihočeském kraji vzniklo shodně o 18 % více firem. Nadprůměrným tempem meziročně rostl počet vzniklých firem také v Královéhradeckém (o 17 %) a v Olomouckém (o 14 %) kraji. Karlovarský kraj zaznamenal jako jediný meziroční pokles počtu nově vzniklých obchodních společností o 3 %.
Od ledna do konce července zaniklo nejvíce obchodních společností v Praze (5 493). Více než tisíc firem zaniklo v Jihomoravském kraji, celkem 1 328. Třetí nejvyšší počet zaniklých společností byl v tomto období v Moravskoslezském kraji (685). Počet zaniklých obchodních společností se snížil ve více než polovině krajů. Nejvýrazněji klesl v Pardubickém kraji (o 55 %). Více než o pětinu méně firem v tomto období meziročně zaniklo v Ústeckém (o 26 %), Středočeském (o 23 %) a Libereckém (o 21 %) kraji. Jediným krajem, ve kterém byl počet zaniklých společností v tomto období vyšší než počet nových, je Liberecký kraj.
V Karlovarském kraji zaniklo o více než polovinu více firem
Naopak o více než polovinu více firem zaniklo v Karlovarském kraji, kde z trhu odešlo o 52 % více obchodních společností než v období od ledna do konce července loňského roku. V Plzeňském kraji zaniklo o 38 % více firem a čtvrtinu více společností zaniklo v Jihočeském kraji.
Za prvních sedm měsíců letošního roku vzniklo nejvíce obchodních společností v obchodu (3 607). Následovalo stavebnictví (2 476) a zpracovatelský průmysl (2 181 společností). Nejvýrazněji se počet vzniklých firem zvýšil v obchodu, meziročně o 35 %. Podobným tempem rostl počet vzniklých společností v administrativních a podpůrných činnostech (o 32 %). V zemědělství, lesnictví a rybářství se jejich počet zvýšil o čtvrtinu. O 65 % se oproti prvním sedmi měsícům loňského roku snížil počet vzniklých firem v odvětví, které se věnuje rozvodům elektřiny, plynu a tepla. V informačních a komunikačních činnostech jejich počet klesl o 23 % a v profesních, vědeckých a technických činnostech vzniklo meziročně o 19 % méně firem.
Ve stejném období nejvíce obchodních společností zaniklo v obchodu, a to 3 064. Následovalo nakládání s nemovitostmi (1 984) a profesní, vědecké a technické činnosti s 1 387 zaniklými subjekty. Počet zaniklých firem se zvýšil nejvýrazněji v zemědělství (o 20 %), ve zdravotní a sociální péči (o 14 %) a v ubytování a stravování (o 9 %). Ve vodním hospodářství zaniklo o 19 % méně firem než za prvních sedm měsíců roku 2025. Počet zaniklých obchodních společností klesl rovněž v ostatních činnostech (o 4 %). Patří mezi ně služby jako kadeřnictví, kosmetika nebo opravy výrobků. Letos počet zaniklých společností převýšil počet vzniklých pouze v odvětví nakládání s nemovitostmi.